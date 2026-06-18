हवाई यात्रा के दौरान या पहले भूलकर भी न करें ये गलती, वरना...
ज्यादा ऊंचाई पर केबिन के एटमोस्फेरिक प्रेशर में बदलाव और कम ह्यूमिडिटी आपके डाइजेशन को काफी धीमा कर देती है और अंदर की गैसों को...
Published : June 18, 2026 at 7:36 PM IST
समय बचाने और आरामदायक सफर के लिए हवाई यात्रा एक बेहतरीन विकल्प है. सड़क या रेल यात्रा की तुलना में, यह घंटों की यात्रा को मिनटों में बदल देती है, जिससे थकान कम होती है और आप अपनी मंजिल पर तरोताजा महसूस करते हुए पहुंचते हैं. हालांकि कई लोगों को हवाई यात्रा आरामदायक लगती है, लेकिन कुछ लोगों को जी मिचलाना, सिरदर्द और पेट फूलने जैसी समस्याएं हो सकती हैं. सफर से पहले या सफर के दौरान आप जो खाना खाते हैं, उसका भी आपके शरीर पर असर पड़ सकता है. इसलिए, एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि उड़ान से पहले और उसके दौरान कुछ खास तरह के खाने-पीने से बचना चाहिए...
हवाई यात्रा के दौरान इन चीजों को खाने-पीने से बचना चाहिए
- कॉफी- कॉफी में मौजूद कैफीन शरीर को उत्तेजित करता है. इससे बार-बार पेशाब आ सकता है. कुछ लोगों को घबराहट, बेचैनी और दिल की धड़कन तेज होने जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं. इसलिए, विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि हवाई यात्रा के दौरान कॉफी पीने से बचना ही बेहतर है.
- मूंगफली- कुछ लोगों को मूंगफली से एलर्जी हो सकती है. इसकी महक या कण हवा में फैल सकते हैं, जिससे एलर्जी से पीड़ित यात्रियों को छींक, खांसी या अन्य तरह की परेशानी हो सकती है.
- सेम मटर- दाल और मटर जैसे खाद्य पदार्थ पाचन के दौरान काफी गैस पैदा करते हैं. इससे हवाई यात्रा के दौरान पेट फूलने और असुविधा हो सकती है. इसलिए, यात्रा से पहले या यात्रा के दौरान इनका सेवन न करना ही बेहतर है.
- ठंडे पेय- सोडा जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पेट में गैस बढ़ा सकते हैं, जिससे पेट फूल सकता है और बेचैनी हो सकती है. हवाई यात्रा के दौरान यह समस्या और बढ़ सकती है. इसलिए, यात्रा के दौरान सोडा के बजाय पानी या दूसरे हेल्दी ड्रिंक्स पिएं.
- शराब- यात्रा से पहले या यात्रा के दौरान शराब पीना सही नहीं है. शराब शरीर में पानी की मात्रा कम कर देती है और डिहाइड्रेशन का कारण बन सकती है. इससे थकान, चक्कर आना और बेचैनी जैसी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं. इसलिए, आरामदायक उड़ान के लिए शराब से दूर रहना बेहतर है.
क्या खा सकते है?
फ्लाइट से पहले आसानी से पचने वाला खाना खाना अच्छा होता है. फलों के साथ खूब पानी पीकर अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें. इससे सफर के दौरान थकान, जी मिचलाना और बेचैनी जैसी दिक्कतें कम होंगी और फ्लाइट आरामदायक होगी.
ध्यान देने वाली बात
हवाई यात्रा के दौरान ऊंचाई और केबिन में हवा के प्रेशर में बदलाव से हमारे पाचन तंत्र पर बहुत असर पड़ता है. जैसे-जैसे प्लेन ऊपर जाता है, पेट के अंदर की गैस लगभग 30 प्रतिशत तक फैल जाती है. इस फैलाव के कारण पेट फूलना, जी मिचलाना (मोशन सिकनेस) और सिरदर्द जैसी समस्याएं होती हैं.