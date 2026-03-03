'ब्लड मून' क्या है? पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान और उसके बाद क्या करें और क्या न करें, जानें

ETV Bharat / lifestyle

What is a 'Blood Moon'? Learn the dos and don'ts during and after a total lunar eclipse.
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : March 3, 2026 at 12:29 PM IST

5 Min Read
इस साल का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च, 2026 को फाल्गुन माह की पूर्णिमा के दिन लग रहा है. इसे खास माना जा रहा है क्योंकि इस पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान चांद लाल दिखाई देगा. इसे ब्लड मून भी कहा जाता है. इसका मतलब है कि चांद सीधे पृथ्वी की छाया से होकर गुजरेगा. मंगलवार शाम को, चमकदार, पूरे चांद पर एक काली छाया पड़ने लगेगी. छाया में पूरी तरह डूब जाने के बाद, यह लाल चमकने लगेगा. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, हिंदू धर्म में ग्रहण का खास महत्व है. हालांकि, इन्हें शुभ नहीं माना जाता, बल्कि यह आध्यात्मिक सावधानी बरतने का समय होता है. ज्योतिषी राहुल डे से जानिए पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए...

पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान ये काम न करें

  • ज्योतिषी राहुल डे के अनुसीर, ग्रहण के दौरान मंदिर बंद कर देने चाहिए और घर में पूजा नहीं करनी चाहिए. शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण खत्म होने के बाद ही पूजा करनी चाहिए, घर, मंदिर और किसी भी दूसरी पूजा की जगह को शुद्ध करने के बाद.
  • गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान गुरु मंत्रों का जाप करना चाहिए. गर्भवती महिलाओं को किसी भी नुकीली चीज का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए.
  • चंद्र ग्रहण के दौरान पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखने के लिए, किसी के साथ गलत व्यवहार, बहस या लड़ाई-झगड़ा करने से बचें. सबसे अच्छा है कि नेगेटिव विचारों से बचें, शांत रहें और भगवान का ध्यान करें.

पूर्ण चंद्र ग्रहण के बाद ये काम जरूर करें

  • ग्रहण समाप्त होने के तुरंत बाद स्नान कर लेना चाहिए. शरीर को शुद्ध करने के बाद ही घर की सफाई करना बेहतर है. मंदिर या पूजा कक्ष की सफाई करते समय सबसे पहले फर्श और वेदी को अच्छी तरह पोंछ लें. फिर गंगाजल या पवित्र जल छिड़ककर स्थान को शुद्ध करें. यदि ग्रहण के दौरान मूर्तियों पर कोई वस्त्र ढका हो, तो उसे हटा दें, मूर्तियों को स्वच्छ जल और गंगाजल से स्नान कराएं और उन्हें फिर से स्वच्छ वस्त्र पहनाएं. नए फूल और प्रसाद चढ़ाएं, दीपक जलाएं और आरती करें. इसके बाद ही दैनिक पूजा-अर्चना शुरू करना शुभ होता है.
  • रसोई की सफाई भी बहुत जरूरी है. ग्रहण के दौरान खाना न पकाएं. ऐसा माना जाता है कि ग्रहण से पहले पकाए गए भोजन में तुलसी के पत्ते डालने से वह शुद्ध हो जाता है. ग्रहण समाप्त होने के बाद गैस स्टोव, बर्तन और काउंटर को अच्छी तरह धो लें. अगर पुराना खाना बचा हो तो उसे फेंक देना बेहतर है. रसोई की सफाई के बाद ही नया सात्विक भोजन पकाएं.
  • घर को शुद्ध करने के लिए पानी में थोड़ा नमक मिलाकर पूरे घर को पोंछें. ऐसा माना जाता है कि गंगाजल या गौमूत्र छिड़कने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है. अगरबत्ती जलाने या छोटा हवन करने से घर का वातावरण शांतिपूर्ण हो जाता है.
  • ग्रहण के बाद दान करना शुभ माना जाता है. स्नान और पूजा करने के बाद, अपनी क्षमता के अनुसार भोजन, वस्त्र या धन दान करें. भूखों को भोजन कराना अत्यंत शुभ होता है. पास के मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करना उचित है. ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के बाद इस प्रकार स्वयं को शुद्ध करने और अनुष्ठान करने से मन को शांति और शुभ फल प्राप्त होते हैं.

ब्लड मून' क्या है?
जब पृथ्वी की छाया पूरी तरह से चांद को ढक लेती है, तो चांद लाल या कॉपर रंग का दिखाई देता है. साइंटिफिक भाषा में इसे 'ब्लड मून' कहते हैं. जैसे ही सूरज की रोशनी पृथ्वी के एटमॉस्फियर से गुजरती है, छोटी वेवलेंथ वाली नीली रोशनी बिखर जाती है और सिर्फ लंबी वेवलेंथ वाली लाल रोशनी ही चांद की सतह तक पहुंचती है. इस वजह से, चांद लाल दिखाई देता है. साइंटिस्ट्स ने साफ किया है कि यह सिर्फ एक विज़ुअल बदलाव है और इससे कोई खतरा नहीं होता है.

ध्यान देने वाली बात
हिंदू धर्मग्रंथों और कैलेंडर के अनुसार, सिर्फ नंगी आंखों से दिखने वाले चंद्र ग्रहण का ही धार्मिक महत्व होता है, और तभी सूतक काल और रीति-रिवाज माने जाते हैं. पेनम्ब्रल ग्रहण नंगी आंखों से नहीं दिखते, इसलिए उन्हें धार्मिक रूप से मान्य नहीं माना जाता, और उन पर कोई सूतक या रीति-रिवाज लागू नहीं होते है.

(नोट- धार्मिक मान्यताएं व्यक्तिगत होती हैं. यह जानकारी ज्योतिषी द्वारा दी गई जानकारी और पौराणिक कथाओं के अनुसार ली गई है. ईटीवी भारत इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है. आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो कृपया किसी विशेषज्ञ से परामर्श लें.)

