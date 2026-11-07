दीवाली पर ऐसा क्या करना चाहिए जिससे पूरे साल देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे? जानिए क्या कहते हैं जाने-माने ज्योतिषी
दीवाली पर पूरी श्रद्धा और विधि-विधान के साथ देवी लक्ष्मी की पूजा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है. अन्यथा, एक छोटी सी गलती भी आपकी इस पूजा...
Published : November 7, 2026 at 4:22 PM IST
भारत में दिवाली एक प्रमुख त्योहार है जिसे बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है. हर कोई इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार करता है. इस दिन लोग पटाखे जलाते हैं, एक-दूसरे को उपहार देते हैं, मिट्टी के दीये जलाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं और एक-दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं देते हैं. यह त्योहार असत्य पर सत्य की और अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है. दिवाली के अवसर पर हर घर में देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है. माना जाता है कि यदि उनकी सही विधि से आराधना की जाए, तो मां लक्ष्मी घर में पधारती हैं और धन-समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं.
लखनऊ के जाने-माने ज्योतिषी डॉ. उमाशंकर मिश्रा का कहना है कि यह भी माना जाता है कि देवी लक्ष्मी हर तरह की बाधाओं को दूर करने में मदद करती हैं, खासकर उन रुकावटों को जो किसी नए व्यवसाय की शुरुआत में आ सकती हैं. मां लक्ष्मी को धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी माना जाता है. दिवाली की रात, देवी लक्ष्मी के साथ-साथ भगवान गणेश, भगवान कुबेर और देवी सरस्वती की भी पूजा की जाती है. इस दिन इन देवी-देवताओं की पूजा करने से पूरे वर्ष घर में धन-संपत्ति और सौभाग्य का आशीर्वाद बना रह सकता है. इस खबर में जानें कि दिवाली पर देवी लक्ष्मी की पूजा किस तरह से की जाए कि पूरे साल उनका आशीर्वाद बना रहें...
इन बातों का रखें ध्यान
- फालतू सामान हटा दें- दिवाली की तैयारी आमतौर पर घर के हर कोने की अच्छी तरह सफाई से शुरू होती है. दिवाली के दौरान सफाई बेहद जरूरी होता है. ऐसा माना जाता है कि देवी लक्ष्मी उन घरों में जाना पसंद करती हैं जो फालतू सामान से मुक्त हों और जहां साफाई होता है. इसीलिए इस दिन घर से फालतू सामान हटाना बहुत जरूरी है क्योंकि यह देवी लक्ष्मी की पॉजिटिव एनर्जी को बुलाता है.
- अपने घर और पूजा-स्थल को सजाना न भूलें-दीवाली खुशियों का त्योहार है. इस दिन घरों और पूजा-स्थलों को बहुत सुंदर ढंग से सजाया जाता है. रोशनी, रंगोली और मिट्टी के दीयों जैसी चीजें, और इनके साथ अन्य कई तरह की सजावटें इस दिन बेहद खास महत्व रखती हैं. मिट्टी के दीये अंधेरे पर रोशनी की जीत का प्रतीक हैं. रंगोली में रंग-बिरंगे डिजाइन बनाए जाते हैं, जिनका उद्देश्य देवी लक्ष्मी का घर में स्वागत करना होता है.
- समय पर लक्ष्मी पूजा करें- दीवाली हमेशा अमावस्या के दिन आती है, जिसे देवी लक्ष्मी की पूजा के लिए बहुत शुभ समय माना जाता है. ध्यान रखें कि देवी की पूजा तय किए गए शुभ समय (मुहूर्त) में ही हो. पूजा की सही विधि का पालन करें और सभी आवश्यक पूजा-सामग्री पहले से तैयार रखें.
- देवी लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें- देवी को प्रसन्न करने के लिए उनसे जुड़े विशेष मंत्र का पाठ करना बहुत जरूरी है. देवी लक्ष्मी का मंत्र है: "ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः।" उनका आशीर्वाद पाने के लिए इस मंत्र का 11 बार जाप करें.
- गोमती चक्र का उपयोग करें- 11 गोमती चक्र लें और उन पर हल्दी लगाएं. इन गोमती चक्रों को एक पीले कपड़े में लपेटें, देवी की तस्वीर या मूर्ति के पास रखें और अपनी पूजा में शामिल करें.
- शुभ चीजों को शामिल करें- हिंदू परंपरा में कई शुभ चीजों का इस्तेमाल किया जाता है. घर के मुख्य द्वार को स्वास्तिक और ॐ के चिह्नों, केले के पत्तों, आम के पत्तों आदि से सजाएं.
- इस दिन दान जरूर करें- गरीबों और जरूरतमंदों को आवश्यक वस्तुएं, भोजन और धन दान करने का प्रयास करें. दान और उदारता के कार्यों से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, और जो लोग अपनी संपत्ति दूसरों के साथ साझा करते हैं, उन पर वे अपना आशीर्वाद बरसाती हैं.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई जानकारी और सुझाव सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए हैं. इन सुझावों को मानने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.)