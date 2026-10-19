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विजयादशमी पर क्या करें और क्या न करें, जानिए इस दिन 'गुप्त दान' का क्या है महत्व

विजयादशमी पर क्या करें और क्या न करें, जानिए इस दिन 'गुप्त दान' का क्या है महत्व ( GETTY IMAGES )

Dussehra 2016: इस साल दशहरा मनाने की तारीख को लेकर कुछ उलझन है. कुछ लोगों का मानना ​​है कि यह 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा, जबकि कुछ अन्य का कहना है कि यह 21 अक्टूबर को पड़ेगा. ऐसा इसलिए है क्योंकि आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की 'दशमी तिथि' दो दिनों तक पड़ रही है. उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में विजयादशमी या दशहरा मंगलवार, 20 अक्टूबर 2026 को मनाई जाएगी, जबकि पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पूर्वी भारत के कुछ अन्य क्षेत्रों में इसे 21 अक्टूबर 2026 को मनाया जाएगा. ऐसा इसलिए है क्योंकि दशमी तिथि 20 अक्टूबर 2026 को दोपहर 12:50 बजे शुरू होकर 21 अक्टूबर 2026 को दोपहर 2:11 बजे समाप्त होगी. इसलिए, यह त्योहार इन दोनों तारीखों पर मनाया जा रहा है.