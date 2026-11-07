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दीवाली पर ऐसा क्या करना चाहिए जिससे पूरे साल देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे? जानिए क्या कहते हैं जाने-माने ज्योतिषी

दीवाली पर ऐसा क्या करना चाहिए जिससे पूरे साल देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे? ( GETTY IMAGES )

भारत में दिवाली एक प्रमुख त्योहार है जिसे बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है. हर कोई इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार करता है. इस दिन लोग पटाखे जलाते हैं, एक-दूसरे को उपहार देते हैं, मिट्टी के दीये जलाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं और एक-दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं देते हैं. यह त्योहार असत्य पर सत्य की और अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है. दिवाली के अवसर पर हर घर में देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है. माना जाता है कि यदि उनकी सही विधि से आराधना की जाए, तो मां लक्ष्मी घर में पधारती हैं और धन-समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं.