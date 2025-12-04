ETV Bharat / lifestyle

भूत शुद्धि विवाह' कर दूसरी बार दुल्हन बनीं सामंथा, जानें क्या है इसका महत्व और इस प्रक्रिया से कौन कर सकता है विवाह?

भूत शुद्धि विवाह' कर दूसरी बार दुल्हन बनीं सामंथा, जानें क्या है इसका महत्व और इस प्रक्रिया से कौन कर सकता है विवाह? (Samantha Instagram)

क्या होता है भूत शुद्धि विवाह? भूत शुद्धि विवाह की रस्म को एक दिव्य विवाह की रस्म माना जाता है, जिसे योग और आध्यात्मिकता में विश्वास रखने वाले लोग चुनते हैं. यह रस्म लिंग भैरवी मंदिरों में या जोड़े की पसंद की जगहों पर की जाती है. 'भूत' का अर्थ है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के पांच तत्व, और 'शुद्धि' का अर्थ है शुद्धिकरण. ऐसा माना जाता है कि यह अनुष्ठान दंपत्ति के शरीर में मौजूद पांच तत्वों को शुद्ध करता है और मानसिक-शारीरिक बंधन को मजबूत करता है. भूत शुद्धि विवाह किसी खास जाति, धर्म या देश तक सीमित नहीं है. इसे किसी भी बैकग्राउंड का कोई भी व्यक्ति कर सकता है. इसके साथ ही बता दें कि लिंग भैरवी भक्त या ईशा फाउंडेशन के अनुयायी ज्यादातर इसी विधि को चुनते हैं.

सिंपल कपड़ों और अंगूठियों के अलावा, एक और चीज जिसने सबका ध्यान खींचा, वह थी शादी की रस्म. सामंथा और राज निदिमोरु की शादी "भूत शुद्धि विवाहम" सेरेमनी में हुई, जिसमें करीबी दोस्त और रिश्तेदार मौजूद थे. ईशा फाउंडेशन ने भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें कहा गया है कि सैम और राज ने भूत शुद्धि रिचुअल करवाया है. इसके अलावा, हर कोई पूछ रहा है कि यह भूत शुद्धि रिचुअल क्या है? इन दिनों, यह रिचुअल फिल्म इंडस्ट्री में एक हॉट टॉपिक बन गया है.

सामंथा द्वारा शेयर की गई तस्वीरों में, डायरेक्टर राज निदिमोरु ने लिंग भैरवी देवी की मौजूदगी में सामंथा की उंगली में अंगूठी पहनाई. वहीं, सामंथा ने गोल्डेन कलर की कढ़ाई वाली लाल साड़ी पहनी थी, जो एक टिपिकल साउथ इंडियन शादी का जोड़ा है. फैंस को सामंथा का ब्राइडल लुक बहुत पसंद आया.

एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु और डायरेक्टर राज निदिमोरु ने सोमवार (1 दिसंबर) सुबह कोयंबटूर के ईशा योग सेंटर के लिंग भैरवी मंदिर में "भूत शुद्धि विवाहम" नाम के योगिक शादी के रीति-रिवाज के बाद शादी कर ली. इस बात को कन्फर्म करते हुए, एक्ट्रेस सामंथा ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर शादी की तस्वीरें शेयर कीं. इसके बाद, इंटरनेट पर सामंथा के कपड़ों, अंगूठी, थाली और शादी के रीति-रिवाजों को लेकर चर्चा और उत्सुकता का माहौल बन गया.

क्या भूत शुद्धि परंपरा शरीर के पांच तत्वों को जगाती है?

आम तौर पर, शादी का मतलब दो लोगों का मिलन होता है. लेकिन भूत शुद्धि परंपरा में, शादी का मतलब दो लोगों के शरीर को बैलेंस करना और उनके अंदर के पांच तत्वों को शुद्ध करना है. शादी से पहले, दूल्हा और दुल्हन कुछ मेडिटेशन की रस्में करते हैं. ये रस्में उनके शरीर से गंदगी निकालती हैं और पांच तत्वों को जगाती हैं.

इस परंपरा के अनुसार, दो लोग शुद्ध एनर्जी की स्थिति में एक नए बंधन में बंधते हैं. शादी के बाद, उनके बीच शारीरिक और मानसिक एनर्जी का एक अच्छा फ्लो होता है. यह बंधन सिर्फ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट से बढ़कर, एक आध्यात्मिक मिलन बन जाता है. सद्गुरु कहते हैं कि भूत शुद्धि एक शक्तिशाली प्रोसेस है जो शांति, सेहत और खुशी लाती है. सामंथा राज निदिमोरू ने अपनी शादीशुदा जिंदगी को एक शानदार आध्यात्मिक सफर बनाने के लिए यह रास्ता चुना है.

सुमंगल किसे कहा जाता है?

ट्रेंड वॉलंटियर, जिन्हें "सुमंगल" कहा जाता है, खास तौर पर भूत शुद्ध शादियां कराने के लिए जिम्मेदार होते हैं. सामंथा ने जो फोटो शेयर की है, उसमें एक महिला शादी की रस्में कर रही है. सामंथा और राज की तरह, पहले भी कई लोगों ने इसी भूत शुद्ध तरीके से शादी की है. बॉलीवुड और टीवी कपल वरुण जैन और जियो मानिक ने सामंथा और राज की जगह भूत शुद्ध शादी की. टॉलीवुड के यंग हीरो अंकित कोय्या ने भी इसी तरीके से शादी की. ऐसी अफवाह है कि अंकित ने पिछले साल शादी कर ली थी, लेकिन यह सिर्फ एक अफवाह है.

कौन कर सकता है?

ईशा ने अपनी वेबसाइट पर बताया है कि यह किसी जाति या धर्म तक सीमित नहीं है. लिंग भैरवी के भक्त यहा आकर इसी विधि से विवाह करते हैं. जो लोग दूसरी शादी कर रहे हैं, वे भी इसी विधि से विवाह कर सकते हैं. ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से पिछले कर्मों का शुद्धिकरण होता है.

अविवाहित लोग, शादीशुदा जोड़े, और जो लोग 60 या 80 साल की उम्र में शादी करना चाहते हैं, जैसा कि साउथ इंडियन परंपरा है, वे भूत शुद्धि की रस्म कर सकते हैं. हालांकि, यह सलाह दी जाती है कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, उन्हें यह रस्म नहीं करनी चाहिए. इस शादी की रस्म के दौरान देवी की तस्वीर वाला मोती या पेंडेंट पहनना जरूरी है. सामंथा ने जो फोटो शेयर की है, उसमें उन्होंने ताबीज के तौर पर काले मोतियों से बना पेंडेंट पहना है. उन्होंने एक पीली डोरी भी पहनी है.

दोनों के बीच उम्र का अंतर क्या है?

सामंथा का जन्म 28 अप्रैल, 1987 को हुआ था और अभी वह 38 साल की हैं. फैमिली मैन वेब सीरीज के डायरेक्टर और सामंथा के पति राज निथिमोरू का जन्म 4 अगस्त, 1979 को हुआ था. वह अभी 46 साल के हैं, और दोनों की उम्र में आठ साल का अंतर है. सामंथा और राज निथिमोरू की शादी के बाद, सोशल मीडिया पर बहुत से लोग इस "भूत शुद्धिकरण" रस्म के बारे में जानने में दिलचस्पी रखते हैं.

(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पढ़ने के उद्देश्य से प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के बारे में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए कृपया विशेषज्ञों से सलाह लें.)