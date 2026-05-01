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चावल पकाते समय पानी में नींबू का रस मिलाने से क्या होता है? इस तरकीब के फायदे आपको हैरान कर देंगे

चावल पकाते समय पानी में नींबू का रस मिलाने से क्या होता है? इस तरकीब के फायदे आपको हैरान कर देंगे ( GETTY IMAGES )

चावल दुनिया भर में, खासकर एशिया में, एक मुख्य भोजन है. लोग इसे रोज खाते हैं क्योंकि यह ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है और आसानी से पच जाता है. यह सदियों से भारतीय खान-पान का हिस्सा रहा है. भारत में सबसे ज्यादा चावल खाने वाले लोग दक्षिण भारत के हैं. वे रोजाना कई तरह के व्यंजनों में चावल का इस्तेमाल करते हैं. कई अध्ययनों और Science Direct वेबसाइट से पता चलता है कि चावल पोषक तत्वों से भरपूर होता है और सेहत के लिए फायदेमंद है. हालाँकि, अगर आप चावल पकाते समय एक चम्मच नींबू का रस मिलाते हैं, तो इससे कई फायदे हो सकते हैं. इन फायदों के बारे में और जानें...

चावल पकाते समय नींबू के रस की कुछ बूंदें डालना एक बहुत ही कारगर और प्राचीन रसोई ट्रिक है. इसके पीछे के मुख्य कारण और फायदे ये हैं...

नींबू के रस में नैचुरल एसिड होते हैं (खासकर साइट्रिक एसिड) जो खाना पकाने के दौरान चावल में मौजूद स्टार्च के साथ इंटरैक्ट करते हैं. यह छोटा सा केमिकल बदलाव चावल के दानों के व्यवहार पर असर डाल सकता है. जैसे कि...

ज्यादा नरम, कम चिपचिपे चावल- इसका सबसे खास असर यह होता है कि चावल की बनावट (texture) बेहतर हो जाती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एसिड स्टार्च के जिलेटिनाइजेशन की प्रक्रिया को थोड़ा धीमा कर देता है. जिससे चावल के दाने आपस में चिपकते नहीं हैं. इसका नतीजा यह होता है कि चावल ज्यादा कम चिपचिपे और नरम बनते हैं. यह हैक उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है तो कम चिपचिपे चावल खाना पसंद करते हैं.

हल्की, फ्रेश खुशबू- नींबू चावल के स्वाद पर हावी नहीं होता है बल्कि यह उसमें एक बहुत ही हल्की-सी ताजगी भर देता है. ग्रिल्ड मीट, सीफूड डिशेज और जड़ी-बूटियों वाले हल्के भोजन के साथ इसका स्वाद खास तौर पर बहुत ही स्वादिष्ट लगता है.