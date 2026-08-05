ETV Bharat / lifestyle

प्रेग्नेंसी के शुरुआती दौर में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त आराम की क्यों होती है जरूरत

प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसमें उन्हें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की परेशानी होती है. इसलिए, कंसीव करने के बाद पूरा आराम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बढ़ते हुए बच्चे को बचाने और उसे सहारा देने के लिए मां के शरीर में कई बदलाव होते हैं. प्रेग्नेंसी के दौरान नींद न आने की समस्या आम तौर पर होती है. बच्चे के बढ़ने की वजह से पेट फूलने से आराम से सोना मुश्किल हो जाता है. इसके अलावा, पीठ दर्द, पैरों में सूजन और रात में बार-बार पेशाब आने की इच्छा भी नींद न आने की वजह बन सकती है.

गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त आराम की जरूरत क्यों होती है?

सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में वेल वुमेन सेंटर विभाग की निदेशक हैं और प्रसिद्ध प्रसूति, स्त्री रोग और अग्रणी आईवीएफ विशेषज्ञ डॉ. फिरोजा पारिख का कहना है कि प्रेग्नेंसी के शुरुआती दौर में, शरीर प्लेसेंटा बनाने के लिए कड़ी मेहनत करता है, जो बढ़ते हुए बच्चे को खून पहुंचाता है. इस प्रक्रिया से खून का बहाव बढ़ता है और यह पक्का होता है कि जरूरी पोषक तत्व बच्चे तक पहुंचें. इन शारीरिक बदलावों के कारण, महिलाओं को सामान्य से ज्यादा थकान महसूस हो सकती है. इसके अलावा, प्रेग्नेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर तेजी से बढ़ता है, जिससे बहुत ज्यादा थकान, सुस्ती और नींद आ सकती है. भरपूर आराम करने से शरीर इन हार्मोनल बदलावों के साथ जल्दी तालमेल बिठा पाता है और मानसिक व शारीरिक तनाव भी कम होता है.

इसलिए, गर्भवती महिलाओं को सलाह दी जाती है कि वे गर्भावस्था के दौरान भरपूर आराम करें. पर्याप्त आराम से शरीर में रक्त का संचार बेहतर होता है, जिससे गर्भ में पल रहे बच्चे को भरपूर ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं. आराम करने से शरीर को गर्भावस्था के दौरान संक्रमण से लड़ने के लिए जरूरी ऊर्जा भी मिलती है. अच्छी नींद से दिमाग बेहतर काम करता है, मूड में होने वाले उतार-चढ़ाव (जैसे चिड़चिड़ापन और गुस्सा) कम होते हैं और मन शांत रहता है. पर्याप्त आराम न मिलने से न केवल थकान बढ़ती है, बल्कि ध्यान न लगा पाना, सिरदर्द और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं. बहुत ज्यादा शारीरिक मेहनत करने से गर्भावस्था से जुड़ी समस्याएं, जैसे जी मिचलाना और चक्कर आना, बढ़ सकती हैं.