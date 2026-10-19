विजयादशमी पर क्या करें और क्या न करें, जानिए इस दिन 'गुप्त दान' का क्या है महत्व
दशहरे के दिन 'गुप्त दान' करने से सबसे अधिक आध्यात्मिक पुण्य मिलता है. जरूरतमंदों या ब्राह्मणों को चुपचाप दान देने से घर से दरिद्रता दूर...
Published : October 19, 2026 at 3:32 PM IST
Dussehra 2016: इस साल दशहरा मनाने की तारीख को लेकर कुछ उलझन है. कुछ लोगों का मानना है कि यह 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा, जबकि कुछ अन्य का कहना है कि यह 21 अक्टूबर को पड़ेगा. ऐसा इसलिए है क्योंकि आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की 'दशमी तिथि' दो दिनों तक पड़ रही है. उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में विजयादशमी या दशहरा मंगलवार, 20 अक्टूबर 2026 को मनाई जाएगी, जबकि पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पूर्वी भारत के कुछ अन्य क्षेत्रों में इसे 21 अक्टूबर 2026 को मनाया जाएगा. ऐसा इसलिए है क्योंकि दशमी तिथि 20 अक्टूबर 2026 को दोपहर 12:50 बजे शुरू होकर 21 अक्टूबर 2026 को दोपहर 2:11 बजे समाप्त होगी. इसलिए, यह त्योहार इन दोनों तारीखों पर मनाया जा रहा है.
ज्योतिषाचार्य डॉ उमाशंकर मिश्रा का कहना है कि विजयादशमी या दशहरा का त्योहार बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है. पौराणिक कथाओं के अनुसार, इसी दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और देवी दुर्गा ने राक्षस महिषासुर का संहार किया था. भगवान राम की पूजा के लिए इसे अत्यंत शुभ दिन माना जाता है. हिंदू धर्म के अनुयायी इस दिन को बहुत श्रद्धा के साथ मनाते हैं. चूंकि दशहरा हिंदुओं के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है, इसलिए लोगों के लिए यह जानना जरूरी है कि विजयादशमी के दिन क्या करना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए. आइए जानते हैं कि विजयादशमी के दिन क्या करें और क्या न करें...
विजयादशमी पर क्या करें और क्या न करें
- दूसरों के बारे में बुरा न बोलें – यह दिन अत्यंत शुभ माना जाता है. इसलिए, किसी के भी बारे में कोई नकारात्मक बात नहीं कहनी चाहिए. ऐसा करना एक बुरी आदत है जिसे आपको अपने जीवन से निकाल देना चाहिए.
- तामसिक (अशुद्ध/भारी) भोजन से बचें – यह एक अत्यंत शुभ और पवित्र त्योहार है. विजयादशमी के दिन भक्त भगवान राम की पूजा करते हैं. इसलिए, तामसिक भोजन (जैसे प्याज, लहसुन, अंडे और मांस) का सेवन न करने की सलाह दी जाती है.
- पूजा करें – पूजा करना दशहरा त्योहार की एक मुख्य परंपरा है. अलग-अलग शहरों में लोग अपनी स्थानीय रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार पूजा-पाठ करते हैं.
- हवन करें – विजयादशमी के दिन हवन करना बहुत शुभ माना जाता है. लोग भगवान राम के लिए हवन करते हैं और उनका आशीर्वाद मांगते हैं.
- शराब का सेवन न करें – दशहरा के दिन शराब का सेवन करना अनुचित माना जाता है. इसलिए, ऐसी गतिविधियों से दूर रहना चाहिए.
- सत्य के मार्ग पर चलें – इस त्योहार पर व्यक्ति को सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए और कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए.
- मंत्रों का जाप करें – इस त्योहार के दौरान मंत्रों का जाप करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं.
- रामचरितमानस का पाठ करें – पवित्र ग्रंथ 'रामचरितमानस' का पाठ करना एक शुभ धार्मिक कार्य है, विशेष रूप से विजयादशमी के दिन. यह दिन भगवान राम का आशीर्वाद पाने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है.
- दान-पुण्य करें – जरूरतमंदों और गरीबों को कपड़े और भोजन का दान करना चाहिए.
- दशहरे के दिन 'गुप्त दान' (बिना किसी को बताए दान करना) करने से सबसे अधिक आध्यात्मिक पुण्य मिलता है. जरूरतमंदों या ब्राह्मणों को चुपचाप दान देने से घर से दरिद्रता दूर होती है और वहां सुख-समृद्धि आती है.
- विजयादशमी के दिन पीले और सफेद वस्त्र दान करना बहुत शुभ माना जाता है. पीले कपड़े में लिपटा नारियल भेंट करने से व्यापार या करियर में सफलता और उन्नति मिलती है. सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है. धोती, कुर्ता, साड़ी या सादे सफेद कपड़े जैसी वस्तुओं का दान मन को शांति और सुकून देता है.
- हिंदू धर्म में 'अन्न दान' (भोजन या अनाज का दान) को दान का सर्वोच्च रूप माना जाता है. विजयादशमी के दिन चावल, गेहूं या अन्य अनाज दान करने से घर में पूरे वर्ष कभी भी अन्न या धन की कमी नहीं होती, और घर हमेशा आशीर्वाद से भरा रहता है.
(डिस्क्लेमर: धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई आदि पर आधारित यह लेख केवल पाठकों की जानकारी के लिए है. इससे जुड़ी किसी भी प्रक्रिया को आजमाने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी है. हमारा मकसद सिर्फ पाठकों को जानकारी देना है, ETV भारत इन तथ्यों की पुष्टि नहीं करता है.)