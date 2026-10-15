ETV Bharat / lifestyle

नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा का क्या है महत्व? जानिए देवी को प्रसन्न करने के उपाय

नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा का क्या है महत्व? जानिए देवी को प्रसन्न करने के उपाय ( GETTY IMAGES )

नवरात्रि के छठे दिन हम देवी कात्यायनी की पूजा करते हैं. देवताओं की मिली-जुली शक्ति से जन्मी मां कात्यायनी साहस, शक्ति और विजय की देवी प्रतीक माना जाता है. जब महिषासुर के अत्याचारों से तीनों लोक कांप उठे थे, तब सभी देवताओं के तेज से देवी कात्यायनी का प्राकट्य हुआ था.

देवी कात्यायनी चार भुजाओं वाली देवी हैं. उनका ऊपर का दाहिना हाथ 'अभय मुद्रा' में है, और नीचे का दाहिना हाथ 'वर मुद्रा' में है. उनके ऊपर के बाए हाथ में एक तलवार है, जबकि नीचे के बाएं हाथ में एक कमल का फूल सुशोभित है. उनका वाहन सिंह है. उनकी पूजा करने से दृढ़ निश्चय बढ़ता है और सुरक्षा मिलती है, जिससे व्यक्ति मुश्किलों को पार कर पाता है.