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स्टेज 4 फैटी लिवर वाले मरीजों को किन चीजों से परहेज करना चाहिए और अपनी डाइट में क्या शामिल करना चाहिए?

आजकल फैटी लिवर की समस्या आम हो गई है. इस बीमारी के चार चरण होते हैं, तीसरे चरण तक इसका इलाज संभव है, लेकिन चौथा चरण बेहद गंभीर होता है. चौथे चरण को लिवर सिरोसिस भी कहा जाता है. इस चरण में लिवर की कोशिकाएं पूरी तरह से खराब हो जाती हैं और बीमारी अपने अंतिम चरण में पहुंच जाती है. इस स्थिति में लिवर काम करना बंद कर देता है.

स्टेज 4 सिरोसिस वाले मरीजों के लिए, लिवर ट्रांसप्लांट ही एकमात्र असरदार इलाज है. हालांकि, डोनर्स की भारी कमी और बढ़ती मांग के कारण स्थिति गंभीर है. फिर भी, मेडिकल साइंस ने ऐसे विकल्प विकसित किए हैं जो ट्रांसप्लांट के बिना भी मरीजों के जीवन की गुणवत्ता और उनके जीवित रहने की संभावना को बेहतर बना सकते हैं. अभी, स्टेज 4 सिरोसिस के लिए इलाज के दो विकल्प हैं: लिवर ट्रांसप्लांटेशन और मरीज की जिंदगी बढ़ाने के लिए स्टेम सेल थेरेपी. हालांकि स्टेम सेल थेरेपी बीमारी को पूरी तरह ठीक नहीं करती, लेकिन यह लिवर के कुछ फंक्शन को बहाल करने और फाइब्रोसिस को धीमा करने में मदद कर सकती है. इसके साथ ही इस खबर में जानिए कि फैटी लीवर स्टेज 4 (लिवर सिरोसिस) वाले मरीजों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं...

फैटी लिवर स्टेज 4 (लिवर सिरोसिस) एक गंभीर स्थिति है जिसमें लिवर को स्थायी नुकसान पहुंचता है. ऐसे में, मरीजों को तुरंत गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए. मुख्य लक्ष्य लिवर पर दबाव कम करना और सूजन, पीलिया और पेट में पानी जमा होने (एसाइटिस) जैसी जटिलताओं को रोकना है...