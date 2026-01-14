ETV Bharat / lifestyle

हार्ट डिजीज और सेक्सुअल हेल्थ में क्या है कनेक्शन? एक्सपर्ट्स से जानें कैसे यह यौन स्वास्थ्य को करता है प्रभावित

मेडिकल भाषा में "दिल की बीमारी" को "कार्डियोवैस्कुलर डिजीज" कहा जाता है. आम तौर पर, दिल की बीमारी का मतलब ऐसी स्थितियों से है जिनमें खून की नसें सिकुड़ जाती हैं या ब्लॉक हो जाती हैं. दिल की बीमारी एक गंभीर समस्या है जिसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. दिल की बीमारी का लाइफस्टाइल पर बहुत गहरा असर पड़ता है, यह आपकी रोजाना की एक्टिविटीज, इमोशनल हालत और सोशल लाइफ को प्रभावित करती है. आपको थकान, सांस लेने में दिक्कत और फिजिकल एक्टिविटी में कमी महसूस हो सकती है. इसके अलावा, स्ट्रेस, एंग्जायटी और डिप्रेशन बढ़ सकता है, जिससे हेल्दी और एक्टिव जिंदगी जीना मुश्किल हो जाता है

इसके साथ ही दिल की बीमारी से सेक्सुअल फंक्शन में बदलाव हो सकते हैं, जैसे कामेच्छा में कमी, वजाइनल ड्राइनेस, या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन. हालांकि, दिल की बीमारी वाले ज्यादा लोगों के लिए सेक्सुअल एक्टिविटी सुरक्षित और हेल्दी होती है. लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि हृदय रोग यौन क्रिया में बदलाव ला सकता है. खबर में विस्तार से जानते हैं कैसे?

दिल की बीमारियां सेक्सुअल हेल्थ को कैसे प्रभावित करती है?

अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन के मुताबिक, दिल की बीमारियां कम ब्लड फ्लो, थकान, एंग्जायटी और दवाओं के साइड इफेक्ट्स से सेक्सुअल हेल्थ पर असर डालती हैं, जिससे पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और महिलाओं में कामोत्तेजना और लुब्रिकेशन में कमी आ सकती है. इससे कामेच्छा कम हो जाती है और इंटीमेसी मुश्किल हो जाती है. 2024 के एक रिव्यू का अनुमान है कि दुनिया भर में दिल की बीमारी वाले 62.6 फीसदी लोगों को सेक्शुअल डिसफंक्शन होता है.

दिल के मरीजों में सेक्शुअल समस्याओं में योगदान देने वाले फैक्टर्स

अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन के मुताबिक , दिल की बीमारी से सेक्शुअल समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है. दिल की बीमारी और उसके इलाज से शरीर में खून का सर्कुलेशन बदल सकता है और दिल से शरीर के बाकी हिस्सों, जिसमें जेनिटल्स भी शामिल हैं, तक खून पंप होने की मात्रा कम हो सकती है. खून का बहाव कम होने से पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और महिलाओं में सेक्शुअल उत्तेजना में दिक्कत हो सकती है. दिल की बीमारी के लक्षण जैसे सीने में दर्द, सांस फूलना और थकान भी सेक्शुअल परफॉर्मेंस और सेक्शुअल एक्टिविटी के आनंद को प्रभावित कर सकते हैं. इसके अलावा, कई पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं (जैसे डायबिटीज, COPD और कैंसर) और कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट भी सेक्शुअल एक्टिविटी में रुकावट डाल सकते हैं.