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नाग देवता को क्या चढ़ाना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए? जानिए यहां

नाग पंचमी पर नाग देवता को दूध, अक्षत, हल्दी, फूल और मिठाई आदि अर्पित करने की परंपरा है. इस दिन पूजा करने का मतलब सांपों...

What should be offered to the Serpent Deity, and what things should be avoided?
नाग देवता को क्या चढ़ाना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए? जानिए यहां (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 17, 2026 at 1:21 PM IST

5 Min Read
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नाग पंचमी आज, 17 अगस्त, 2026 को मनाई जा रही है. इस दिन नाग देवता और भगवान शिव की पूजा की जाती है. सावन का महीना भगवान शिव की पूजा के लिए खास माना जाता है, और नाग पंचमी का त्योहार इसी महीने में आता है. खास बात यह है कि इस दिन 'सावन सोमवार' (सावन महीने में पड़ने वाला सोमवार) भी है. हिंदू पंचांग के अनुसार, पंचमी तिथि 16 अगस्त को शाम 6:47 बजे शुरू हुई और सोमवार, 17 अगस्त को शाम 6:49 बजे तक रहेगी. ज्योतिषाचार्य डॉ उमाशंकर मिश्रा का कहना है कि नाग पंचमी पर नाग देवता को दूध, अक्षत, हल्दी, फूल और मिठाई आदि अर्पित करने की परंपरा है. कई जगहों पर घर के दरवाजे पर नाग का चित्र बनाकर पूजा की जाती है. इस दिन कुछ कामों को करने से भी बचने की धार्मिक मान्यता है. इस खबर में जानिए क्या?

नाग देवता को क्या चढ़ाना चाहिए?
ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्रा के अनुसार, नाग पंचमी के दिन, नाग देवता की तस्वीर या मूर्ति की पूजा की जा सकती है. पूजा के दौरान दूध, अक्षत (बिना टूटे चावल के दाने), हल्दी, फूल और मिठाई चढ़ाने का रिवाज है. इसके अलावा, भगवान शिव की पूजा जल और बेलपत्र (बेल के पेड़ के पत्ते) चढ़ाकर भी की जा सकती है. नाग पंचमी पर भगवान शिव की पूजा करना भी बहुत जरूरी माना जाता है. क्योंकि भगवान शिव के गले में एक नाग रहता है, इसलिए नाग देवता की पूजा को भगवान शिव की पूजा से जुड़ा हुआ माना जाता है.

नाग पंचमी पर क्या नहीं करना चाहिए?

  • जमीन की खुदाई से बचें- नाग पंचमी पर जमीन खोदने से बचने का रिवाज है. धार्मिक मान्यता है कि सांप जमीन के नीचे रहते हैं, और इस दिन खुदाई करने से उन्हें नुकसान हो सकता है. इसलिए, हल चलाने या खुदाई करने से बचना चाहिए. लोहे से जुड़े काम करने से बचें, कई जगहों पर नाग पंचमी पर लोहे के औजारों, खासकर खेती के कामों से बचने का रिवाज है.
  • सांपों को नुकसान न पहुंचाएं- नाग पंचमी पर पूजा करने का मतलब सांपों को पकड़ना या परेशान करना नहीं है. किसी भी जीवित प्राणी को नुकसान पहुंचाना गलत है. इसके बजाय, पूजा के लिए नाग देवता की तस्वीर या मूर्ति का इस्तेमाल किया जा सकता है.
  • ध्यान दें: हालांकि नाग देवता की मूर्ति या तस्वीर पर दूध चढ़ाना एक धार्मिक रिवाज है, लेकिन किसी को जिंदा सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि इससे सांप की सेहत को नुकसान हो सकता है.

नाग पंचमी की पूजा कैसे करें?
ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्रा का कहना है कि सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनें. इसके बाद, पूजा की जगह को साफ करें. नाग देवता की फोटो या मिट्टी की मूर्ति को स्थापित करें. सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करें. फिर नाग देवता को फूल, अक्षत (बिना टूटे चावल के दाने), हल्दी और मिठाई चढ़ाएं. इसके बाद, भगवान शिव को जल और बेलपत्र चढ़ाएं. शिव मंत्रों का जाप करें और अपने परिवार की सुख-शांति के लिए नाग देवता से प्रार्थना करें. आरती करके पूजा संपन्न करें.

नाग पंचमी पर सोमवार का संयोग
ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्रा कहते हैं कि इस साल नाग पंचमी सोमवार को पड़ रही है. सावन के सोमवार और नाग पंचमी का यह संयोग भगवान शिव के भक्तों के लिए बहुत खास माना जाता है. ऐसे में, नाग देवता की पूजा के साथ-साथ भगवान शिव का जलाभिषेक करना शुभ माना जाता है. पंचांग के अनुसार, नाग पंचमी पूजा का शुभ समय (मुहूर्त) सुबह 5:30 बजे से 11:30 बजे तक है. हालांकि, अलग-अलग शहरों में सूर्योदय के समय में अंतर के कारण पूजा के समय में थोड़ा बदलाव हो सकता है.

नाग पंचमी की पूजा पूरी श्रद्धा के साथ करें और किसी भी जीव को नुकसान न पहुंचाएं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन हिंसा से दूर रहना चाहिए, दूसरों का अपमान नहीं करना चाहिए और शांत मन से भगवान शिव और नाग देवता की पूजा करनी चाहिए.

(डिस्क्लेमर: ये सामान्य जानकारी केवल पढ़ने के उद्देश्य से प्रदान की गई है. ईटीवी भारत ज्योतिषी के दावे की पुष्टि नहीं करता है.)

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