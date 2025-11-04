ETV Bharat / lifestyle

शरीर की मालिश के लिए कौन से तेल इस्तेमाल करने चाहिए? मसाज थेरेपी के फायदों के बारे में जानें

कई लोग इस बात को लेकर असमंजस में रहते हैं कि मालिश के लिए कौन सा तेल इस्तेमाल करें और कौन सा तेल क्या लाभ...

What oils should you use for a body massage? Learn about the benefits of massage therapy.
शरीर की मालिश के लिए कौन से तेल इस्तेमाल करने चाहिए? मसाज थेरेपी के फायदों के बारे में जानें (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 4, 2025 at 5:51 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

मसाज थेरेपी का इतिहास हजारों साल पुराना है. ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी, लेकिन यह प्राचीन ग्रीस, चीन, जापान, मिस्र और रोमन साम्राज्य सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में तेजी से फैल गई. मालिश नेचुरल रूप से चिकित्सीय है. यह शरीर को दबाने, मसलने और रगड़ने की एक प्रक्रिया है, जिसमें मांसपेशियां और कोमल टिश्यू शामिल हैं. यह अभ्यास मुख्य रूप से हाथों का उपयोग करके किया जाता है, लेकिन कुछ तरह की चिकित्सा के लिए, कोहनी, Forearm और पैरों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, मसाज थेरेपी कई स्थितियों के इलाज की एक गैर-आक्रामक विधि है, जिनमें स्ट्रेस, गठिया, मांसपेशियों में दर्द, खेल से जुड़ी चोटें, कार्पल टनल सिंड्रोम और माइग्रेन शामिल हैं. इसका उपयोग प्राथमिक उपचार के रूप में या शारीरिक और भावनात्मक उपचार को समर्थन करने और शरीर में बैलेंस बनाए रखने में मदद करने के लिए अन्य इलाजों के साथ किया जा सकता है.

शरीर की मालिश करवाने के अनगिनत स्वास्थ्य लाभ हैं. आजकल, कई लोग विभिन्न समस्याओं से राहत पाने के लिए मालिश करवाते हैं. हालांकि, बहुत से लोग इस बात को लेकर असमंजस में रहते हैं कि मालिश के लिए कौन सा तेल इस्तेमाल करें और कौन सा तेल क्या लाभ पहुंचाएगा. आइए जानें कि आयुर्वेदिक चिकित्सक इस बारे में क्या कहते हैं...

मसाज थेरेपी करवाने के लिए इन तेलों का करें इस्तेमाल

जैतून का तेल- शरीर की मालिश के लिए किसी भी तेल का इस्तेमाल करना सही नहीं है. इसके लिए खास तेलों का इस्तेमाल करना चाहिए. इन तेलों में जैतून का तेल भी शामिल है. हल्के शरीर की मालिश के लिए जैतून का तेल एक बेहतरीन विकल्प है. शरीर इस तेल को आसानी से अवशोषित कर लेता है. यह मांसपेशियों को आराम देता है और दर्द कम करता है. यह शरीर को नमी प्रदान करता है, रूखापन कम करता है और ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करता है.

तिल का तेल- इस तेल से नियमित मालिश करने से आपकी त्वचा स्वस्थ और सुरक्षित रहेगी. तिल का तेल भी मालिश के लिए एक महत्वपूर्ण तेल है. तिल के तेल से मालिश करने से हड्डियां मजबूत होती हैं और मस्तिष्क की कार्यक्षमता में सुधार होता है. इससे आप एक्टिव रहेंगे और आपकी त्वचा हेल्दी रहेगी.

नारियल तेल- नारियल तेल का इस्तेमाल शरीर की मालिश के लिए भी किया जा सकता है. यह त्वचा को आवश्यक नमी प्रदान करता है और रूखेपन को कम करके उसे सुरक्षित और स्वस्थ रखता है. नारियल तेल में एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण होते हैं, जो त्वचा के संक्रमण को कम करते हैं. इसलिए, त्वचा संबंधी समस्याओं वाले लोगों को इस तेल के इस्तेमाल से लाभ होगा.

बादाम का तेल - बादाम के तेल का इस्तेमाल मालिश के लिए भी किया जा सकता है. इससे लाभ मिलता है. बादाम का तेल शरीर द्वारा जल्दी अवशोषित हो जाता है. यह स्वस्थ त्वचा को बढ़ावा देता है, उम्र के धब्बों को कम करता है और आपको जवां दिखाता है. इस तेल के एंटीफंगल गुण त्वचा संबंधी समस्याओं को कम करने में मदद कर सकते हैं. यह दाद और खुजली जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकता है.

सरसों का तेल - आप सरसों के तेल से भी शरीर की मालिश कर सकते हैं. यह अन्य तेलों की तुलना में थोड़ा ज्यादा ऑयली होता है, लेकिन इसके कई फायदे हैं. इस तेल से मालिश करने से जोड़ों के दर्द और सूजन से राहत मिलती है. यह त्वचा को रूखा होने से भी बचाता है और आवश्यक नमी प्रदान करता है. यह तेल रूखी त्वचा वालों के लिए बहुत अच्छा है. यह त्वचा के कैंसर से भी बचाव कर सकता है. हालांकि, आप मालिश के लिए चाहे जो भी तेल इस्तेमाल करें, उसे सुबह के समय करना सबसे अच्छा है. इसके अलावा, मालिश के बाद कम से कम 30 मिनट तक नहाएं. इससे तेल त्वचा में अच्छी तरह समा जाता है. मालिश करते समय आपको कोमल भी रहना चाहिए. अगर आप किसी विशेषज्ञ से मालिश करवाते हैं, तो आपको और भी बेहतर परिणाम मिलेंगे. आप इन तेलों से शरीर की मालिश कर सकते हैं और कई लाभ प्राप्त कर सकते हैं.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

BENEFITS OF MASSAGE THERAPY
मालिश के लिए तेल का इस्तेमाल
BENEFITS OF HAVING A MASSAGE
THERAPEUTIC OILS FOR MASSAGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नैना देवी मंदिर में की पूजा अर्चना, कैंची धाम में बाबा नीम करोली के किए दर्शन

पहले महावीर चक्र विजेता थे शहीद दीवान सिंह दानू, ब्रेन गन से मारे थे 15 कबायली, पंडित नेहरू ने लिखा पत्र

भारत-पाकिस्तान की क्रिकेट के मैदान पर फिर होगी टक्कर, बीसीसीआई ने किया टीम का ऐलान

59 की उम्र में 'बैटल ऑफ गलवान' के लिए सलमान खान ने बनाई बॉडी, डायरेक्टर बोले- जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, फैंस भी शॉक्ड

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.