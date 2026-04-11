क्यों और कैसे मनाई जाती है बैसाखी? क्या करें इस दिन दान की सालभर बनी रहे व्यापार में बरकत
बैसाखी का त्योहार पंजाब समेत देश के कई राज्यों में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, इस दिन क्या दान करना चाहिए, इस खबर...
Published : April 11, 2026 at 1:46 PM IST
भारत में सभी त्योहार बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाए जाते हैं. इन्हीं में से एक है बैसाखी, जिसे पंजाब के सबसे महत्वपूर्ण फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है. यह नए साल की शुरुआत का प्रतीक है,और 1699 में इसी दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने 'खालसा पंथ' की स्थापना की थी. इस वर्ष, बैसाखी का त्योहार उत्तरी भारत के कुछ क्षेत्रों (जिनमें पंजाब और हरियाणा शामिल हैं) में 14 अप्रैल को मनाया जाएगा. बैसाखी का त्योहार हर साल विक्रम संवत कैलेंडर के पहले महीने में आता है. यह ध्यान देने योग्य है कि सिख धर्म में बैसाखी के त्योहार का विशेष महत्व रखता है.
दरअसल, बैसाखी का सिख धर्म से एक अनूठा इतिहास जुड़ा हुआ है. सिख धर्म में बैसाखी को नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है. बैसाखी का त्योहार मुख्य रूप से रबी की फसलों के पकने और कटाई के लिए तैयार होने की खुशी मनाने के लिए मनाया जाता है. इस दिन, किसान अपनी कड़ी मेहनत के फल (यानी सफल फसल) के लिए ईश्वर का आभार व्यक्त करते हैं और नई फसल की कटाई शुरू करते हैं, जो उनके लिए समृद्धि का प्रतीक है. इसके अलावा, सिख धर्म के दसवें गुरु गोविंद सिंह जी ने 13 अप्रैल 1699 को बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी. इसी कारण बैसाखी का सिख धर्म में विशेष महत्व है. बैसाखी के दिन श्री आनंदपुर साहिब और श्री केशगढ़ साहिब के सिख तख्तों पर विशेष मेला लगता है.
आज इस खबर में जानें कि बैसाखी के अवसर पर आपको क्या दान करना चाहिए, ताकि पूरे वर्ष आपके व्यापार और जीवन में तरक्की बनी रहे...
- बैसाखी की सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को काले तिल अर्पित करना एक शुभ अनुष्ठान माना जाता है, इसके लिए सुबह उठकर, स्नान करने के बाद, आप अपने हाथों में काले तिल लेकर सूर्य देव को जल अर्पित कर सकते हैं, या पवित्र गंगाजल में काले तिल मिलाकर अर्पित कर सकते हैं. इसके अलावा, सूर्य देव को फल, मिठाइयां, हाथ के पंखे, मिट्टी के घड़े और कच्चे आम भी अर्पित किए जाते हैं. भगवान सूर्य को अर्पित की गई ये सभी वस्तुएं अंततः किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर देनी चाहिए. इसके अलावा, इस अवसर पर गरुड़ पुराण का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है. यह उपाय वैशाख मास के दौरान सुख-समृद्धि और कष्टों को दूर करने के लिए विशेष फलदायी माना गया है.
- ऐसी मान्यता कि बैसाखी के दिन गेहूं का दान करने से व्यक्ति के सौभाग्य में वृद्धि होती है. ऐसा करने से व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास भी बढ़ता है. इसके अलावा, इस दिन आप गेहूं के आटे का एक दीपक बना लें और उसके अंदर गेहूं के कुछ दाने डालकर इसे प्रज्वलित कर लें, फिर इस दीपक को अपने घर के ईशान कोण (उत्तर-पूर्वी कोने) में रख दें. यह उपाय घर में समृद्धि लाता है.
- इस दिन आप गरीबों और ज़रूरतमंदों को जौ भी दान कर सकते हैं. यदि आप आर्थिक समृद्धि की कामना करते हैं, तो बैसाखी के दिन खीर (मीठी चावल की खीर) बनाएं और उसे गरीबों तथा जरूरतमंदों में वितरित करें, इससे आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपका घर सदैव धन-संपदा से भरा रहता है.
- यदि आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको इस दिन निश्चित रूप से उड़द दाल की खिचड़ी बनानी चाहिए और उसे गरीबों में बांटना चाहिए. इसके अलावा, अपनी पढ़ाई में सफलता पाने के लिए, गाय को भीगी हुई दाल खिलाना फायदेमंद माना जाता है.
- ऐसी मान्यता है कि बैसाखी के दिन पेड़ लगाने चाहिए, ऐसा करने से न केवल आपके जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ती है, बल्कि आपके आस-पास के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी बढ़ता है.
- इसके अलावा, यदि आप अपने व्यवसाय में तरक्की चाहते हैं, तो आपको इस दिन हरी मूंग दाल दान करनी चाहिए. यदि आप मानसिक कष्ट से जूझ रहे हैं, तो आपको विशेष रूप से दूध दान करना चाहिए, ये उपाय निश्चित रूप से आपको राहत दिलाएंगे.
- इस दिन, आपको गुरुद्वारे जाने और लंगर तथा सेवा जैसी धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने का प्रयास करना चाहिए.
बैसाखी का त्योहार सिख धर्म और हिंदू धर्म दोनों में विशेष महत्व रखता है. हिंदू धर्म में बैसाखी के दिन दान-पुण्य करने और पूजा-अर्चना करने की परंपरा है. हिंदू मान्यता के अनुसार, मुनि भगीरथ ने देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या की थी और उनकी तपस्या बैसाखी के दिन ही पूर्ण हुई थी. हिंदू धर्म में यह भी मान्यता है कि बैसाखी के दिन गंगा में स्नान और पूजा करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है.