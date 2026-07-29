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गुरु पूर्णिमा पर क्या करना चाहिए? यह दिन खास क्यों है? एक्सपर्ट से जानिए

गुरु पूर्णिमा पर क्या करना चाहिए? यह दिन खास क्यों है? एक्सपर्ट से जानिए ( ETV Bharat )

गुरु पूर्णिमा का महत्व ज्योतिषाचार्य डॉ उमाशंकर मिश्रा का कहना है कि गुरु पूर्णिमा के त्योहार को महर्षि वेद व्यास की जयंती के तौर पर भी मनाया जाता है. क्योंकि महर्षि वेद व्यास ने वेदों को इकट्ठा किया और महाकाव्य महाभारत की रचना की, इसलिए इस दिन को 'व्यास पूर्णिमा' के नाम से भी लोग जानते हैं. उन्हें आदि गुरु (पहले शिक्षक) के तौर पर पूजा जाता है, जिन्होंने ज्ञान को व्यवस्थित किया और दुनिया को दिया.

हमारे वेदों, पुराणों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में गुरु की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है. गुरु पूर्णिमा के दिन, शिष्य अपने गुरु के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं. इस खबर में जानिए गुरु पूर्णिमा का महत्व विस्तार से ...

इसका अर्थ है गुरु ही हमें ज्ञान या परमार्थ की जागरूकता का मरहम लगाकर अज्ञानता के अंधकार की पीड़ा से बचा सकते है, हम ऐसे गुरु को प्रणाम करते हैं.

आषाढ़ पूर्णिमा के दिन (यानी आज) पूरे देश में गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है. भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में इस त्योहार का बहुत महत्व है. गुरु पूर्णिमा, गुरु , शिक्षक या आध्यात्मिक मार्गदर्शक के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट करने का एक खास अवसर है. भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सबसे उचा होता है. लखनऊ ज्योतिषाचार्य डॉ उमाशंकर मिश्रा का कहना है कि गुरु शब्द संस्कृत से लिया गया हैं, इस शब्द का इसका अर्थ है प्रकाश या उस अंधकार को दूर करने वाला (निवारक) होता है. गुरु ही हमें अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं.

हिंदू धर्म के अलावा, बौद्ध धर्म में भी गुरु पूर्णिमा का खास महत्व है. इसी दिन गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपने पांच शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया था, इस घटना को 'धर्म चक्र प्रवर्तन' (धर्म का पहिया घुमाना) के नाम से जाना जाता है. यह दिन जैन धर्म में भी महत्वपूर्ण और खास माना जाता है, क्योंकि यह वह मौका है जब भगवान महावीर ने अपने पहले शिष्य, गौतम गांधार को दीक्षा दी थी.

गुरु पूर्णिमा को क्या खास बनाता है?

ज्योतिषाचार्य डॉ उमाशंकर मिश्रा का कहना है कि गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने गुरुओं की पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं. दिन की शुरुआत सुबह जल्दी स्नान और ध्यान से होती है. इसके बाद गुरु की पूजा की जाती है, जिसमें फूल, फल, कपड़े और मिठाइयां अर्पित की जाती हैं. कई जगहों पर खास भजन, कीर्तन और सत्संग आयोजित किए जाते हैं. बहुत से लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं और अपने गुरु की दी हुई सीख और ज्ञान का पालन करने का संकल्प लेते हैं.

आज के आधुनिक दौर में भी गुरु पूर्णिमा का महत्व बना हुआ है. हालांकि समय के साथ गुरु-शिष्य परंपरा में बदलाव आया है, लेकिन गुरु के प्रति श्रद्धा और सम्मान की भावना आज भी उतनी ही मजबूत है. आजकल 'गुरु' का अर्थ केवल धार्मिक या आध्यात्मिक मार्गदर्शक तक ही सीमित नहीं है बल्कि हर क्षेत्र में शिक्षक, मार्गदर्शक और प्रेरणा देने वाले के रूप में गुरु मौजूद होते हैं.

गुरु पूर्णिमा का त्योहार हमें याद दिलाता है कि ज्ञान पाने की प्रक्रिया में गुरु की कितनी मुख्य भूमिका होती है. यह दिन हमें अपने गुरुओं के प्रति आभार जताने और उनके सिखाए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है, गुरुओं के प्रति आभार जताते हुए, उपनिषदों में कहा गया है...

ॐ सह नाववतु। सह नौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै॥ ॐ शांति, शांति, शांतिः

इसका अर्थ हा परमेश्वर हम शिष्य और गुरु दोनों की साथ-साथ रक्षा करें. वह हम दोनों को एक साथ ज्ञान का फल पाने में मदद करें. हम दोनों एक साथ ज्ञान पाने की काबिलियत हासिल करें. हमारी सीख चमकदार और असरदार हो. हम एक-दूसरे के लिए कोई बुरी भावना न रखें. शांति, शांति, शांति.

ज्योतिषाचार्य डॉ उमाशंकर मिश्रा के अनुसार, गुरु पूर्णिमा का त्योहार न सिर्फ हमारे गुरुओं के प्रति श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है, बल्कि यह हमें ज्ञान और सच्चाई की ओर बढ़ने की प्रेरणा भी देता है. इस दिन का महत्व सदियों से बना हुआ है, जो हमें हमारी संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों की याद दिलाता है. गुरु पूर्णिमा मनाकर, हम अपने जीवन में अपने गुरुओं के योगदान का सम्मान करते हैं और उनके दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं. यह त्योहार हमें सिखाता है कि सही मार्गदर्शन और ज्ञान से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं.