कार या ट्रेन से यात्रा करते समय आपको किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए?
विशेषज्ञ हमेशा यह सलाह देते हैं कि यात्रा के दौरान बाहर का खाना या आसानी से उपलब्ध भोजन खाते समय सावधानी बरतें, ताकि आपकी यात्रा...
Published : June 2, 2026 at 8:52 PM IST
आजकल बहुत से लोगों के लिए लंबी ड्राइव और वीकेंड ट्रिप एक आम बात हो गई है. बहुत से लोग रास्ते में रुककर ढाबों और खाने के स्टॉलों पर खाना पसंद करते हैं, खासकर उन जगहों पर जो हाईवे के किनारे होते हैं. हालांकि, विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि यात्रा के दौरान जो भी खाना उपलब्ध हो, उसे खाने से सेहत से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. हाईवे पर मिलने वाली कुछ विशेष चीजें पाचन संबंधी समस्याएं, फूड पॉइजनिंग और थकान उत्पन्न कर सकती हैं. इसी वजह से, विशेषज्ञ हाईवे पर यात्रा करते समय कुछ खास तरह के खाने से बचने की सलाह देते हैं.
इन खाद्य पदार्थों से बचना आवश्यक है...
तेल और मसालों से भरपूर खाना
हाईवे के किनारे मिलने वाले पकौड़े, समोसे, तली हुई डिश और मसालेदार करी देखने में बहुत अच्छे लगते हैं. लेकिन ये ज्यादातर तेल से बने होते हैं, जिससे डाइजेशन धीमा हो जाता है. नतीजतन, पेट फूलना, एसिडिटी और थकान जैसी समस्याएं होती हैं. साथ ही, ड्राइवरों को नींद आने का भी खतरा रहता है.
कटे हुए फल खाते समय सावधानी बरतें
सड़क किनारे खुले में बिकने वाले कटे हुए फलों पर धूल, धुआं और मक्खियां बैठने से बैक्टीरिया और खतरनाक वायरस (जैसे ई.कोलाई और साल्मोनेला) पनप सकते हैं. इनके सेवन से फूड पॉइजनिंग, डायरिया और टाइफाइड जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं. इसलिए, बेहतर यही है कि आप ऐसे छिले और कटे हुए फल चुनें, जो सीलबंद पैकेट में मिलते हैं.
कोल्ड ड्रिंक्स से पानी पीना बेहतर है
कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा पीने से आपको कुछ देर के लिए फ्रेश महसूस हो सकता है, लेकिन फिर आलस आने लगता है. इन ड्रिंक्स में शुगर ज्यादा होती है और इनसे डिहाइड्रेशन हो सकता है. इसलिए सादा पानी, नारियल पानी या इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स पीना बेहतर है.
डेयरी प्रोडक्ट्स
लस्सी, मक्खन और पनीर जैसी चीजें गर्मियों के महीनों में जल्दी खराब हो सकती हैं. अगर इन्हें सही टेम्परेचर पर न रखा जाए तो फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए, ऐसी खाने की चीजें सिर्फ साफ जगहों पर ही खानी चाहिए.
दोबारा गर्म किया हुआ खाना
कुछ होटल पहले से पके हुए खाने को बार-बार गर्म करके परोसते हैं. इससे नुकसानदायक बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं. इसलिए, ताजा पका हुआ गर्म खाना सबसे अच्छा होता है.
कम खाना बेहतर है
सफर के दौरान ज्यादा खाने से थकान और नींद आ सकती है, जिससे ड्राइविंग पर असर पड़ सकता है. हल्का खाना, ड्राई फ्रूट्स, फल और पानी पीने से शरीर में एनर्जी बनी रहेगी.
इन बातों का भी रखें ख्याल
- हमेशा सुरक्षित बोतल वाला पानी पिएं और खराब न होने वाले हेल्दी स्नैक्स साथ रखें ताकि खराब खाने की चीजों से पेट खराब न हो.
- कार या ट्रेन में घंटों तक बैठे रहने से खून का बहाव रुक सकता है, जिससे डीप वेन थ्रोम्बोसिस (DVT) का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए, हर 1 से 2 घंटे में कार रोककर स्ट्रेचिंग करें, ट्रेन में तेज चलें, खड़े रहें, बीच-बीच में गलियारों में टहलें, और अपनी सीट पर बैठे-बैठे ही टखनों और पिंडलियों की हल्की स्ट्रेचिंग करें.
- ढीले कपड़े पहनें और अगर आपको सर्कुलेशन की दिक्कतें हैं, तो कम्प्रेशन सॉक्स इस्तेमाल करने के बारे में सोचें.
- दोबारा इस्तेमाल होने वाली पानी की बोतल साथ रखें और लगातार घूंट-घूंट करके पानी पिएं. अनजान पब्लिक नलों से पानी पीने से बचें.
- हाई-प्रोटीन, लो-शुगर स्नैक्स जैसे नट्स, फल, या ग्रेनोला पैक करें ताकि अनहेल्दी या गंदा फास्ट फूड खरीदने से बचा जा सके.
- अदरक, पेपरमिंट, या उल्टी-रोधी दवाएं जैसे ओवर-द-काउंटर इलाज पास रखें.
- UTI से बचने के लिए अपना यूरिन ज्यादा देर तक न रोकें. पब्लिक जगहों का इस्तेमाल करने के बाद हमेशा अपने हाथ साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं.