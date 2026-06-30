महिलाओं में बढ़ती आपराधिक सोच के पीछे क्या कारण है? महिलाएं आक्रामक क्यों होती जा रही हैं? जानिए साइकोलॉजिस्ट की राय
महिलाओं में हिंसक व्यवहार अचानक अंदरूनी बदलाव की वजह से नहीं होता है. रिसर्च लगातार इस बात को कन्फर्म करती है कि ऐसी घटनाओं के...
Published : June 30, 2026 at 6:28 PM IST
सोनम रघुवंशी, रिया रस्तोगी और अब सिया गोयल जैसी लड़कियों द्वारा किए गए अपराधों को देखते हुए, आजकल हर किसी के मन में बस एक ही सवाल है कि आखिर क्यों कुछ महिलाएं इस तरह के जघन्य अपराधों की राह चुन रही हैं. आज इस खबर में आप इसका जवाब सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मेहजबीन दोर्डी से जानिए...
साइकोलॉजिस्ट की राय
साइकोलॉजिस्ट, मेहजबीन दोर्डी का कहना है कि कुछ हाई-प्रोफाइल मामलों के आधार पर सभी महिलाओं को कटघरे में खड़ा करना गलत है. क्राइम की न तो कोई जाति होती है और न ही जेंडर. जैसे पुरुषों के किए गए क्राइम के लिए पूरी पुरुष आबादी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, वैसे ही इन चुनी हुई घटनाओं के आधार पर सभी लड़कियों को एक ही नजर से देखना गलत है. यह मुद्दा जेंडर का नहीं, बल्कि गिरते नैतिक मूल्यों और व्यक्तिगत साइकोलॉजिकल गड़बड़ी का है.
मेहजबीन डोरडी ने आगे कहा कि हाल ही में महिलाओं से जुड़े अपराधों ने एक बड़ी बहस छेड़ दी है, लेकिन महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर चर्चा होने का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि महिलाएं स्वभाव से अधिक गुस्सैल या आक्रामक हो रही हैं. महिलाओं में हिंसक व्यवहार अचानक अंदरूनी बदलाव की वजह से नहीं होता है. रिसर्च लगातार इस बात को कन्फर्म करती है कि ऐसी घटनाओं के पीछे साइकोलॉजिकल, सोशल और एनवायर्नमेंटल फैक्टर्स का एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन होता है.
महिलाओं में अपराध की बढ़ती प्रवृत्ति के पीछे हो सकते हैं ये कारण
मेहजबीन डोरडी का मानना है कि महिलाओं में अपराध की बढ़ती प्रवृत्ति के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे लंबे समय से चला आ रहा तनाव, पुराना मानसिक आघात (trauma), भावनाओं को ठीक से न संभाल पाना, नशीले पदार्थों का सेवन, कुछ मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, व्यक्तित्व की कमजोरियां और सीखे हुए व्यवहार. परिवार या समाज में हिंसा का सामना करना, सोशल मीडिया पर गुस्से को सामान्य माना जाना, आर्थिक दबाव, रिश्तों में झगड़े और अन्याय की भावना भी इस बात पर असर डाल सकती है कि तनाव में कोई व्यक्ति कैसी प्रतिक्रिया देता है. आज की दुनिया में, डिजिटल मीडिया के बढ़ते प्रभाव और पारंपरिक पारिवारिक ढांचे में बदलाव ने भी इस चलन को प्रभावित किया है.
बुरी संगत या नकारात्मक असर भी है बड़ी वजह
कभी-कभी, बुरी संगत या नकारात्मक असर की वजह से महिलाएं अपराध की दुनिया की ओर खिंची चली जाती हैं. अपने जीवनसाथी या रोमांटिक पार्टनर (जिन्हें अक्सर 'टॉक्सिक कपल' कहा जाता है) के असर में आकर वे उनके साथ मिलकर गंभीर अपराध करती हैं. इसके अलावा, समाज में महिलाओं की बढ़ती आवाजाही और टेक्नोलॉजी के प्रसार ने उन्हें उन क्षेत्रों और संसाधनों तक पहुंच दी है जो पहले सिर्फ पुरुषों तक सीमित थे, जिससे आपराधिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी बढ़ी है.
मेहजबीन डोरडी कहते हैं कि साइकोलॉजिकल नजरिए से, गुस्सा कोई पुरुष या महिला वाला गुण नहीं है, यह एक इंसानी व्यवहार है जो बायोलॉजी, जिंदगी के अनुभवों, पर्सनैलिटी, मुकाबला करने की स्किल और माहौल से बनता है. हिंसा को रोकने के लिए इमोशनल परेशानी की जल्दी पहचान, मेंटल हेल्थ केयर तक पहुंच, झगड़े सुलझाने की अच्छी स्किल, मजबूत परिवार और कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम, और उन सोशल वजहों को ठीक करना जरूरी है जो गुस्से वाले व्यवहार का खतरा बढ़ाते हैं. हिंसा को सिर्फ जेंडर से जोड़ने के बजाय, इसके असली कारणों को समझने पर ध्यान देना चाहिए.
बढ़ती जागरूकता भी हो सकती है वजह!
मेहजबीन डोरडी का कहना है कि पिछले कुछ दशकों में महिलाओं की शिक्षा और सार्वजनिक भागीदारी बढ़ने के साथ-साथ जागरूकता भी बढ़ी है. नतीजतन, महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक हुई हैं और घरेलू हिंसा व यौन उत्पीड़न जैसे अपराधों की रिपोर्ट भी ज्यादा कर रही हैं.
सोशल मीडिया और डिजिटल क्रांति की वजह से अब घटनाएं बहुत तेजी से दुनिया के सामने आ जाती हैं. जब किसी मुद्दे को लगातार मीडिया कवरेज मिलता है, तो लोगों को अक्सर लगता है कि अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं, भले ही असल में अपराध की दरों में कोई खास बढ़ोतरी न हुई हो. अपराध का विश्लेषण करने के लिए सिर्फ एक-दो साल के डेटा को देखने के बजाय लंबे समय के रुझानों का अध्ययन करना जरूरी है. विशेषज्ञों का कहना है कि अपराध के आंकड़ों में दिखने वाली बढ़ोतरी अक्सर अपराध की वास्तविक घटनाओं में वृद्धि के बजाय दर्ज मामलों की संख्या में वृद्धि को दर्शाती है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सुझाव सिर्फ आपकी समझ के लिए हैं. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. हालांकि, इन टिप्स को फॉलो करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)