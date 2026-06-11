नाश्ता करने का सबसे अच्छा समय क्या है? जानिए लंच और डिनर कब करना चाहिए
क्या और कितना खाना है, यह जानने के साथ-साथ 'कब खाना है' (क्रोनोन्यूट्रिशन) भी बहुत जरूरी है, जानिए स्टडी क्या कहती है...
Published : June 11, 2026 at 5:58 PM IST
हममें से ज्यादातर लोग अक्सर सोचते हैं कि सेहतमंद रहने के लिए रोजाना के रूटीन में संतुलित और पोषक तत्वों से भरपूर डाइट शामिल करना जरूरी है. बीमारियों से बचने और एनर्जी लेवल बनाए रखने के लिए सही मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और हेल्दी फैट लेना बहुत जरूरी है. लेकिन, क्या आपने कभी अपने नाश्ते, लंच और डिनर के समय के बारे में सोचा है? आप इन्हें कब खाते हैं? असल में, सही समय पर खाना हमारे शरीर के लिए उतना ही जरूरी है जितना सही खाना खाना, साइंटिफिक तौर पर, इसे क्रोनोन्यूट्रिशन कहते हैं. यह कॉन्सेप्ट हमारे शरीर की अंदरूनी घड़ी या सर्कैडियन रिदम से जुड़ा होता है.
क्या और कितना खाना है, यह जानना जरूरी है, लेकिन कब खाना है (क्रोनोन्यूट्रिशन), यह जानना भी उतना ही अहम है. हमारा शरीर एक बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से काम करता है, इसलिए, सही समय पर खाना खाने से पाचन, एनर्जी लेवल और सेहत पर अच्छा असर पड़ता है. इस खबर में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार जानिए नाश्ते, लंच और डिनर का सही समय...
नाश्ता करने का सबसे अच्छा समय क्या है?
आपने शायद कई बार सुना होगा कि नाश्ता दिन का सबसे जरूरी खाना होता है, और यह सच भी है. ऐसा इसलिए है क्योंकि दिन का पहला खाना ही तय करता है कि बाकी दिन आपके ब्लड शुगर का लेवल कैसा रहेगा. दिन को अच्छी तरह शुरू करने के लिए, आपको उठने के एक घंटे के अंदर कुछ खा लेना चाहिए. सुबह 6:00 बजे से 10:00 बजे के बीच यह पहला खाना खाना सबसे अच्छा और जरूरी माना जाता है, ताकि आप कुछ घंटों बाद अगले खाने के लिए तैयार रहें. नाश्ते में आप क्या खाते हैं, इसका आपके बाकी दिन पर काफी असर पड़ता है.
दिनभर ब्लड शुगर लेवल में उतार-चढ़ाव हो सकता है. इसलिए, अगर आप ब्लड शुगर में अचानक तेजी से होने वाली बढ़ोतरी से बचना चाहते हैं, तो नाश्ते में पेस्ट्री, चाय या मीठी कॉफी पीने से बचें. नाश्ते में साबुत अनाज, प्रोटीन और हेल्दी फैट वाली चीजें चुनें, जैसे पीनट बटर और स्ट्रॉबेरी के साथ होल-व्हीट टोस्ट आदि.
दोपहर का खाना खाने का सबसे अच्छा समय क्या है?
दोपहर का खाना खाने का सबसे अच्छा समय नाश्ते के 4 से 5 घंटे बाद होता है. जानकारों और न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार, दोपहर के खाने का सही समय दोपहर 12:00 बजे से 2:00 बजे के बीच है, जिसमें 12:30 बजे का समय सबसे अच्छा माना जाता है. इस समय मेटाबॉलिज्म सबसे ज्यादा एक्टिव होता है. बेहतर पाचन का फायदा उठाने के लिए इसी समय के बीच दोपहर का खाना खाने की कोशिश करें. दोपहर का खाना नाश्ते या रात के खाने की तुलना में हल्का होना चाहिए ताकि काम या स्कूल के दौरान ध्यान और एनर्जी का लेवल बना रहे. भारी खाना खाने से अक्सर सुस्ती आती है, जिससे काम करने की क्षमता कम हो जाती है.
रात का खाना खाने का सबसे अच्छा समय क्या है?
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, आपको लंच के लगभग चार से पांच घंटे बाद डिनर करना चाहिए. अगर यह समय शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच हो, तो आप अपने शरीर के मेटाबोलिक रेट को धीमा होने से रोक सकते हैं. कई स्टडीज से पता चला है कि इस समय खाना खाने से आप स्वस्थ और बीमारियों से दूर रहते हैं. साथ ही, यह भी ध्यान रखें कि डिनर करने के तुरंत बाद सोएं नहीं. आपके आखिरी खाने और सोने के समय के बीच जितना ज्यादा अंतर होगा, उतना ही अच्छा है, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका शरीर रात भर कई जरूरी काम करता है, और खाना खाने के तुरंत बाद सोने से इन जरूरी प्रक्रियाओं में रुकावट आ सकती है.