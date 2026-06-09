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प्रेगनेंसी कंसीव करने का सबसे सही उम्र क्या है? हर महिला को यह बात जरूर पता होनी चाहिए

महिलाएं अक्सर इस बात को लेकर चिंतित रहती हैं कि बढ़ती उम्र का उनकी प्रजनन क्षमता और गर्भावस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस खबर में...

What is the best age to conceive? Every woman should definitely know this.
प्रेगनेंसी कंसीव करने का सबसे सही उम्र क्या है? हर महिला को यह बात जरूर पता होनी चाहिए (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 9, 2026 at 3:22 PM IST

5 Min Read
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शादी के बाद, महिलाओं पर अक्सर मां बनने का दबाव बढ़ जाता है. हालांकि, शादी करने और बच्चे पैदा करने के फैसले बहुत ही निजी होते हैं, इन्हें किसी और के दबाव में आकर लेने के बजाय सोच-समझकर लेना चाहिए. फर्टिलिटी शारीरिक, हार्मोनल और लाइफस्टाइल फैक्टर पर निर्भर करती है. एक महिला की उम्र कंसीव करने और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने में अहम भूमिका निभाती है. मेडिकल साइंस के अनुसार, आइए इस खबर में जानते हैं कि महिलाओं के लिए मां बनने की सही उम्र क्या है?

स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. सुरभि सुमन के अनुसार, प्रेग्नेंसी के लिए सबसे अच्छी उम्र 20 से 30 साल के बीच मानी जाती है. क्योंकि, इस समय फर्टिलिटी अपने पीक पर होती है. महिलाओं में एग्स की संख्या सीमित होती है. उम्र के साथ एग्स की संख्या और क्वालिटी कम होती जाती है. 20s की शुरुआत में फर्टिलिटी पीक पर होती है. शरीर कंसीव करने और प्रेग्नेंसी पूरी करने के लिए पूरी तरह तैयार होता है. ओव्यूलेशन रेगुलर होता है. गर्भ में पल रहे बच्चे में जेनेटिक डिफेक्ट (जैसे: डाउन सिंड्रोम) होने का चांस बहुत कम होता है.

20 के आखिर से 30 की शुरुआत
20 के आखिर से 30 की शुरुआत तक को बैलेंस्ड उम्र माना जाता है. क्योंकि, इस उम्र को प्रेग्नेंसी के लिए सबसे बैलेंस्ड समय माना जाता है, क्योंकि इस समय न सिर्फ फिजिकल एबिलिटीज अपने पीक पर होती हैं, बल्कि कई महिलाएं इमोशनली, फाइनेंशियली और सोशली भी मां बनने के लिए तैयार होती हैं.

35 साल के बाद चुनौतियां और रिस्क आते हैं
डॉ. सुरभि सुमन का कहना है कि 30 साल की उम्र के बाद फर्टिलिटी धीरे-धीरे कम होने लगती है. 35 साल की उम्र के बाद यह गिरावट और तेज हो जाती है. एग्स की संख्या और क्वालिटी कम हो सकती है, जिससे कंसीव करना मुश्किल हो जाता है. मिसकैरेज का रिस्क बढ़ जाता है. मेडिकल साइंस में, 35 साल की उम्र के बाद प्रेग्नेंसी को 'एडवांस्ड मैटरनल एज' कहा जाता है. इससे प्रेग्नेंसी के दौरान डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और प्री-एक्लेमप्सिया जैसी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं.

मेडिकल टेक्नोलॉजी (IVF) का रोल अहम
आजकल कई महिलाएं 35 या 40 साल की उम्र के बाद भी हेल्दी बच्चों को जन्म दे रही हैं. आजकल मौजूद आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन के तरीके, जैसे IVF, उन महिलाओं के लिए बहुत मददगार हैं जो अपने करियर में बाद में बच्चे चाहती हैं. हालांकि, ये तरीके अंडों की नेचुरल क्वालिटी को पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर सकते, जो उम्र के साथ कम हो जाती है.

पुरुषों की उम्र भी मायने रखती है
डॉ. सुरभि सुमन बताती हैं कि बढ़ती उम्र के साथ पुरुषों में फर्टिलिटी कम हो जाती है, लेकिन यह कमी महिलाओं की तुलना में बहुत धीमी होती है. ज्यादा उम्र के पुरुषों में स्पर्म क्वालिटी कम होने का खतरा थोड़ा ज्यादा होता है. इस कारण से बच्चों में कुछ जेनेटिक डिफेक्ट होने का खतरा भी थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है.

फर्टिलिटी पर असर डालने वाले दूसरे फैक्टर
उम्र के साथ-साथ, लाइफस्टाइल की कुछ आदतें भी फर्टिलिटी पर असर डालती हैं...

  • वजन कंट्रोल में रखें.
  • पौष्टिक खाना खाएं.
  • स्मोकिंग और शराब से बचें.
  • मेंटल स्ट्रेस कम करें.
  • डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को कंट्रोल करें.

आपको यह जरूर पता होना चाहिए?
हालांकि, परिवार शुरू करने की सही उम्र 20 से 30 साल के बीच मानी जाती है, लेकिन ऐसा कोई एक नियम नहीं है जो सभी पर लागू हो. बच्चे पैदा करने का सही समय आपकी शारीरिक सेहत और आपकी निजी व आर्थिक स्थितियों पर निर्भर करता है. आजकल, जो लोग शादी में देरी कर रहे हैं (चाहे करियर की वजह से हो या किसी और कारण से) और जो लोग बच्चे पैदा करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, इसमें गर्भधारण से पहले की काउंसलिंग (pre-conception counseling) लेना या एग फ्रीजिंग जैसे विकल्पों के बारे में जानकारी जुटाना शामिल है. उम्र के साथ होने वाले बदलावों को पहले से समझना और उसी के अनुसार योजना बनाना मां और बच्चे दोनों की सेहत के लिए फायदेमंद होगा.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सुझाव सिर्फ आपकी समझ के लिए हैं. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. हालांकि, इन टिप्स को फॉलो करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.

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