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कार या ट्रेन से यात्रा करते समय आपको किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए?

कार या ट्रेन से यात्रा करते समय आपको किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? ( ETV Bharat )

आजकल बहुत से लोगों के लिए लंबी ड्राइव और वीकेंड ट्रिप एक आम बात हो गई है. बहुत से लोग रास्ते में रुककर ढाबों और खाने के स्टॉलों पर खाना पसंद करते हैं, खासकर उन जगहों पर जो हाईवे के किनारे होते हैं. हालांकि, विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि यात्रा के दौरान जो भी खाना उपलब्ध हो, उसे खाने से सेहत से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. हाईवे पर मिलने वाली कुछ विशेष चीजें पाचन संबंधी समस्याएं, फूड पॉइजनिंग और थकान उत्पन्न कर सकती हैं. इसी वजह से, विशेषज्ञ हाईवे पर यात्रा करते समय कुछ खास तरह के खाने से बचने की सलाह देते हैं.

इन खाद्य पदार्थों से बचना आवश्यक है...

तेल और मसालों से भरपूर खाना

हाईवे के किनारे मिलने वाले पकौड़े, समोसे, तली हुई डिश और मसालेदार करी देखने में बहुत अच्छे लगते हैं. लेकिन ये ज्यादातर तेल से बने होते हैं, जिससे डाइजेशन धीमा हो जाता है. नतीजतन, पेट फूलना, एसिडिटी और थकान जैसी समस्याएं होती हैं. साथ ही, ड्राइवरों को नींद आने का भी खतरा रहता है.

कार या ट्रेन से यात्रा करते समय आपको किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? (GETTY IMAGES)

कटे हुए फल खाते समय सावधानी बरतें

सड़क किनारे खुले में बिकने वाले कटे हुए फलों पर धूल, धुआं और मक्खियां बैठने से बैक्टीरिया और खतरनाक वायरस (जैसे ई.कोलाई और साल्मोनेला) पनप सकते हैं. इनके सेवन से फूड पॉइजनिंग, डायरिया और टाइफाइड जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं. इसलिए, बेहतर यही है कि आप ऐसे छिले और कटे हुए फल चुनें, जो सीलबंद पैकेट में मिलते हैं.