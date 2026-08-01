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सावन में भगवान भोले को प्रसन्न करने के लिए भक्तों को क्या अर्पित करना चाहिए, जानिए क्या कहते हैं ज्योतिषाचार्य?

सावन के महीने में भक्त भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने की हर संभव कोशिश करते हैं. इस खबर में जानिए उन्हें क्या सबसे प्रिय क्या...

What should devotees offer to please Lord Bhole during the month of Sawan? Find out what astrologers say.
सावन में भगवान भोले को प्रसन्न करने के लिए भक्तों को क्या अर्पित करना चाहिए, जानिए क्या कहते हैं ज्योतिषाचार्य? (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 1, 2026 at 4:08 PM IST

4 Min Read
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सावन का पवित्र महीना 30 जुलाई, 2026 (गुरुवार) को शुरू होगा और 28 अगस्त, 2026 (शुक्रवार) को समाप्त होगा. उत्तर भारतीय पंचांग के अनुसार, इस साल सावन में कुल चार सोमवार पड़ेंगे और महीने का समापन रक्षा बंधन और श्रावण पूर्णिमा के दिन होगा. सावन के महीने को सबसे शुभ महीना माना जाता है. इस लेख में हम ज्योतिषाचार्य डॉ उमाशंकर मिश्रा से जानेंगे कि भगवान शिव को क्या सबसे ज्यादा पसंद है और सावन के दौरान भगवान भोले को प्रसन्न करने के लिए भक्तों को क्या अर्पित करना चाहिए.

सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित सबसे पवित्र समय माना जाता है. इस दौरान भक्त रुद्राभिषेक और जलाभिषेक जैसे अनुष्ठान करके और सावन के सोमवार को व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं. माना जाता है कि इस महीने में की गई प्रार्थनाओं से मनोकामनाएं जल्द पूरी होती हैं. भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए लोग पूरे महीने हर सोमवार को व्रत रखते हैं और पूजा-अर्चना करते हैं. भगवान शिव उन लोगों पर भी अपनी कृपा बरसाते हैं जो सच्ची श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर केवल साफ जल अर्पित करते हैं. हालांकि, कुछ खास चीजें उन्हें विशेष रूप से प्रिय हैं और शिवलिंग पर उन्हें अर्पित करने से अधिक आध्यात्मिक लाभ मिल सकता है.

सावन के महीने में भगवान शिव को खुश करने के लिए लोग ये 10 चीजें चढ़ा सकते हैं, जिसमें शामिल है...

  1. गंगा जल या केवल जल - भगवान शिव को जल चढ़ाने से जीवन में शांति आती है और जो लोग बुखार और हाई बीपी से परेशान हैं, उन्हें शिवलिंग पर जरूर जल चढ़ाना चाहिए.
  2. दूध - दूध चढ़ाने से जीवन में समृद्धि आती है और लोगों को सेहत से जुड़ी सभी समस्याओं और बीमारियों से छुटकारा मिलता है.
  3. दही - भगवान शिव को दही चढ़ाने से जीवन में समृद्धि, सुंदरता और सुख-सुविधाएं आती हैं.
  4. चीनी - यह परिवार में झगड़ों को दूर करती है और एकता लाती है.
  5. शहद - शहद चढ़ाने से खुशी बढ़ती है और जीवन से दुश्मन दूर होते हैं.
  6. घी - यह एकाग्रता और याददाश्त को बेहतर बनाता है और आपको एक आत्मविश्वासी व्यक्ति बनाता है.
  7. बेलपत्र - बेलपत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है और अगर लोग बेलपत्र पर भगवान 'राम' का नाम लिखकर भगवान शिव को चढ़ाते हैं, तो माना जाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों को लंबी उम्र का आशीर्वाद देते हैं.
  8. भांग - भांग भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय है. शिवलिंग पर भांग के पत्ते या पेस्ट चढ़ाने से जीवन से नकारात्मकता और बुरी शक्तियों का साया दूर होता है.
  9. इत्र या सुगंध - यह जीवन में प्यार और अच्छे रिश्ते लाता है. जिन लोगों को रिश्तों और शादी से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें शिवलिंग पर 'इत्र' जरूर चढ़ाना चाहिए.
  10. चंदन का लेप - धर्म-ग्रंथों के अनुसार, भगवान शिव को चंदन बहुत प्रिय है क्योंकि यह उनके क्रोध को शांत करता है. चंदन चढ़ाने से व्यक्तित्व आकर्षक बनता है और समाज में सम्मान मिलता है. यह सभी तरह की नकारात्मकता को भी दूर करता है.

(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पढ़ने के उद्देश्य से दी गई है. ETV भारत ज्योतिषी के दावों का समर्थन नहीं करता है.)

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