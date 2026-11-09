ETV Bharat / lifestyle

मौसम बदलने के दौरान होंठों को सूखने से बचाने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जानिए यहां

मौसम बदलने के दौरान होंठों को सूखने से बचाने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जानिए यहां ( GETTY IMAGES )

होंठों का सूखना एक बहुत आम समस्या है, जो कई कारणों से हो सकती है. हाल ही में बदलते मौसम के कारण यह समस्या और भी आम हो गई है. एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल भी इसमें बड़ी भूमिका निभाती है. इसके साथ ही विशेषज्ञों का मानना ​​है कि कैफीन वाली चीजों का बहुत अधिक सेवन, रसायनों वाले ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल, अल्ट्रावायलेट (UV) किरणों के संपर्क में आना और शरीर में मेलेनिन का बहुत अधिक बनना, ये सभी होंठों से जुड़ी समस्याओं का कारण बन सकते हैं.

इसके कई अन्य कारण भी हो सकते हैं, उदाहरण के लिए, होंठों का सूखना, काला पड़ना या उनका रंग बदलना कभी-कभी किसी अंदरूनी स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है.