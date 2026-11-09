मौसम बदलने के दौरान होंठों को सूखने से बचाने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जानिए यहां
होंठों को सूखने से बचाने के लिए शरीर में पर्याप्त नमी या हाइड्रेशन बनाए रखना बहुत जरूरी है. इसके लिए रोजाना भरपूर मात्रा में...
Published : November 9, 2026 at 7:56 PM IST
होंठों का सूखना एक बहुत आम समस्या है, जो कई कारणों से हो सकती है. हाल ही में बदलते मौसम के कारण यह समस्या और भी आम हो गई है. एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल भी इसमें बड़ी भूमिका निभाती है. इसके साथ ही विशेषज्ञों का मानना है कि कैफीन वाली चीजों का बहुत अधिक सेवन, रसायनों वाले ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल, अल्ट्रावायलेट (UV) किरणों के संपर्क में आना और शरीर में मेलेनिन का बहुत अधिक बनना, ये सभी होंठों से जुड़ी समस्याओं का कारण बन सकते हैं.
इसके कई अन्य कारण भी हो सकते हैं, उदाहरण के लिए, होंठों का सूखना, काला पड़ना या उनका रंग बदलना कभी-कभी किसी अंदरूनी स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है.
डिहाइड्रेशन के कारण भी होंठ सूख सकते हैं. इसी तरह, मुंह से सांस लेना, या यहां तक कि होंठों को मॉइस्चराइज करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ लिप बाम या लिपस्टिक भी कभी-कभी होंठों को ड्राई कर सकते हैं. इसलिए, होंठ सूखने की समस्या से बचने के लिए, इन कारणों से दूर रहना और कुछ आसान सावधानियां बरतना सबसे अच्छा है...
होंठों को सूखने से बचाने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?
- विशेषज्ञों का कहना है कि होंठों को सूखने से बचाने के लिए शरीर में पर्याप्त नमी या हाइड्रेशन बनाए रखना बहुत जरूरी है. इसके लिए रोजाना भरपूर मात्रा में पानी पीने की सलाह दी जाती है.
- घर से बाहर निकलने से पहले, SPF 15 या उससे ज्यादा वाला लिप बाम लगाना चाहिए. विशेषज्ञों के अनुसार, यह आपके होंठों को अल्ट्रावायलेट (UV) किरणों के असर से बचाता है. ऐसे लिप बाम का चुनाव करना बेहतर है जिसमें कोई केमिकल न हो. इसके अलावा, मास्क पहनना या स्कार्फ से अपने होंठों को ढकना भी एक अच्छा बचाव है.
- कुछ लोगों को बार-बार अपने होंठों को जीभ से चाटने या दांतों से काटने की आदत होती है. विशेषज्ञों का मानना है कि इससे होंठ सूख जाते हैं और उनका रंग भी बदल सकता है. इसलिए, इस आदत को पूरी तरह से छोड़ देना ही बेहतर है.
- विशेषज्ञों के अनुसार, होंठों को मुलायम बनाए रखने के लिए एलोवेरा जेल बहुत असरदार होता है. हर रात सोने से पहले होंठों पर थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगाकर कुछ देर तक मसाज करना ही काफी है. इससे होंठों को जरूरी नमी मिलती है और वे मुलायम हो जाते हैं.
- 2018 में 'जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजिकल साइंस' में छपी एक स्टडी के अनुसार, ड्राई होंठों को मुलायम बनाने में एलोवेरा जेल बहुत कारगर साबित है. यह रिसर्च जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनस्टर के डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. उवे आर. गेलर ने की थी. उन्होंने बताया कि एलोवेरा के औषधीय गुण होंठों को मुलायम बनाए रखने में मदद करते हैं.
- इसके अलावा, विशेषज्ञ रात को सोने से पहले होंठों पर जैतून का तेल (ऑलिव ऑयल) लगाने की सलाह देते हैं. उनका कहना है कि यह सूखे और बेजान होंठों को नमी देता है, उन्हें मुलायम बनाता है और उनके रंग को एक समान करने में मदद करता है. अगर आप प्राकृतिक उत्पादों के अलावा किसी तरह की क्रीम, लिप बाम या लिप जेल आदि का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह ले लें.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई हेल्थ से जुड़ी जानकारी और सुझाव सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए हैं. इन सुझावों को मानने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.)