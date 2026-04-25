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बालों को हेल्दी और मजबूत बनाए रखने के लिए रोजाना क्या करना चाहिए? ये 6 नियम जानें

क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं और अपने बालों को लंबा और घना बनाना चाहते हैं? तो आप इन हेल्दी आदतों को अपनाएं...

What should you do daily to keep your hair healthy and strong? Learn these 6 rules.
बालों को हेल्दी और मजबूत बनाए रखने के लिए रोजाना क्या करना चाहिए? ये 6 नियम जानें (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : April 25, 2026 at 7:53 PM IST

5 Min Read
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यह तो सब जानते हैं कि अगर आप अपने दिन की शुरुआत हेल्दी तरीके से करते हैं, तो आप पूरे दिन एनर्जेटिक रह सकते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह नियम बालों की हेल्थ पर भी लागू होता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि बालों को घना और मजबूत बनाने के लिए हेल्दी आदतों को सही क्रम (Routine) में फॉलो करना चाहिए. तो चलिए जानते हैं कि वे आदतें क्या हैं...

  1. एक गिलास पानी: बहुत से लोगों को सुबह उठते ही कॉफी और चाय पीने की आदत होती है. हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन ड्रिंक्स को पीने से पहले एक गिलास पानी जरूर पीना चाहिए. इससे हेयर फॉलिकल्स में नमी बनी रहती है और बालों की ग्रोथ होती है. जो लोग सादा पानी नहीं पी सकते, वे इसमें नींबू का रस और खीरे के टुकड़े मिलाकर पी सकते हैं.
  2. प्रोटीन से भरपूर नाश्ता: एक्सपर्ट्स का कहना है कि सुबह का नाश्ता न सिर्फ हमारी भूख को कम करता है, बल्कि हमारे बालों को भी घना बनाता है. इसके लिए, वे कहते हैं कि हमें दही, नट्स, पीनट बटर, अंडे और प्रोटीन बार जैसे प्रोटीन से भरपूर फूड्स खाने चाहिए. साथ ही, वे कहते हैं कि स्ट्रेस न सिर्फ हमारी हेल्थ को, बल्कि हमारे बालों को भी नुकसान पहुंचाता है. उनका कहना है कि इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए सुबह की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है. इसके तहत, वे वॉकिंग, योग और मेडिटेशन करने की सलाह देते हैं, क्योंकि इनसे बालों की जड़ों में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और बाल घने होते हैं.
  3. रबर बैंड: सुबह हम अपने बालों में रबर बैंड लगाकर 5 से 10 मिनट तक मसाज करते हैं. कहा जाता है कि इससे बालों को पोषण मिलता है और वे घने बनते हैं. हालांकि, कुछ लोग अपने बालों को कसकर बांधकर उस पर रबर बैंड लगा लेते हैं. उनका कहना है कि ऐसा करने से बाल कमजोर हो जाते हैं. इसलिए बेहतर है कि बालों के लिए सिल्क या सैटिन रबर बैंड का इस्तेमाल करें, या ढीली चोटी बनाएं या कर्ल करें. साथ ही, अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी एसोसिएशन का कहना है कि टाइट पोनीटेल, कॉर्नरो, बन और हेयर एक्सटेंशन से एलोपेसिया (बालों का जड़ना) हो सकता है.
  4. लो टेम्परेचर: एक्सपर्ट्स का कहना है कि बालों में कंघी करने के लिए मोटे ब्रिसल वाली लकड़ी की कंघी का इस्तेमाल करना बेहतर होता है. इससे बाल झड़ने की समस्या कम होती है. एक्सपर्ट्स बालों के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करने और सल्फेट-फ्री शैम्पू इस्तेमाल करने की भी सलाह देते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो लोग अपने बालों को सुखाने के लिए ब्लो ड्रायर और बालों को कर्ली या स्ट्रेट रखने के लिए हेयर स्टाइलिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें टेम्परेचर कम रखने की सलाह दी जाती है. साथ ही, वे इन टूल्स का इस्तेमाल करने से पहले हेयर स्प्रे या सीरम लगाने की सलाह देते हैं.
  5. पसंदीदा आदतें: एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर हम सुबह अपनी पसंदीदा एक्टिविटीज के लिए थोड़ा समय निकालें, इससे आपका पूरा दिन मजेदार हो जाएगा. साथ ही, वे कहते हैं कि यह आदत बालों की ग्रोथ को भी बढ़ावा देती है. क्योंकि, अपनी पसंदीदा चीजें करने से स्ट्रेस कम होता है, जो बालों की हेल्थ के लिए भी अच्छा है.
  6. बालों को धूप से बचाएं: जैसे हम अपनी स्किन को धूप से बचाने के लिए सनस्क्रीन लगाते हैं, वैसे ही हमें अपने बालों को नुकसान से बचाने के लिए भी सही सावधानी बरतनी चाहिए. साथ ही, बाहर जाते समय हमें हेयर सीरम का इस्तेमाल करना चाहिए, टोपी पहननी चाहिए और बालों को पूरी तरह ढकने के लिए स्कार्फ बांधना चाहिए. कहा जाता है कि ये उपाय हमारे बालों को प्रदूषण से बचाते हैं. हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सभी उपाय तभी असरदार होंगे जब हम इन्हें रेगुलर अपनाएंगे, न कि कभी कभार.

(डिस्क्लेमर: इस खबर में दी गई जानकारी सिर्फ आपकी समझ के लिए है. ज्यादा जानकारी और सुझावों के लिए किसी एक्सपर्ट से सलाह लें.)

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