पति-पत्नी को इन 5 बातों का जरूर रखना चाहिए ध्यान, वरना रिश्ते में आ सकती है दरार

पति-पत्नी को अपने रिश्ते में प्यार और विश्वास बनाए रखने के लिए इन पांच बातों का ध्यान रखना चाहिए. आइए जानते हैं कि क्या हैं?

What things should be kept in mind to maintain a healthy relationship between husband and wife?
पति-पत्नी को इन 5 बातों का जरूर रखना चाहिए ध्यान, वरना रिश्ते में आ सकती है दरार (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 16, 2026 at 6:22 PM IST

किसी भी रिश्ते को लंबे समय तक चलाने के लिए भरोसा और प्यार बहुत जरूरी हैं. पति-पत्नी के रिश्ते में ये बहुत ज्यादा जरूरी हैं. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कपल्स को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. इसके अलावा, रिलेशनशिप कोच कहते हैं कि पति-पत्नी के रिश्ते में पांच जीवन देने वाले तत्व होने चाहिए. नहीं तो, रिश्ता एक खाली बोतल जैसा हो जाता है. आइए जानते हैं कि वे पांच चीजें क्या हैं...

शादी सिर्फ साथ रहने का बंधन नहीं है. यह रिश्ता तभी पूरा हो सकता है जब पति और पत्नी दोनों एक-दूसरे की जिम्मेदारियों को समझें और उनका सम्मान करें और एक-दूसरे से प्यार से पेश आएं. हम सब जानते हैं कि पति-पत्नी का रिश्ता बहुत खास होता है. यह रिश्ता प्यार, भरोसे और सम्मान जैसी भावनाओं पर टिका होता है. वैसे तो रिश्तों में छोटी-मोटी बहस होना आम बात है और इससे समझ भी बढ़ सकती है, लेकिन जब ये बहसें बढ़ जाती हैं, तो कई कपल अलग हो जाते हैं.

लेकिन, इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए कुछ बेसिक चीजों की जरूरत होती है. अगर दोनों पार्टनर इन बेसिक सिद्धांतों को फॉलो करते हैं, तो रिश्ता बैलेंस्ड और सुरक्षित महसूस होता है. रिलेशनशिप कोच अंजलि कोठारी का मानना ​​है कि पति-पत्नी के रिश्ते में कुछ जरूरी जरूरतें होती हैं. इनके बिना, रिश्ता धीरे-धीरे कमजोर हो जाता है. ये चीजें बहुत आम हैं, लेकिन इन्हें लगातार बनाए रखना बहुत जरूरी है. आइए जानते हैं कि वे क्या हैं...

गुस्से में भी गरिमा बनाए रखना
पति-पत्नी के बीच छोटी-मोटी नोक-झोक होना बिल्कुल नॉर्मल है. हालांकि, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इन झगड़ों के दौरान दोनों पार्टनर कैसा व्यवहार करते हैं, यह बहुत जरूरी है. वे सलाह देते हैं कि गुस्से में भी अपने जीवनसाथी का सम्मान बनाए रखें. तभी रिश्ता सुरक्षित रहेगा. सुनना, दोष न देना और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल न करना बहुत जरूरी है. किसी बहस को जीतने से कहीं ज्यादा जरूरी है एक हेल्दी रिश्ता बनाए रखना. सम्मान हर मजबूत शादी की नींव होता है.

शारीरिक और इमोशनल सुरक्षा भी बहुत जरूरी है
शादी तभी meaningful होती है जब दोनों पार्टनर सुरक्षित महसूस करें. इसका मतलब है कि वे बिना किसी डर के अपने पार्टनर से अपनी चिंताएं, गलतियां और गुस्सा जाहिर कर सकते हैं. जब डर नहीं होता, तो भरोसा अपने आप बढ़ता है. अगर आपका पार्टनर आपसे खुलकर बात कर सकता है, तो रिश्ता सही रास्ते पर है. दोनों के बीच सुरक्षा की यह भावना शादी के बंधन को मजबूत करती है. इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शारीरिक और इमोशनल सुरक्षा बहुत जरूरी है.

खुलकर बातचीत करना बहुत जरूरी है.
रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पति-पत्नी के बीच बातचीत सिर्फ रोजमर्रा की बातों तक सीमित नहीं होनी चाहिए. अपनी खुशियां और दुख, इमोशनल हालत, जिंदगी के दर्द और अंदर की भावनाओं को एक-दूसरे के साथ शेयर करें. शादी के रिश्ते में कुछ भी छिपाकर नहीं रखना चाहिए. अगर आप सब कुछ छिपाते हैं, तो रिश्ता कमजोर हो जाएगा. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब आप कुछ भी नहीं छिपाते हैं तो रिश्ते मजबूत होते हैं. खुली बातचीत से गलतफहमियां कम होती हैं और रिश्ता मजबूत होता है. बातचीत का मतलब खुद को छिपाना नहीं है, बल्कि खुलकर और ईमानदारी से बात करना है.

इमोशनली करीब और ईमानदार रहना
रिलेशनशिप कोच कहते हैं कि रिश्ते में भावनाओं को छिपाने से दूरी आती है. आपको अपने पार्टनर के साथ हर भावना शेयर करनी चाहिए, चाहे वह डर, शक, दुख, गुस्सा या प्यार हो. इन भावनाओं को शेयर करने से आपका पार्टनर आपको बेहतर समझ पाता है. जब आप इमोशनली अवेलेबल होते हैं, तो रिश्ता सिर्फ एक जिम्मेदारी से ज्यादा बन जाता है. यह एक सच्चा बंधन बन जाता है. ईमानदारी और खुलापन भरोसा बनाते हैं.

शारीरिक और भावनात्मक नजदीकी
किसी भी रिश्ते में शारीरिक नजदीकी बहुत जरूरी होती है. शारीरिक नजदीकी सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं है, इसे छोटे-छोटे इशारों से भी जाहिर किया जा सकता है. हाथ पकड़ना, गले लगना और प्यार दिखाना आपके रिश्ते को मजबूत बना सकता है. जब यह नजदीकी बनी रहती है, तो रिश्ता जिंदादिल बना रहता है. इसके अलावा, भावनात्मक नजदीकी भी बहुत जरूरी है. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आप दिलासा देने वाली बातें करने, आभार जताने, घर के कामों में मदद करने और आर्थिक मदद देने जैसी एक्टिविटीज करते हैं, तो रिश्ता फलता-फूलता है और ठहराव नहीं आता है.

(डिस्क्लेमर- वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.)

