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सोशल मीडिया पर वायरल हो रही 'ताई ची वॉकिंग' क्या है? जानिए यह वजन घटाने में कैसे करती है मदद

समय के साथ, ताई ची मार्शल आर्ट्स कम्युनिटी से आगे बढ़कर हेल्थ और वेलनेस में एक अहम भूमिका निभाने लगी. आज, इसे दुनिया भर में किया जाता है, अक्सर मार्शल आर्ट के तौर पर कम और 'लो-इम्पैक्ट एक्सरसाइज' के तौर पर ज्यादा. असल में, ताई ची ने अपनी पारंपरिक मार्शल आर्ट्स की जड़ों से आगे बढ़कर खुद को दुनिया भर में एक बेहतरीन लो-इम्पैक्ट एक्सरसाइज और मन-शरीर की प्रैक्टिस के तौर पर स्थापित किया है. अपनी धीमी और नियंत्रित गतिविधियों की वजह से, यह सभी उम्र के लोगों, खासकर बुजुर्गों के लिए मानसिक शांति पाने के साथ-साथ संतुलन और लचीलापन बेहतर बनाने का एक लोकप्रिय तरीका बन गया है.

ताई ची का मतलब क्या है? ताई ची वॉकिंग के बारे में बात करने से पहले, यह समझना जरूरी है कि ताई ची खुद क्या है. ताई ची चुआन का छोटा रूप, ताई ची एक पुरानी मार्शल आर्ट है जो 17वीं सदी में चीन में शुरू हुई थी और इसे 'चलते-फिरते ध्यान' के नाम से भी जाना जाता है. इसे शुरू में एक अंदरूनी मार्शल आर्ट के तौर पर प्रैक्टिस किया जाता था, जिसका मतलब है कि इसमें ताकत के बजाय मूवमेंट की कुशलता, बैलेंस और कंट्रोल्ड पावर पर जोर दिया जाता था। शुरुआती प्रैक्टिस करने वाले कोऑर्डिनेशन, स्टेबिलिटी और सटीक बॉडी मैकेनिक्स से फोर्स पैदा करने की क्षमता बढ़ाने के लिए धीमे, सोच-समझकर ट्रेनिंग लेते थे.

ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पैदल चलना एक्सरसाइज के सबसे अच्छे और आसान तरीकों में से एक है. रोजाना 30-45 मिनट तेजी से पैदल चलने से फैट बर्न होता है, दिल मजबूत होता है और मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है, जिससे वजन कम करने और सेहत को अच्छा रखने में मदद मिलती है. हालांकि, हाल ही में सोशल मीडिया पर वजन कम करने के लिए 'ताई ची वॉकिंग' (Tai Chi walking) काफी चर्चा में है. बहुत से लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूज हैं कि असल में ताई ची वॉकिंग क्या है और सबसे जरूरी बात, क्या यह सच में वजन कम करने और सेहत सुधारने में मदद कर सकती है? आइए, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

ताई ची वॉकिंग क्या है?

ताई ची वॉकिंग एक धीमी और ध्यानपूर्वक की जाने वाली गतिविधि है, जिसमें जान-बूझकर वज़न को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने, शरीर की बनावट की सटीकता और शरीर के प्रति गहरी जागरूकता पर ध्यान दिया जाता है. रेगुलर वॉकिंग के उलट, जिसमें आगे की गति और पैसिव गिरने पर निर्भर करता है, ताई ची वॉकिंग में आपको दूसरे पैर को हिलाने से पहले एक पैर पर पूरी तरह से बैलेंस बनाना होता है. ताई ची फॉर हेल्थ इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट्स के अनुसार, यह एक बेसिक स्किल है जिसका इस्तेमाल मुश्किल ताई ची फॉर्म्स की तैयारी के लिए किया जाता है और यह सभी उम्र के लोगों के लिए एक बेहतरीन लो-इम्पैक्ट एक्सरसाइज के तौर पर काम करती है.

ताई ची वॉकिंग आम वॉकिंग से बहुत अलग होता है. यह सिर्फ धीमी रफ्तार से चलना नहीं है बल्कि, यह 'माइंडफुल वॉकिंग' है. जब हम नॉर्मल तरीके से चलते हैं, तो हमारा ध्यान अक्सर अपनी मंजिल पर होता है, या हमारा दिमाग विचारों की धारा में डूबा होता है. इसके उलट, ताई ची वॉकिंग के दौरान, हमारा पूरा ध्यान अभी के पल और हमारे शरीर की हरकतों पर होता है. इस प्रैक्टिस में, हर कदम इतनी सटीकता और जागरूकता के साथ उठाया जाता है कि आप अपने शरीर के हर हिस्से को महसूस करने लगते हैं, जैसे कि...

वेट ट्रांसफर: एक पैर से दूसरे पैर पर वजन को बहुत आसानी और कंट्रोल के साथ शिफ्ट करना

एक पैर से दूसरे पैर पर वजन को बहुत आसानी और कंट्रोल के साथ शिफ्ट करना ग्राउंडिंग: उस पल को महसूस करना जब आपकी एड़ी जमीन को छूती है, जब पूरा सोल संपर्क में आता है, और जब पैर का बॉल ऊपर उठता है.

उस पल को महसूस करना जब आपकी एड़ी जमीन को छूती है, जब पूरा सोल संपर्क में आता है, और जब पैर का बॉल ऊपर उठता है. सांस और मूवमेंट का कोऑर्डिनेशन: अपनी सांस को अपने कदमों के साथ सिंक करना, जिससे पूरी तरह से मानसिक शांति की स्थिति बनती है. यह प्रैक्टिस न सिर्फ शारीरिक बैलेंस और पोस्चर को बेहतर बनाती है बल्कि मेंटल स्ट्रेस को कम करने और कॉन्संट्रेशन बढ़ाने में भी मदद करती है. इसे मूविंग मेडिटेशन का एक रूप कहना पूरी तरह से सही होगा.

ताई ची वॉकिंग वेट लॉस में कैसे करती है मदद

ताई ची एक पुरानी चीनी मार्शल आर्ट है, जिसे कभी-कभी 'शैडो बॉक्सिंग' या 'चलते-फिरते मेडिटेशन' भी कहा जाता है. इसमें धीरे-धीरे और लगातार किए जाने वाले अलग-अलग आसन या मूवमेंट शामिल हैं. हालांकि यह हल्का और आसान लगता है, लेकिन रिसर्च से पता चलता है कि यह शरीर का वजन और विसरल फैट कम करने के लिए आम एक्सरसाइज जितना ही असरदार होता है. क्योंकि ताई ची में फिजिकल एक्सरसाइज के साथ मेडिटेशन भी शामिल है, इसलिए यह दिमाग के लिए भी वर्कआउट करता है, कॉग्निटिव फंक्शन को बढ़ाता है और कोर्टिसोल (स्ट्रेस हार्मोन) के लेवल को कम करता है. यह दिल की सेहत को बेहतर बनाता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है. ताई ची के मूवमेंट बहुत हल्के, धीमे और आसान लगते हैं, जिनमें बहुत कम मेहनत लगती है. फिर भी, इसे करने वाला उतनी ही कैलोरी बर्न करता है जितनी कोई ज्यादा हेवी एक्सरसाइज करने वाला.

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, वजन घटाने और शारीरिक फिटनेस के लिए ताई ची पारंपरिक एरोबिक और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जितनी ही असरदार हो सकती है. स्टडीज से पता चलता है कि नियमित रूप से ताई ची करने से पेट की चर्बी (कमर का घेरा) और BMI में काफी कमी आती है, साथ ही मांसपेशियों का संतुलन भी बेहतर होता है. जानकारों का कहना है कि भले ही ताई ची एक धीमी गति वाली और आसान कसरत है, लेकिन इससे हर घंटे लगभग 200 से 300 कैलोरी बर्न हो सकती है. इसे 'लो-इम्पैक्ट' एक्सरसाइज माना जाता है, यानी इससे जोड़ों पर बहुत कम दबाव पड़ता है. जिससे यह हर उम्र के लोगों के लिए उपयुक्त है. इसे करने से न सिर्फ कैलोरी बर्न होती है, बल्कि कोर्टिसोल को कंट्रोल करके मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में भी मदद मिलती है.

ताई ची एक्सरसाइज कैसे करें?

इसके लिए किसी खास टूल की जरूरत नहीं है. आप ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं...

अपना स्टांस सेट करें: अपने पैरों को हिप-चौड़ाई जितना फैलाकर खड़े हों, अपने घुटनों को रिलैक्स और थोड़ा मोड़कर रखें. अपनी छाती को खुला रखने के लिए अपने हाथों को आराम से अपनी पीठ के पीछे या अपने हिप्स पर रखें.

अपने पैरों को हिप-चौड़ाई जितना फैलाकर खड़े हों, अपने घुटनों को रिलैक्स और थोड़ा मोड़कर रखें. अपनी छाती को खुला रखने के लिए अपने हाथों को आराम से अपनी पीठ के पीछे या अपने हिप्स पर रखें. पैर को हल्का करें: अपना पूरा वजन अपने दाहिने पैर पर डालें. आपका बायां पैर अब पूरी तरह से वेटलेस और खाली महसूस होना चाहिए.

अपना पूरा वजन अपने दाहिने पैर पर डालें. आपका बायां पैर अब पूरी तरह से वेटलेस और खाली महसूस होना चाहिए. एड़ी से पैर के अंगूठे तक कदम रखें: धीरे-धीरे अपने बाएं पैर से आगे बढ़ें, पहले एड़ी को ज़मीन पर रखें, उसके बाद पैर के बॉल को.

धीरे-धीरे अपने बाएं पैर से आगे बढ़ें, पहले एड़ी को ज़मीन पर रखें, उसके बाद पैर के बॉल को. अपना वजन आगे की ओर शिफ्ट करें: धीरे-धीरे और लगातार अपने शरीर का वज़न पिछले पैर से अगले पैर पर ट्रांसफर करें (लगभग 60 फीसदी आगे, 40 फीसदी पीछे)

धीरे-धीरे और लगातार अपने शरीर का वज़न पिछले पैर से अगले पैर पर ट्रांसफर करें (लगभग 60 फीसदी आगे, 40 फीसदी पीछे) पीछे झुकें और पिवट करें: अपना 100 फीसदी वजन अपने पिछले पैर पर डालें, जिससे आपके अगले बाएं पैर का बॉल जमीन से ऊपर उठ जाए.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सुझाव सिर्फ आपकी समझ के लिए हैं. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. हालांकि, इन टिप्स को फॉलो करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)