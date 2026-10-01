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'बेबी ब्लूज' और 'पोस्टपार्टम डिप्रेशन' में क्या है अंतर, जानिए नई माताओं को इसके बारे में क्यों पता होना चाहिए?

बच्चे के जन्म के बाद मां के शरीर में अचानक होने वाले हार्मोनल बदलाव, बहुत ज्यादा थकान और नई जिम्मेदारियों के तनाव के कारण यह...

What is the difference between 'baby blues' and 'postpartum depression'? Find out why new mothers should know about this.
'बेबी ब्लूज' और 'पोस्टपार्टम डिप्रेशन' में क्या है अंतर, जानिए नई माताओं को इसके बारे में क्यों पता होना चाहिए? (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 1, 2026 at 3:50 PM IST

4 Min Read
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मां बनना हर महिला के लिए खुशी का मौका होता है. हालांकि, कुछ महिलाओं को बच्चे के जन्म के बाद बहुत ज्यादा उदासी महसूस होती है. बच्चे के जन्म के बाद होने वाली इस उदासी या बेबसी की भावना को बेबी ब्लूज या पोस्टपार्टम डिप्रेशन (PPD) कहा जाता है. हालांकि ये दोनों ही बच्चे के जन्म के बाद होने वाली मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी स्थितियां हैं, लेकिन इनकी अवधि और गंभीरता में काफी अंतर होता है.

मुंबई के सैफी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. निधि शर्मा चौहान का कहना है कि बच्चे के जन्म के बाद माताओं में 'बेबी ब्लूज' का अनुभव होना आम बात है. इस स्थिति में, महिलाएं उदास या बेबस महसूस कर सकती हैं और अक्सर रो सकती हैं, उन्हें थोड़ी घबराहट भी हो सकती है. ऐसा शरीर में होने वाले बदलावों, थकान और बच्चे की देखभाल की चुनौतियों के कारण हो सकता है. ज्यादातर मामलों में, ये भावनाएं बहुत गंभीर नहीं होतीं और धीरे-धीरे अपने आप चली जाती हैं.

दूसरी ओर, पोस्टपार्टम डिप्रेशन तब होता है जब ये भावनाएं ज्यादा गंभीर हो जाती हैं या लंबे समय तक बनी रहती हैं. इससे मां के लिए सोना, खाना या अपनी और अपने बच्चे की देखभाल करना मुश्किल हो सकता है. अगर किसी महिला को दो हफ्ते से ज्यादा समय तक ये भावनाएं महसूस हों, तो उसे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. अगर उसे खुद को या अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाने का मन करे, तो उसे तुरंत मदद लेनी चाहिए.

डॉ. निधि शर्मा चौहान का कहना है कि समाज में यह गलतफहमी है कि मां बनना सिर्फ खुशी और आराम का अनुभव है. जब कोई नई मां दुखी या कमजोर महसूस करती है, तो वह अक्सर समाज या परिवार की उम्मीदों की वजह से खुद को दोषी मानती है. यह समझना जरूरी है कि यह कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि यह एक मेडिकल और हार्मोनल कंडीशन है जिसके लिए डॉक्टर या काउंसलर से समय पर मदद लेना सही तरीका है.

बच्चे के जन्म के बाद अक्सर पूरा परिवार या समाज अपना सारा ध्यान बच्चे पर ही लगा देता है. इस वजह से, वे मां में पनप रहे पोस्टपार्टम डिप्रेशन को नजरअंदाज कर देते हैं. वे बच्चे के आने की खुशी में इतने मग्न हो जाते हैं कि मां का हाल-चाल पूछना या यह जानना भूल जाते हैं कि वह कैसा महसूस कर रही है. ऐसे में मां के पार्टनर और परिवार को भी पता होना चाहिए कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या है और इस स्थिति में किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे मदद करनी है.

डॉ. निधि शर्मा चौहान के अनुसार, अच्छी बात यह है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन का इलाज हो सकता है. महिला किसी थेरेपिस्ट से बात कर सकती है और जरूरत पड़ने पर दवा भी ले सकती है. यह याद रखना जरूरी है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन मां की गलती नहीं है. इसके लिए उसे कभी भी शर्मिंदा या दोषी महसूस नहीं करना चाहिए. महिलाएं बच्चे के जन्म से पहले ही पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर सकती हैं. प्रेग्नेंसी के दौरान अपने पार्टनर से इस बारे में बात करने से यह पक्का हो जाता है कि दोनों को इसके लक्षणों के बारे में पता हो और जरूरत पड़ने पर नई मां को मदद मिल सके. पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक गंभीर समस्या है, और ज्यादा से ज्यादा नई माताओं को इसके बारे में जानकारी दी जानी चाहिए ताकि उन्हें जरूरी मदद मिल सके.

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