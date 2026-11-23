क्या होता है कंगारू मदर केयर या KMC? नवजात शिशु के साथ स्किन-टू-स्किन कॉन्टैक्ट के फायदे
बच्चे को माता-पिता की नंगी छाती से सटाकर (स्किन-टू-स्किन कॉन्टैक्ट में) रखा जाता है. इस प्रोसेस में, बच्चे को (जिसने केवल डायपर और टोपी पहनी)...
Published : November 23, 2026 at 4:00 PM IST
नवजात शिशु को अपनी छाती से लगाकर रखना न केवल एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव बनाता है, बल्कि यह बच्चे और मां दोनों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है. मेडिकल भाषा में 'स्किन-टू-स्किन' कॉन्टैक्ट या 'कंगारू मदर केयर' (KMC) कहा जाता है. KMC नवजात शिशुओं की देखभाल का एक प्रमाणित और जीवन बचाने वाला तरीका है, जिसमें बच्चे को माता-पिता की नंगी छाती से सटाकर (स्किन-टू-स्किन कॉन्टैक्ट में) रखा जाता है. इस प्रोसेस में, बच्चे को (जिसने केवल डायपर और टोपी पहनी होती है) सीधे माता-पिता की नंगी छाती पर लिटाया जाता है और एक मुलायम कंबल या कपड़े से ढक दिया जाता है. हालांकि यह तरीका समय से पहले जन्मे (प्रीमेच्योर) शिशुओं और कम वजन वाले बच्चों के लिए विशेष रूप से असरदार है, लेकिन अब लगभग सभी नवजात शिशुओं के लिए इसे अपनाने की सलाह दी जाती है.
'कंगारू मदर केयर' कैसे काम करती है और आपके बच्चे के लिए इसके क्या फायदे हैं
हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल्स में सीनियर कंसल्टेंट ऑब्सटेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. शारदा एम का कहना है कि मां के गर्भ के शांत, सुरक्षित और गर्म माहौल से बाहर आने के बाद, एक शिशु के लिए बाहरी दुनिया पूरी तरह से नई और कभी-कभी थोड़ी डरावनी हो सकती है. इस शुरुआती दौर में, माता-पिता के साथ शारीरिक संपर्क बच्चे के लिए सहारे का सबसे बड़ा स्रोत होता है. यह तरीका बच्चे के शरीर का तापमान स्थिर रखने, उसकी सांस और दिल की धड़कन को कंट्रोल करने, और ब्रेस्टफीडिंग और हेल्दी विकास को बढ़ावा देने में मदद करता है. 'कंगारू मदर केयर' (Kangaroo Mother Care) प्रोसेस अपनाने के कई फायदे हैं...
- माता-पिता के शरीर की प्राकृतिक गर्माहट सीधे बच्चे तक पहुंचती है, जिससे बच्चे के शरीर का तापमान स्थिर रहता है और हाइपोथर्मिया (शरीर का तापमान खतरनाक हद तक कम हो जाना) का खतरा कम हो जाता है.
- चूंकि शिशुओं के शरीर की गर्मी जल्दी कम हो जाती है, इसलिए माता-पिता के शरीर की गर्माहट बच्चे के तापमान को स्थिर रखने में मदद करती है.
- माता-पिता के करीब रहने से बच्चे की धड़कन और सांस लेने की प्रक्रिया एक स्थिर और नियमित लय में आ जाती है.
- 'स्किन-टू-स्किन' (त्वचा से त्वचा का) संपर्क से बच्चे कम रोते हैं और उन्हें गहरी व आरामदायक नींद आती है.
- जब बच्चे को अपने शरीर को गर्म रखने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती, तो वह उस ऊर्जा का उपयोग दूध पीने और विकास (ग्रोथ) के लिए कर सकता है.
- यह करीबी संपर्क बच्चे की विकसित हो रही रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्यून सिस्टम) को मजबूत बनाता है. यह फायदा छोटे या समय से पहले जन्मे (प्रीमेच्योर) शिशुओं के लिए विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण है.
- 'स्किन-टू-स्किन' संपर्क बच्चे को शांत करने और नियमित मेडिकल प्रक्रियाओं (जैसे एड़ी से खून लेने वाले टेस्ट) के दौरान होने वाले दर्द से राहत दिलाने में मदद कर सकता है.
माताओं और परिवारों के लिए फायदे
KMC केवल शिशु के लिए ही नहीं, बल्कि माता-पिता के लिए भी मददगार है...
- स्तनपान (ब्रेस्टफीडिंग) में आसानी: करीबी संपर्क से शिशु में दूध पीने की स्वाभाविक इच्छा जागृत होती है, और इससे मां के शरीर में दूध की आपूर्ति (मिल्क सप्लाई) भी बेहतर बनी रहती है.
- मजबूत जुड़ाव: स्पर्श और करीबी संपर्क से शरीर में 'फील-गुड' हार्मोन (खुशी देने वाले हार्मोन) रिलीज होते हैं, जिससे आप शांत महसूस करते हैं और शिशु के साथ आपका जुड़ाव गहरा होता है.
- आत्मविश्वास में वृद्धि: शिशु के संकेतों को जल्दी समझने से माता-पिता को, खासकर पहली बार माता-पिता बने लोगों को, खुद पर अधिक भरोसा होता है.
- परिवार के सभी सदस्यों की भागीदारी: पिता, पार्टनर और अन्य देखभाल करने वाले लोग भी KMC कर सकते हैं. इससे उनके और शिशु के बीच एक मजबूत रिश्ता बनता है और मां को आराम करने के लिए समय मिल जाता है.
घर पर अभ्यास कैसे करें
डॉ. शारदा एम का कहना है कि इसके लिए आपको किसी खास उपकरण की जरूरत नहीं है, बस एक शांत और आरामदायक जगह चाहिए...
- सही कपड़े पहनें: आगे से खुलने वाला टॉप पहनें. अपनी त्वचा को साफ रखें और परफ्यूम या लोशन का इस्तेमाल न करें.
- बच्चे को सही स्थिति में रखें: बच्चे को अपनी नंगी छाती पर सीधा लिटाएं (पेट आपकी छाती से सटा होना चाहिए) और उसका सिर एक तरफ घुमा दें. ध्यान रखें कि बच्चे की नाक और मुंह हमेशा खुले रहें.
- बच्चे को गर्माहट दें: आप दोनों के ऊपर एक कंबल या चादर डाल लें.
- आराम से रहें और पूरी तरह ध्यान दें: सामान्य रूप से सांस लें और अपना फोन दूर रख दें. जागते रहें और बच्चे पर नजर रखें.
- सही समय चुनें: सुबह का समय या नहाने के बाद का समय इसके लिए अच्छा रहता है. लंबे समय तक ऐसा करने से ज्यादा फायदा होता है, लेकिन कम समय के लिए किया गया अभ्यास भी फायदेमंद होता है.
किन बातों का ध्यान रखें
KMC (कंगारू मदर केयर) बहुत सुरक्षित है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है
- अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, या आपकी छाती पर कोई रैश (दाने) या घाव है, तो ऐसा न करें. अपने डॉक्टर से पूछें कि क्या मास्क लगाने से मदद मिल सकती है.
- 'स्किन-टू-स्किन' (त्वचा से त्वचा के संपर्क) के समय या उससे पहले कभी भी धूम्रपान न करें.
- अगर आपको बहुत नींद आ रही है, तो बच्चे को सुरक्षित रूप से उसके पालने में लिटा दें और खुद आराम करें.
- सी-सेक्शन (ऑपरेशन) के बाद, या अगर आपका बच्चा NICU में है, तो आपकी मेडिकल टीम आपको बताएगी कि इसे कब शुरू करना सुरक्षित है. इस बीच, आपके पार्टनर बच्चे की देखभाल में मदद कर सकते हैं.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई जानकारी और सुझाव सिर्फ जानकारी मकसद के लिए हैं. इन सुझावों को मानने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.)