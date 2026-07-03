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एंडोस्कोपी क्या है? स्टेप-बाय-स्टेप जानें बीमारियों का पता लगाने के लिए कैसे किया जाता है इसका इस्तेमाल

आजकल, ज्यादातर डॉक्टर शरीर के अंदर की अलग-अलग बीमारियों का पता लगाने के लिए एंडोस्कोपी की सलाह देते हैं. हम सभी जानते हैं कि एंडोस्कोपी का इस्तेमाल कई तरह की बीमारियों की जांच, पहचान और इलाज के लिए किया जाता है. एंडोस्कोपी एक बहुत सुरक्षित और एडवांस्ड तकनीक है, जिससे बिना किसी बड़े चीरे के, कैमरे की मदद से अंदरूनी अंगों की सीधे जांच की जा सकती है. इस खबर में, एंडोस्कोपी के अलग-अलग प्रकारों, इसे करने के तरीके और इससे पता चलने वाली बीमारियों के बारे में जानें...

एंडोस्कोपी क्या है?

एंडोस्कोपी एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें डॉक्टर एक पतली, लचीली और कैमरे वाली ट्यूब (जिसे एंडोस्कोप कहते हैं) को आपके शरीर के प्राकृतिक छिद्र (जैसे मुंह) के रास्ते अंदर डालकर आंतरिक अंगों की जांच करते हैं. यह पूरी प्रोसेस आमतौर पर केवल 5 से 10 मिनट में पूरी हो जाती है और इसे अस्पतालों या विशेषज्ञ क्लीनिकों में गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट द्वारा सुरक्षित रूप से किया जाता है.

अगर आपके डॉक्टर ने यह टेस्ट करवाने की सलाह दी है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है. यह प्रक्रिया इन स्टेप्स में पूरी की जाती है...

प्रोसेस से पहले की तैयारी

खाली पेट रहना- टेस्ट से कम से कम 6 से 8 घंटे पहले मरीज को ठोस खाना बंद कर देना चाहिए. प्रोसेस से 2 से 4 घंटे पहले पानी या कोई अन्य लिक्विड पीना भी मना है, ताकि डॉक्टर पेट के अंदरूनी हिस्से को साफ-साफ देख सकें.

ज्वेलरी और नकली दांत हटाना- प्रोसेस से पहले मरीज से कहा जाता है कि वे अपने शरीर से कोई भी मेटल की चीज या ज्वेलरी हटा दें और अगर नकली दांत (डेंटर) पहने हों, तो उन्हें भी निकाल दें.

प्रोसेस के दौरान

इस प्रोसेस के दौरान सबसे पहले मरीज को एक आरामदायक टेबल पर बाईं करवट लिटाया जाता है, फिर सुन्न करना या बेहोशी की दवा दी जाती है. गले के पिछले हिस्से को सुन्न करने के लिए लोकल एनेस्थेटिक स्प्रे लगाया जाता है. इससे ट्यूब डालते समय गैग रिफ्लेक्स या उल्टी आने की इच्छा नहीं होती है. कुछ मामलों में, मरीज को शांत करने या सुलाने के लिए हल्की बेहोशी की दवा (सिडेटिव) का इंजेक्शन दिया जाता है.

इसके साथ ही मुंह में एक छोटा प्लास्टिक बाइट गार्ड लगाया जाता है ताकि मरीज गलती से एंडोस्कोप ट्यूब को काट न ले. फिर डॉक्टर धीरे-धीरे पतली, लचीली एंडोस्कोप ट्यूब को मुंह के जरिए एसोफैगस (खाने की नली), पेट और छोटी आंत के ऊपरी हिस्से तक ले जाते हैं. इस ट्यूब के सिरे पर लगी लाइट और कैमरा शरीर के अंदर की तस्वीरें सीधे एक बड़ी टीवी स्क्रीन पर भेजते हैं. स्क्रीन देखते हुए, डॉक्टर अल्सर, सूजन, ब्लीडिंग या किसी तरह की गांठ की जांच करते हैं. अगर जरूरत हो, तो प्रोसेस के दौरान आगे की जांच (बायोप्सी) के लिए टिश्यू का एक छोटा सैंपल लिया जा सकता है, यह प्रक्रिया दर्द रहित होती है.