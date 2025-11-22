ETV Bharat / lifestyle

सलाना वनतारा पर कितना खर्च करते हैं अनंत अंबानी? जानकर उड़ जाएंगे आपके होश

वनतारा: यह प्रोजेक्ट एक फाइव-स्टार रिसॉर्ट की तरह डिजाइन किया गया है, जहां हाथी, शेर, हिरण, हिरन और कछुए जैसे कई जानवर रहते हैं...

सलाना वनतारा पर कितना खर्च करते हैं अनंत अंबानी? जानकर उड़ जाएंगे आपके होश (PMO वीडियो से स्क्रीनशॉट)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 22, 2025 at 2:23 PM IST

3 Min Read
US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बेटे, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने गुरुवार को गुजरात के जामनगर में एक वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन, रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन सेंटर, वनतारा का दौरा किया. सूत्रों का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप जूनियर अंबानी परिवार के बुलावे पर वनतारा गए थे. ट्रंप जूनियर ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर अनंत अंबानी के साथ वनतारा का दौरा किया और इलाके के कुछ मंदिरों में भी गए. इससे पहले दिन में, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल का दौरा किया.

वनतारा का दौरा करते हुए, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने जानवरों को बचाने के लिए वनतारा के कमिटमेंट की तारीफ की और कहा कि वनतारा में जानवर उनसे बेहतर जिंदगी जीते हैं. इस खबर में जानें कि अनंत अंबानी वनतारा को कैसे मैनेज करते हैं और इसे मेंटेन करने में सालाना कितना खर्च आता है...

वनतारा क्या है?
वनतारा गुजरात के जामनगर में एक बड़े एनिमल वेलफेयर प्रोजेक्ट का नाम है. यह रिलायंस फाउंडेशन का बहुत बड़ा वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन सेंटर, जिसे अनंत अंबानी मैनेज करते हैं, इसके साथ ही यह दुनिया का भी सबसे बड़ा वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन सेंटर है, जो 3,500 एकड़ में फैला है. इसमें 150,000 से ज्यादा जानवर रहते हैं. यह सेंटर किसी फाइव-स्टार रिसॉर्ट से कम नहीं है, इसमें हाथी, शेर, तेंदुए, हिरण, कछुए, घोड़े और सैकड़ों दुर्लभ प्रजातियां हैं.

प्रधानमंत्री मोदी वन तारा में (PMO वीडियो से स्क्रीनशॉट)

वनतारा पर सलाना कितना खर्च आता है?
कई मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि वनतारा के जानवरों की देखभाल में हर साल 150 से 200 करोड़ रुपये का खर्च आता है. वनतारा जानवरों को एक खास डाइट प्लान, इंटरनेशनल जानवरों के डॉक्टरों की एक टीम, एक एयर-कंडीशन्ड मेडिकल यूनिट और एक मॉडर्न रिहैबिलिटेशन सेंटर देता है. इस सेंटर में न सिर्फ उनका इलाज किया जाता है, बल्कि उन्हें वो आजादी भी दी जाती है जो उन्हें कभी जंगल में मिली थी. इस सेंटर ने अफ्रीका, थाईलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स समेत कई देशों से जानवरों को बचाया है और उन्हें पनाह दी है.

अनंत अंबानी वनतारा को कैसे मैनेज करते हैं?
अनंत अंबानी कई तरह से वनतारा को मैनेज करते हैं. वह खुद इस प्रोजेक्ट में बहुत एक्टिव रहते हैं, हर फैसले में सीधे तौर पर शामिल रहते हैं. यह कंजर्वेशन, रिहैबिलिटेशन और प्रिजर्वेशन के साथ-साथ एडवांस्ड मेडिकल सुविधाओं और एजुकेशनल एक्टिविटी पर फोकस करता है. यह एक प्राइवेट, नॉन-प्रॉफिट प्रोजेक्ट है जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को जानवरों की भलाई के लिए कमिटमेंट के साथ जोड़ता है, जिसका मकसद कंजर्वेशन के लिए एक ऐसा मॉडल बनाना है जिसमें रिसर्च, कम्युनिटी की भागीदारी और गाइडेड टूर के जरिए पब्लिक एजुकेशन शामिल हो. जानवरों के साथ अपने गहरे जुड़ाव की वजह से अनंत अंबानी अपना पर्सनल टाइम सेंटर को देते हैं.

