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क्या होता है कंगारू मदर केयर या KMC? नवजात शिशु के साथ स्किन-टू-स्किन कॉन्टैक्ट के फायदे

क्या होता है कंगारू मदर केयर या KMC? नवजात शिशु के साथ स्किन-टू-स्किन कॉन्टैक्ट के फायदे ( ETV Bharat )

नवजात शिशु को अपनी छाती से लगाकर रखना न केवल एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव बनाता है, बल्कि यह बच्चे और मां दोनों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है. मेडिकल भाषा में 'स्किन-टू-स्किन' कॉन्टैक्ट या 'कंगारू मदर केयर' (KMC) कहा जाता है. KMC नवजात शिशुओं की देखभाल का एक प्रमाणित और जीवन बचाने वाला तरीका है, जिसमें बच्चे को माता-पिता की नंगी छाती से सटाकर (स्किन-टू-स्किन कॉन्टैक्ट में) रखा जाता है. इस प्रोसेस में, बच्चे को (जिसने केवल डायपर और टोपी पहनी होती है) सीधे माता-पिता की नंगी छाती पर लिटाया जाता है और एक मुलायम कंबल या कपड़े से ढक दिया जाता है. हालांकि यह तरीका समय से पहले जन्मे (प्रीमेच्योर) शिशुओं और कम वजन वाले बच्चों के लिए विशेष रूप से असरदार है, लेकिन अब लगभग सभी नवजात शिशुओं के लिए इसे अपनाने की सलाह दी जाती है.

'कंगारू मदर केयर' कैसे काम करती है और आपके बच्चे के लिए इसके क्या फायदे हैं

हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल्स में सीनियर कंसल्टेंट ऑब्सटेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. शारदा एम का कहना है कि मां के गर्भ के शांत, सुरक्षित और गर्म माहौल से बाहर आने के बाद, एक शिशु के लिए बाहरी दुनिया पूरी तरह से नई और कभी-कभी थोड़ी डरावनी हो सकती है. इस शुरुआती दौर में, माता-पिता के साथ शारीरिक संपर्क बच्चे के लिए सहारे का सबसे बड़ा स्रोत होता है. यह तरीका बच्चे के शरीर का तापमान स्थिर रखने, उसकी सांस और दिल की धड़कन को कंट्रोल करने, और ब्रेस्टफीडिंग और हेल्दी विकास को बढ़ावा देने में मदद करता है. 'कंगारू मदर केयर' (Kangaroo Mother Care) प्रोसेस अपनाने के कई फायदे हैं...