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सावन में भगवान भोले को प्रसन्न करने के लिए भक्तों को क्या अर्पित करना चाहिए, जानिए क्या कहते हैं ज्योतिषाचार्य?

सावन का पवित्र महीना 30 जुलाई, 2026 (गुरुवार) को शुरू होगा और 28 अगस्त, 2026 (शुक्रवार) को समाप्त होगा. उत्तर भारतीय पंचांग के अनुसार, इस साल सावन में कुल चार सोमवार पड़ेंगे और महीने का समापन रक्षा बंधन और श्रावण पूर्णिमा के दिन होगा. सावन के महीने को सबसे शुभ महीना माना जाता है. इस लेख में हम ज्योतिषाचार्य डॉ उमाशंकर मिश्रा से जानेंगे कि भगवान शिव को क्या सबसे ज्यादा पसंद है और सावन के दौरान भगवान भोले को प्रसन्न करने के लिए भक्तों को क्या अर्पित करना चाहिए.

सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित सबसे पवित्र समय माना जाता है. इस दौरान भक्त रुद्राभिषेक और जलाभिषेक जैसे अनुष्ठान करके और सावन के सोमवार को व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं. माना जाता है कि इस महीने में की गई प्रार्थनाओं से मनोकामनाएं जल्द पूरी होती हैं. भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए लोग पूरे महीने हर सोमवार को व्रत रखते हैं और पूजा-अर्चना करते हैं. भगवान शिव उन लोगों पर भी अपनी कृपा बरसाते हैं जो सच्ची श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर केवल साफ जल अर्पित करते हैं. हालांकि, कुछ खास चीजें उन्हें विशेष रूप से प्रिय हैं और शिवलिंग पर उन्हें अर्पित करने से अधिक आध्यात्मिक लाभ मिल सकता है.