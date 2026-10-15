नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा का क्या है महत्व? जानिए देवी को प्रसन्न करने के उपाय
देवी कात्यायनी का जन्म ऋषि कात्यायन से हुआ था, इसीलिए उनका नाम 'कात्यायनी' रखा गया. उनका जन्म राक्षस महिषासुर को हराने के लिए हुआ था...
Published : October 15, 2026 at 4:42 PM IST
नवरात्रि के छठे दिन हम देवी कात्यायनी की पूजा करते हैं. देवताओं की मिली-जुली शक्ति से जन्मी मां कात्यायनी साहस, शक्ति और विजय की देवी प्रतीक माना जाता है. जब महिषासुर के अत्याचारों से तीनों लोक कांप उठे थे, तब सभी देवताओं के तेज से देवी कात्यायनी का प्राकट्य हुआ था.
देवी कात्यायनी चार भुजाओं वाली देवी हैं. उनका ऊपर का दाहिना हाथ 'अभय मुद्रा' में है, और नीचे का दाहिना हाथ 'वर मुद्रा' में है. उनके ऊपर के बाए हाथ में एक तलवार है, जबकि नीचे के बाएं हाथ में एक कमल का फूल सुशोभित है. उनका वाहन सिंह है. उनकी पूजा करने से दृढ़ निश्चय बढ़ता है और सुरक्षा मिलती है, जिससे व्यक्ति मुश्किलों को पार कर पाता है.
इस खबर में, हम देवी कात्यायनी के महत्व और स्लेटी रंग के प्रतीकात्मक अर्थ के बारे में जानेंगे. हम यह भी समझेंगे कि उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में किस प्रकार शक्ति, स्पष्टता और विजय लाता है.
देवी कात्यायनी कौन हैं?
देवी कात्यायनी मूल रूप से माता दुर्गा का एक अत्यंत तेजस्वी, शक्तिशाली और योद्धा स्वरूप हैं. राक्षस महिषासुर का वध करने के कारण उन्हें 'महिषासुरमर्दिनी' के नाम से भी जाना जाता है, और नवरात्रि के छठे दिन विशेष रूप से उनकी पूजा की जाती है. देवी का यह रूप साहस, धर्म और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है.
हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, माता कात्यायनी का जन्म ऋषि कात्यायन के यहां हुआ था, इसीलिए उनका नाम 'कात्यायनी' पड़ा. राक्षस महिषासुर, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों जगह आतंक मचा रखा था, उसे पराजित करने के लिए देवताओं की सम्मिलित ऊर्जा से माता कात्यायनी का सृजन हुआ था. माता कात्यायनी अपनी शक्ति, वीरता और धर्म के प्रति निष्ठा के लिए पूजनीय हैं. नवरात्रि के छठे दिन उनकी पूजा करने से भक्तों में दृढ़ संकल्प और निर्भयता जैसे गुण आते हैं.
नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा का क्या महत्व है?
छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा करने से मन में दृढ़ संकल्प जागृत होता है और व्यक्ति हर तरह की बाधाओं (चाहे वे शारीरिक हों या आध्यात्मिक) पर विजय पाने में सक्षम हो जाता है. उनकी दिव्य शक्ति भक्तों को कठिन समय में अडिग रहने में मदद करती है, जिससे वे विपरीत परिस्थितियों में भी मजबूती से खड़े रह पाते हैं. चाहे बाहरी चुनौतियां हों या आंतरिक संघर्ष, उनका आशीर्वाद हर बाधा को पार करने और विजयी होने की शक्ति प्रदान करता है.
देवी कात्यायनी की पूजा खतरों से सुरक्षा और बचाव के लिए भी की जाती है. वह अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उन्हें किसी भी ऐसे नकारात्मक प्रभाव से बचाती हैं जो सफलता के मार्ग में बाधा बन सकते हैं.
धर्म और संतुलन
माता कात्यायनी धर्म और सत्य का साक्षात स्वरूप हैं. कठिन या अस्त-व्यस्त स्थितियों में संतुलन लाने और भ्रम के समय में सामंजस्य बहाल करने के लिए उनकी पूजा की जाती है. इस दिन उनकी पूजा करने से भक्तों को अपने नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों से जुड़े रहने की प्रेरणा मिलती है, जिससे वे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी अपना संतुलन बनाए रख पाते हैं.
विवाह की बाधाओं का निवारण
माता कात्यायनी की पूजा विवाह से जुड़ी बाधाओं को दूर करने में सहायक होती है. माना जाता है कि ब्रज की गोपियों ने भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने की कामना से उनकी पूजा की थी.
देवी कात्यायनी के संदर्भ में स्लेटी या ग्रे रंग का क्या है महत्व?
नवरात्रि के छठे दिन से जुड़ा स्लेटी रंग (ग्रे) संतुलन, बुद्धिमत्ता और स्थिरता का प्रतीक है. यह देवी कात्यायनी की उस ऊर्जा को दर्शाता है, जिसमें उनके कार्यों में तीव्रता और शांति, दोनों का समावेश होता है. एक तटस्थ रंग होने के नाते, स्लेटी रंग भावनात्मक स्थिरता और चुनौतियों के बीच भी स्पष्ट सोच बनाए रखने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है.
छठे दिन स्लेटी रंग पहनने से भक्तों को जमीन से जुड़े रहने और अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहने में मदद मिलती है. इससे वे अपनी समस्याओं का सामना स्पष्टता और विवेक के साथ कर पाते हैं. यह रंग तार्किक सोच और संतुलित निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ावा देता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि देवी कात्यायनी के प्रति की गई भक्ति में न केवल शक्ति हो, बल्कि बुद्धिमत्ता भी शामिल हो.
पूजा के छठे दिन कैसे करें देवी को प्रसन्न
अपने दिन की शुरुआत देवी कात्यायनी की प्रार्थना से करें. उनके मंत्रों का जाप करें, जैसे "ॐ कात्यायनी नमः," या उनकी स्तुति में भजन गाएं. उनके रौद्र रूप का ध्यान करें और उनसे सुरक्षा तथा आशीर्वाद मांगें. देवी कात्यायनी को सफेद फूल अर्पित करें और ग्रे रंग के वस्त्र पहनें. अंधकार पर प्रकाश की विजय के प्रतीक के रूप में एक दीपक जलाएं, और देवी कात्यायनी से प्रार्थना करें. इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से देवी कात्यायनी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे सुरक्षा, बुद्धि और विजय मिलती है. देवी को उनका प्रिय भोग, फल और जल अर्पित करें.
(डिस्क्लेमर: धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई आदि पर आधारित यह लेख केवल पाठकों की जानकारी के लिए है. इससे जुड़ी किसी भी प्रक्रिया को आजमाने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी है. हमारा मकसद सिर्फ पाठकों को जानकारी देना है, ETV भारत इन तथ्यों की पुष्टि नहीं करता है.)