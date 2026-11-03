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पटाखा जलाते समय यदि जल जाएं तो क्या न करें, जरूर जान लें डॉक्टरों की यह सलाह

पटाखा जलाते समय यदि जल जाएं तो क्या न करें, जरूर जान लें डॉक्टरों की यह सलाह ( GETTY IMAGES )

दीवाली रोशनी का त्योहार है. इस मौके पर अंधेरा दूर करने और चारों ओर रोशनी फैलाने के लिए दीये जलाए जाते हैं. इसके बाद, बच्चे और बड़े सभी पटाखे जलाते हैं. हालांकि, ऐसा करते समय अचानक किसी हादसे का खतरा हमेशा बना रहता है. अगर कोई व्यक्ति पटाखों से घायल हो जाए, तो तुरंत क्या कदम उठाने चाहिए? क्या जलने पर हल्दी लगाई जा सकती है? पटाखे जलाते समय किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? इन विषयों इस खबर में विस्तार से बताया गया है.

जैसे-जैसे दिवाली नजदीक आती है, सबसे पहले पटाखों का खयाल आता है. उम्र या लिंग की परवाह किए बिना, लोग पटाखे फोड़कर और अपने घरों में दीये जलाकर इस त्योहार को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं. हालांकि, अगर पटाखे फोड़ते समय उचित सावधानी न बरती जाए, तो दुर्घटनाएं होना तय है. चेन्नई के किलपौक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने ETV भारत के साथ शेयर किया है कि पटाखों से चोट लगने या जलने पर क्या कदम उठाने चाहिए.