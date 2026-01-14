ETV Bharat / lifestyle

हार्ट डिजीज और सेक्सुअल हेल्थ में क्या है कनेक्शन? एक्सपर्ट्स से जानें कैसे यह यौन स्वास्थ्य को करता है प्रभावित

हार्ट डिजीज से सेक्शुअल प्रॉब्लम का खतरा बढ़ जाता है. हार्ट डिजीज के चलते शरीर में खून के सर्कुलेशन के तरीके को बदल सकता है

What is the connection between heart disease and sexual health? Learn from experts how it can affect sexual health.
हार्ट डिजीज और सेक्सुअल हेल्थ में क्या है कनेक्शन? एक्सपर्ट्स से जानें कैसे यह यौन स्वास्थ्य को करता है प्रभावित! (FREEPIK AND GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 14, 2026 at 4:18 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

मेडिकल भाषा में "दिल की बीमारी" को "कार्डियोवैस्कुलर डिजीज" कहा जाता है. आम तौर पर, दिल की बीमारी का मतलब ऐसी स्थितियों से है जिनमें खून की नसें सिकुड़ जाती हैं या ब्लॉक हो जाती हैं. दिल की बीमारी एक गंभीर समस्या है जिसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. दिल की बीमारी का लाइफस्टाइल पर बहुत गहरा असर पड़ता है, यह आपकी रोजाना की एक्टिविटीज, इमोशनल हालत और सोशल लाइफ को प्रभावित करती है. आपको थकान, सांस लेने में दिक्कत और फिजिकल एक्टिविटी में कमी महसूस हो सकती है. इसके अलावा, स्ट्रेस, एंग्जायटी और डिप्रेशन बढ़ सकता है, जिससे हेल्दी और एक्टिव जिंदगी जीना मुश्किल हो जाता है

इसके साथ ही दिल की बीमारी से सेक्सुअल फंक्शन में बदलाव हो सकते हैं, जैसे कामेच्छा में कमी, वजाइनल ड्राइनेस, या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन. हालांकि, दिल की बीमारी वाले ज्यादा लोगों के लिए सेक्सुअल एक्टिविटी सुरक्षित और हेल्दी होती है. लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि हृदय रोग यौन क्रिया में बदलाव ला सकता है. खबर में विस्तार से जानते हैं कैसे?

दिल की बीमारियां सेक्सुअल हेल्थ को कैसे प्रभावित करती है?
अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन के मुताबिक, दिल की बीमारियां कम ब्लड फ्लो, थकान, एंग्जायटी और दवाओं के साइड इफेक्ट्स से सेक्सुअल हेल्थ पर असर डालती हैं, जिससे पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और महिलाओं में कामोत्तेजना और लुब्रिकेशन में कमी आ सकती है. इससे कामेच्छा कम हो जाती है और इंटीमेसी मुश्किल हो जाती है. 2024 के एक रिव्यू का अनुमान है कि दुनिया भर में दिल की बीमारी वाले 62.6 फीसदी लोगों को सेक्शुअल डिसफंक्शन होता है.

दिल के मरीजों में सेक्शुअल समस्याओं में योगदान देने वाले फैक्टर्स
अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन के मुताबिक , दिल की बीमारी से सेक्शुअल समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है. दिल की बीमारी और उसके इलाज से शरीर में खून का सर्कुलेशन बदल सकता है और दिल से शरीर के बाकी हिस्सों, जिसमें जेनिटल्स भी शामिल हैं, तक खून पंप होने की मात्रा कम हो सकती है. खून का बहाव कम होने से पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और महिलाओं में सेक्शुअल उत्तेजना में दिक्कत हो सकती है. दिल की बीमारी के लक्षण जैसे सीने में दर्द, सांस फूलना और थकान भी सेक्शुअल परफॉर्मेंस और सेक्शुअल एक्टिविटी के आनंद को प्रभावित कर सकते हैं. इसके अलावा, कई पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं (जैसे डायबिटीज, COPD और कैंसर) और कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट भी सेक्शुअल एक्टिविटी में रुकावट डाल सकते हैं.

अन्य फैक्टर्स जो सेक्शुअल हेल्थ को खराब कर सकते हैं...

  • इमोशनल स्ट्रेस
  • सेक्शुअल एक्टिविटी असुरक्षित होने का डर
  • स्वास्थ्य संबंधी आदतें
  • रिश्ते की समस्याएं

अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन के मुताबिक, दिल की बीमारी वाले मरीजों में इमोशनल स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंग्जायटी आम हैं और ये सेक्शुअल प्रॉब्लम का खतरा बढ़ाते हैं. इसके अलावा, दिल की बीमारी के बाद सेक्शुअल एक्टिविटी की सुरक्षा के बारे में चिंताएं फिजिकल अफेक्शन और इंटीमेसी से बचने का कारण बन सकती हैं. रिलेशनशिप की समस्याएं और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की आदतें जैसे स्मोकिंग, कम नींद, शराब पीना और फिजिकल एक्टिविटी की कमी भी सेक्शुअल परफॉर्मेंस को खराब कर सकती हैं और सेक्शुअल दिक्कतों में योगदान कर सकती हैं.

दिल की बीमारी वाले लोगों के लिए सेक्शुअल हेल्थ टिप्स

  • हेल्थकेयर प्रोफेशनल से बात करें
  • अपने पार्टनर के साथ सेक्शुअल चिंताओं पर बात करें
  • सेक्शुअल एक्टिविटी में रुकावट डालने वाली हेल्थ आदतों को मैनेज करें
  • ऐसी पोजिशन से बचें जिनसे आपकी छाती पर दबाव पड़े
  • दूसरे सेक्शुअल एक्टिविटीज के बारे में सोचें
  • थेरेपिस्ट से बात करें

(डिस्क्लेमर- चीनी के सेवन और डायबिटीज के बारे में यहां दी गई सभी स्वास्थ्य जानकारी और सुझाव सिर्फ जानकारी के लिए हैं. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन सुझावों को मानने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

HEART DISEASE AND SEXUAL HEALTH
SEXUAL DYSFUNCTION
CARDIOVASCULAR DISEASES
HEART DISEASE AFFECT SEXUALFUNCTION
SEX AND HEART CONDITIONS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.