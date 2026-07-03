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एंडोस्कोपी क्या है? स्टेप-बाय-स्टेप जानें बीमारियों का पता लगाने के लिए कैसे किया जाता है इसका इस्तेमाल

एंडोस्कोपी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डॉक्टर आपके शरीर के अंदर के अंगों और संरचनाओं की बारीकी से जांच करने के लिए 'एंडोस्कोप' नाम के...

What is endoscopy? Learn step-by-step how it is used to detect diseases.
एंडोस्कोपी क्या है? स्टेप-बाय-स्टेप जानें बीमारियों का पता लगाने के लिए कैसे किया जाता है इसका इस्तेमाल (CANVA)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 3, 2026 at 4:04 PM IST

7 Min Read
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आजकल, ज्यादातर डॉक्टर शरीर के अंदर की अलग-अलग बीमारियों का पता लगाने के लिए एंडोस्कोपी की सलाह देते हैं. हम सभी जानते हैं कि एंडोस्कोपी का इस्तेमाल कई तरह की बीमारियों की जांच, पहचान और इलाज के लिए किया जाता है. एंडोस्कोपी एक बहुत सुरक्षित और एडवांस्ड तकनीक है, जिससे बिना किसी बड़े चीरे के, कैमरे की मदद से अंदरूनी अंगों की सीधे जांच की जा सकती है. इस खबर में, एंडोस्कोपी के अलग-अलग प्रकारों, इसे करने के तरीके और इससे पता चलने वाली बीमारियों के बारे में जानें...

एंडोस्कोपी क्या है?
एंडोस्कोपी एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें डॉक्टर एक पतली, लचीली और कैमरे वाली ट्यूब (जिसे एंडोस्कोप कहते हैं) को आपके शरीर के प्राकृतिक छिद्र (जैसे मुंह) के रास्ते अंदर डालकर आंतरिक अंगों की जांच करते हैं. यह पूरी प्रोसेस आमतौर पर केवल 5 से 10 मिनट में पूरी हो जाती है और इसे अस्पतालों या विशेषज्ञ क्लीनिकों में गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट द्वारा सुरक्षित रूप से किया जाता है.

अगर आपके डॉक्टर ने यह टेस्ट करवाने की सलाह दी है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है. यह प्रक्रिया इन स्टेप्स में पूरी की जाती है...

प्रोसेस से पहले की तैयारी
खाली पेट रहना- टेस्ट से कम से कम 6 से 8 घंटे पहले मरीज को ठोस खाना बंद कर देना चाहिए. प्रोसेस से 2 से 4 घंटे पहले पानी या कोई अन्य लिक्विड पीना भी मना है, ताकि डॉक्टर पेट के अंदरूनी हिस्से को साफ-साफ देख सकें.

ज्वेलरी और नकली दांत हटाना- प्रोसेस से पहले मरीज से कहा जाता है कि वे अपने शरीर से कोई भी मेटल की चीज या ज्वेलरी हटा दें और अगर नकली दांत (डेंटर) पहने हों, तो उन्हें भी निकाल दें.

प्रोसेस के दौरान
इस प्रोसेस के दौरान सबसे पहले मरीज को एक आरामदायक टेबल पर बाईं करवट लिटाया जाता है, फिर सुन्न करना या बेहोशी की दवा दी जाती है. गले के पिछले हिस्से को सुन्न करने के लिए लोकल एनेस्थेटिक स्प्रे लगाया जाता है. इससे ट्यूब डालते समय गैग रिफ्लेक्स या उल्टी आने की इच्छा नहीं होती है. कुछ मामलों में, मरीज को शांत करने या सुलाने के लिए हल्की बेहोशी की दवा (सिडेटिव) का इंजेक्शन दिया जाता है.

इसके साथ ही मुंह में एक छोटा प्लास्टिक बाइट गार्ड लगाया जाता है ताकि मरीज गलती से एंडोस्कोप ट्यूब को काट न ले. फिर डॉक्टर धीरे-धीरे पतली, लचीली एंडोस्कोप ट्यूब को मुंह के जरिए एसोफैगस (खाने की नली), पेट और छोटी आंत के ऊपरी हिस्से तक ले जाते हैं. इस ट्यूब के सिरे पर लगी लाइट और कैमरा शरीर के अंदर की तस्वीरें सीधे एक बड़ी टीवी स्क्रीन पर भेजते हैं. स्क्रीन देखते हुए, डॉक्टर अल्सर, सूजन, ब्लीडिंग या किसी तरह की गांठ की जांच करते हैं. अगर जरूरत हो, तो प्रोसेस के दौरान आगे की जांच (बायोप्सी) के लिए टिश्यू का एक छोटा सैंपल लिया जा सकता है, यह प्रक्रिया दर्द रहित होती है.

प्रक्रिया के बाद अगर आपको बेहोशी की दवा दी गई थी, तो आपको लगभग 30 से 40 मिनट तक रिकवरी एरिया में आराम करने को कहा जाता है. इसके साथ ही गले के स्प्रे के असर के कारण, सलाह दी जाती है कि लगभग आधे घंटे तक कुछ भी न खाने-पीने की सलाह दी जाती है, ताकि खाना गलती से फेफड़ों में न चला जाए.

आपको एंडोस्कोपी की जरूरत क्यों पड़ती है?
आपके डॉक्टर कई कारणों से एंडोस्कोपिक प्रोसीजर की सलाह दे सकते हैं, जिनमें शामिल हैं...

  • जांच - आपको हो रहे किसी भी असामान्य लक्षण का कारण पता लगाने के लिए.
  • डायग्नोसिस- टिशू का एक छोटा सैंपल (बायोप्सी) निकालना या कैंसर या दूसरी बीमारियों के डायग्नोसिस को कन्फर्म करना
  • इलाज- घावों को सील करना, या गॉलस्टोन या ट्यूमर वगैरह निकालने जैसे सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान शरीर के अंदर का नजारा देखने में डॉक्टरों की मदद करना.

एंडोस्कोपी से किन बीमारियों का पता लगाया जा सकता है?

डॉक्टर एंडोस्कोपी का इस्तेमाल कई तरह की बीमारियों का पता लगाने के लिए करते हैं, जैसे कि...

  • गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारियां
  • कोलन पॉलीप्स
  • कोलन कैंसर
  • आर्थराइटिस
  • ब्रेन ट्यूमर
  • निगलने में दिक्कत
  • लैरिन्जाइटिस
  • फेफड़ों की बीमारियां
  • किडनी में पथरी
  • यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन
  • यूटेराइन से असामान्य ब्लीडिंग
  • एंडोमेट्रियोसिस
  • फर्टिलिटी की समस्याएं
  • डॉक्टर सर्जरी करने या कुछ बीमारियों का सीधे इलाज करने के लिए भी एंडोस्कोपी का इस्तेमाल करते हैं.

एंडोस्कोपी कितने तरह की होती हैं और ये क्यों की जाती हैं?
एंडोस्कोपी कई तरह की होती हैं, जिनमें से हर एक का नाम शरीर के उस हिस्से के आधार पर होता है जिसकी जांच करनी होती है. एंडोस्कोपी के कुछ आम टाइप में शामिल हैं...

  • आर्थ्रोस्कोपी– आर्थराइटिस जैसी बीमारियों को देखने और उनका इलाज करने के लिए आपके जोड़ के ऊपर एक छोटे से चीरे से स्कोप डाला जाता है.
  • ब्रोंकोस्कोपी– आपके एयरवेज या फेफड़ों को देखने के लिए स्कोप मुंह या नाक के छेद से डाला जाता है.
  • कोलोनोस्कोपी– आपके कोलन या बड़ी आंत की जांच करने के लिए स्कोप आपके एनस के जरिए डाला जाता है.
  • सिस्टोस्कोपी– आपके ब्लैडर को देखने के लिए स्कोप आपके यूरेथ्रा के जरिए डाला जाता है.
  • हिस्टेरोस्कोपी– आपके यूट्रस को देखने के लिए स्कोप आपकी वजाइना और सर्विक्स के जरिए डाला जाता है.
  • एंटरोस्कोपी– आपकी छोटी आंत को देखने के लिए स्कोप आपके मुंह या एनस के जरिए डाला जाता है.
  • लैप्रोस्कोपी– आपके पेट में एक छोटे से कट के जरिए स्कोप डाला जाता है, आमतौर पर आपकी नाभि के पास, ताकि आपके पेट और पेल्विस के अंदर देखा जा सके.
  • अपर एंडोस्कोपी– इसे गैस्ट्रोस्कोपी, या एसोफैगोगैस्ट्रोडुओडेनोस्कोपी भी कहा जाता है, स्कोप आपके मुंह के जरिए आपके इसोफेगस, पेट और ऊपरी आंत के रास्ते की अंदरूनी परत को देखने के लिए डाला जाता है.

मॉडर्न एंडोस्कोपी टेक्नोलॉजी में अब हाई-डेफिनिशन (HD) इमेजिंग, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) शामिल हैं. इससे यह प्रोसीजर इतना सटीक और मिनिमली इनवेसिव हो गया है कि छोटे घावों या शुरुआती स्टेज के कैंसर का बिना सर्जरी या बड़े चीरे के सही पता लगाया जा सकता है और उनका इलाज किया जा सकता है.

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