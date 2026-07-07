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स्टेज 4 फैटी लिवर वाले मरीजों को किन चीजों से परहेज करना चाहिए और अपनी डाइट में क्या शामिल करना चाहिए?

फैटी लिवर की बीमारी एक आम हेल्थ कंडीशन है जो किसी भी उम्र या लाइफस्टाइल की परवाह किए बिना किसी को भी हो सकती है...

What should patients with Stage 4 fatty liver avoid, and what should be included in their diet?
स्टेज 4 फैटी लिवर वाले मरीजों को किन चीजों से परहेज करना चाहिए और अपनी डाइट में क्या शामिल करना चाहिए? (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 7, 2026 at 3:47 PM IST

5 Min Read
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आजकल फैटी लिवर की समस्या आम हो गई है. इस बीमारी के चार चरण होते हैं, तीसरे चरण तक इसका इलाज संभव है, लेकिन चौथा चरण बेहद गंभीर होता है. चौथे चरण को लिवर सिरोसिस भी कहा जाता है. इस चरण में लिवर की कोशिकाएं पूरी तरह से खराब हो जाती हैं और बीमारी अपने अंतिम चरण में पहुंच जाती है. इस स्थिति में लिवर काम करना बंद कर देता है.

स्टेज 4 सिरोसिस वाले मरीजों के लिए, लिवर ट्रांसप्लांट ही एकमात्र असरदार इलाज है. हालांकि, डोनर्स की भारी कमी और बढ़ती मांग के कारण स्थिति गंभीर है. फिर भी, मेडिकल साइंस ने ऐसे विकल्प विकसित किए हैं जो ट्रांसप्लांट के बिना भी मरीजों के जीवन की गुणवत्ता और उनके जीवित रहने की संभावना को बेहतर बना सकते हैं. अभी, स्टेज 4 सिरोसिस के लिए इलाज के दो विकल्प हैं: लिवर ट्रांसप्लांटेशन और मरीज की जिंदगी बढ़ाने के लिए स्टेम सेल थेरेपी. हालांकि स्टेम सेल थेरेपी बीमारी को पूरी तरह ठीक नहीं करती, लेकिन यह लिवर के कुछ फंक्शन को बहाल करने और फाइब्रोसिस को धीमा करने में मदद कर सकती है. इसके साथ ही इस खबर में जानिए कि फैटी लीवर स्टेज 4 (लिवर सिरोसिस) वाले मरीजों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं...

फैटी लिवर स्टेज 4 (लिवर सिरोसिस) एक गंभीर स्थिति है जिसमें लिवर को स्थायी नुकसान पहुंचता है. ऐसे में, मरीजों को तुरंत गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए. मुख्य लक्ष्य लिवर पर दबाव कम करना और सूजन, पीलिया और पेट में पानी जमा होने (एसाइटिस) जैसी जटिलताओं को रोकना है...

फैटी लिवर स्टेज 4 के मरीज क्या करें

  • प्रोटीन का सेवन: पूरे दिन रेगुलर इंटरवल पर प्रोटीन (पनीर, टोफू, दाल, अंडे, मछली) लें. इससे मसल्स ब्रेकडाउन को रोकने में मदद मिलती है.
  • पौष्टिक डाइट: अपनी डाइट में ताजे फल (कम चीनी वाली किस्में) और हरी सब्जियां (पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकली) शामिल करें.
  • साबुत अनाज: रिफाइंड अनाज (मैदा, सफेद ब्रेड) के बजाय साबुत अनाज (ओट्स, टूटा हुआ गेहूं या दलिया, ब्राउन राइस) चुनें.
  • हाइड्रेशन: खूब सारा पानी पिएं, हालांकि, अगर पेट या पैरों में सूजन (जलोदर) है, तो अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार तरल पदार्थ कम लें.

फैटी लिवर स्टेज 4 के मरीज क्या न करें

  • शराब पीना: शराब पीना पूरी तरह से बंद कर दें, क्योंकि इससे लिवर को तेजी से नुकसान होता है.
  • नमक कम करें: नमक का सेवन बहुत कम करें.
  • डिब्बाबंद या प्रोसेस्ड खाने की चीजें और सॉस से बचें: इनमें छिपा हुआ नमक (सोडियम) होता है, जिससे शरीर में पानी जमा हो जाता है.
  • तला हुआ और जंक फूड: फास्ट फूड, समोसे, पकोड़े और ट्रांस फैट वाली चीजें पूरी तरह से खाना बंद कर दें.
  • मिठाई और चीनी: कोल्ड ड्रिंक, सोडा, चीनी, गुड़ और बहुत मीठे फल न खाएं, क्योंकि ज्यादा चीनी लिवर में फैट के रूप में जमा हो जाती है.
  • रेड मीट: बीफ, लैंब और पोर्क जैसे रेड मीट में सैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है, जिसे लिवर के लिए तोड़ना मुश्किल होता है. रेड मीट का रेगुलर सेवन लिवर में फैट और सूजन बढ़ने से जुड़ा है. इसकी जगह लीन प्रोटीन जैसे मछली, टोफू, दालें या बिना स्किन वाले पोल्ट्री चुनें ताकि लिवर पर काम का बोझ कम हो.
  • स्मोकिंग: सिगरेट पीना न सिर्फ आपके फेफड़ों के लिए बल्कि लिवर के लिए भी नुकसानदायक है. इससे खून में जहरीले केमिकल पहुxचते हैं, जिन्हें लिवर को फिल्टर करना पड़ता है. स्मोकिंग से लिवर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सूजन बढ़ती है, जिससे उसके ठीक से ठीक होने की क्षमता में रुकावट आती है. स्मोकिंग छोड़ना लिवर की सेहत को बचाने और बेहतर बनाने के लिए एक जरूरी कदम है.
  • अनहेल्दी वजन: शरीर का ज्यादा वजन, खासकर मोटापा, फैटी लिवर की बीमारी होने से मजबूती से जुड़ा है. शरीर में ज्यादा फैट, खासकर पेट के आस-पास, इंसुलिन रेजिस्टेंस और लिवर में फैट जमा होने का खतरा बढ़ाता है. अपने शरीर के वजन का 5 से 10 प्रतिशत भी कम करने से लिवर एंजाइम के लेवल और लिवर के कुल कामकाज में काफी सुधार हो सकता है.
  • बिना डॉक्टर की सलाह के दवाएं: बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के पेन किलर (जैसे कि आइबुप्रोफेन), नींद की गोलियां या कोई भी हर्बल दवा या सप्लीमेंट न लें, क्योंकि ये लिवर को नुकसान पहुंचा सकती हैं.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ आपकी समझ के लिए है. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडी और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह के आधार पर दी जा रही है. इन निर्देशों को मानने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)

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