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सुबह खाली पेट खीरे और पुदीने का जूस पीने से क्या होता है? इसका जवाब जानकर आप हो जाएंगे हैरान

क्या आप सुबह खाली पेट पुदीने और खीरे का जूस पीते हैं? अगर हां, तो जानिए कि यह जूस किन समस्याओं को दूर करने में...

What happens when you drink cucumber and mint juice on an empty stomach in the morning?
सुबह खाली पेट खीरे और पुदीने का जूस पीने से क्या होता है? (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 19, 2026 at 6:30 AM IST

4 Min Read
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दिन की शुरुआत एक ताजगी भरे और हेल्दी ड्रिंक से करने पर शरीर पूरे दिन ऊर्जावान बना रहता है. आज की भागदौड़ भरी जीवनशैली और असंतुलित खान-पान को देखते हुए, शरीर को डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है. जानकारों का कहना है कि सुबह खाली पेट खीरे और पुदीने का जूस पीना बहुत फायदेमंद होता है. यह जूस न सिर्फ शरीर को ताजगी देता है, बल्कि उसे अंदर से साफ भी करता है और कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से बचाता है. आइए, खाली पेट खीरे और पुदीने का जूस पीने के फायदों के बारे में जानते हैं...

शरीर से टॉक्सिन्स निकालने में मदद करता है
रात भर हमारे शरीर में हानिकारक टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं. खीरे में पानी और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जबकि पुदीना अपने एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए जाना जाता है. खाली पेट यह जूस पीने से लिवर और किडनी साफ होते हैं और शरीर से हानिकारक टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद मिलती है.

वजन घटाने में मददगार
अगर आप वजन बढ़ने या पेट की चर्बी को लेकर परेशान हैं, तो यह जूस आपके लिए फायदेमंद है. खीरे और पुदीने के जूस में कैलोरी कम और पानी की मात्रा ज्यादा होती है. सुबह इसे पीने से मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है, जिससे फैट कम करने में मदद मिलती है. साथ ही, इससे पेट भरा हुआ महसूस होता है, जिससे ज्यादा खाने की इच्छा कम होती है.

What happens when you drink cucumber and mint juice on an empty stomach in the morning?
सुबह खाली पेट खीरे और पुदीने का जूस पीने से क्या होता है? (GETTY IMAGES)

पाचन के लिए फायदेमंद
खीरे और पुदीने का जूस गैस, एसिडिटी, कब्ज और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं के लिए बहुत असरदार है. पुदीने में मौजूद मेन्थॉल पाचन एंजाइमों को सक्रिय करके पाचन में मदद करता है. इसी तरह, खीरे की ठंडी तासीर सीने में जलन और एसिडिटी से राहत देती है. खाली पेट इस जूस का सेवन पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है.

त्वचा को नैचुरल चमक देता है
कहा जाता है कि आपका पाचन तंत्र जितना स्वस्थ होगा, उसका असर आपकी त्वचा पर उतना ही दिखेगा. यह जूस शरीर को अंदर से साफ करने और हाइड्रेशन बनाए रखने में मदद करता है, जिसका त्वचा पर सकारात्मक असर पड़ता है. खीरे में पाया जाने वाला सिलिका और पुदीने के एंटीबैक्टीरियल गुण मुंहासे और दाग-धब्बे कम करने में मदद करते हैं, जिससे त्वचा स्वस्थ और चमकदार बनी रहती है.

शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाता है
गर्मियों के मौसम में डिहाइड्रेशन एक आम समस्या है. खीरे में लगभग 95 प्रतिशत पानी होता है. सुबह खाली पेट खीरे का जूस पीने से शरीर का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना रहता है. नतीजतन, आप पूरे दिन ताज़ा और हाइड्रेटेड रह सकते हैं. यह शरीर के तापमान को संतुलित करने में भी मदद करता है.

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