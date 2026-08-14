हरतालिका तीज व्रत कथा पूजा की विधि क्या है? माता पार्वती को जरूर चढ़ाएं ये सुहाग की चीजें
हरतालिका तीज का व्रत सुहागिनें अपने पति के लिए रखती हैं. मान्यता है कि व्रत रखने से पतियों की उम्र लंबी होती है. सबसे खास...
Published : August 14, 2026 at 7:18 PM IST
देश के अलग-अलग राज्यों में महिलाएं शुक्रवार 15 अगस्त को हरितालिका तीज का व्रत रखेंगी. यह व्रत करवा चौथ जैसा ही है, बस इसमें पूरे दिन पानी भी नहीं पीना होता, व्रत अगली सुबह व्रत तोड़ने के बाद खत्म होता है. यह त्योहार झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में बड़े जोश के साथ मनाया जाता है. हरितालिका तीज का व्रत बहुत कठोर और पवित्र माना जाता है. शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के लिए यह निर्जला व्रत (बिना पानी का व्रत) रखती हैं. अविवाहित महिलाएं भी इस दिन मनचाहा जीवनसाथी पाने के लिए भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करती हैं.
हरतालिका तीज व्रत कथा
ज्योतिषी डॉ. उमाशंकर मिश्र का कहना है कि हरतालिका तीज की कहानी भगवान शिव के प्रति माता पार्वती की गहरी भक्ति से जुड़ी है. राजा हिमालय की बेटी पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थीं. इसके लिए उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की और बहुत कष्ट सहे. हालांकि, उनके पिता चाहते थे कि वे भगवान विष्णु से विवाह करें. ऐसा होने से रोकने के लिए, पार्वती की एक सहेली उन्हें जंगल ले गईं, जहां वे बिना किसी बाधा के अपनी तपस्या जारी रख सकें.
अपनी अटूट भक्ति और समर्पण से पार्वती ने अंततः भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया और वे उनके सामने प्रकट हुए तथा उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया. माना जाता है कि इसी घटना से हरतालिका तीज त्योहार की शुरुआत हुई, सखियों ने उनका हरण किया, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका तीज पड़ गया. हरतालिका तीज में महिलाएं माता पार्वती की भक्ति का सम्मान करती हैं और उत्सव मनाती हैं.
इस दिन महिलाएं मिट्टी या रेत से भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियां बनाकर पूजा-अर्चना करती हैं. वे कठोर व्रत रखती हैं, प्रार्थना करती हैं और पूजा के दौरान व्रत कथा (पवित्र कहानी) सुनती या सुनाती हैं.
हरतालिका तीज का व्रत कैसे रखें
हरतालिका तीज का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है. इसमें अन्न और जल दोनों का त्याग करना होता है. पूजा रात में की जाती है. व्रत के दौरान महिलाओं को मन में पवित्र विचार रखने चाहिए और भगवान शिव व माता पार्वती का ध्यान करना चाहिए. अगले दिन व्रत खोलने (पारण) के लिए एक तय नियम होता है. कहा जाता है कि एक बार हरतालिका तीज का व्रत शुरू करने के बाद इसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए. इसे हर साल सही रीति-रिवाजों के साथ रखना चाहिए. व्रत वाले दिन रात भर जागकर पूजा-अर्चना (जागरण) की जाती है और भजन-कीर्तन किए जाते हैं.
सुहाग की निशानियां अर्पित करना
पूजा के दौरान माता पार्वती को सुहाग की निशानियां (सुहाग की सामग्री) अर्पित की जाती हैं. इनमें मेहंदी, चूड़ियां, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम और सिंदूर, कंघी और महावर (पैरों के लिए लाल रंग) आदि शामिल हैं.
हरतालिका तीज पूजा की विधि
पूजा के लिए रेत से भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की मूर्तियां बनाएं. पूजा स्थल को फूलों से सजाएं. देवताओं का आह्वान करें और भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा करें. माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करें और भगवान शिव को धोती और अंगोछा (पारंपरिक वस्त्र) अर्पित करें. बाद में इन चीजों को किसी ब्राह्मण जोड़े को दान कर देना चाहिए. पूजा के बाद हरतालिका तीज व्रत कथा पढ़ें या सुनें और रात भर जागरण करें. अगली सुबह माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करें और खीरे का भोग लगाकर व्रत खोलें.