चावल पकाते समय पानी में नींबू का रस मिलाने से क्या होता है? इस तरकीब के फायदे आपको हैरान कर देंगे
चावल पकाते समय पानी में नींबू का रस मिलाने से चावल ज्यादा खिले-खिले, सफेद और स्वादिष्ट बनते हैं. इसके साथ ही इसके अन्य कई फायदे...
Published : May 1, 2026 at 7:32 PM IST
चावल दुनिया भर में, खासकर एशिया में, एक मुख्य भोजन है. लोग इसे रोज खाते हैं क्योंकि यह ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है और आसानी से पच जाता है. यह सदियों से भारतीय खान-पान का हिस्सा रहा है. भारत में सबसे ज्यादा चावल खाने वाले लोग दक्षिण भारत के हैं. वे रोजाना कई तरह के व्यंजनों में चावल का इस्तेमाल करते हैं. कई अध्ययनों और Science Direct वेबसाइट से पता चलता है कि चावल पोषक तत्वों से भरपूर होता है और सेहत के लिए फायदेमंद है. हालाँकि, अगर आप चावल पकाते समय एक चम्मच नींबू का रस मिलाते हैं, तो इससे कई फायदे हो सकते हैं. इन फायदों के बारे में और जानें...
चावल पकाते समय नींबू के रस की कुछ बूंदें डालना एक बहुत ही कारगर और प्राचीन रसोई ट्रिक है. इसके पीछे के मुख्य कारण और फायदे ये हैं...
नींबू के रस में नैचुरल एसिड होते हैं (खासकर साइट्रिक एसिड) जो खाना पकाने के दौरान चावल में मौजूद स्टार्च के साथ इंटरैक्ट करते हैं. यह छोटा सा केमिकल बदलाव चावल के दानों के व्यवहार पर असर डाल सकता है. जैसे कि...
ज्यादा नरम, कम चिपचिपे चावल- इसका सबसे खास असर यह होता है कि चावल की बनावट (texture) बेहतर हो जाती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एसिड स्टार्च के जिलेटिनाइजेशन की प्रक्रिया को थोड़ा धीमा कर देता है. जिससे चावल के दाने आपस में चिपकते नहीं हैं. इसका नतीजा यह होता है कि चावल ज्यादा कम चिपचिपे और नरम बनते हैं. यह हैक उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है तो कम चिपचिपे चावल खाना पसंद करते हैं.
हल्की, फ्रेश खुशबू- नींबू चावल के स्वाद पर हावी नहीं होता है बल्कि यह उसमें एक बहुत ही हल्की-सी ताजगी भर देता है. ग्रिल्ड मीट, सीफूड डिशेज और जड़ी-बूटियों वाले हल्के भोजन के साथ इसका स्वाद खास तौर पर बहुत ही स्वादिष्ट लगता है.
इससे ग्लाइसेमिक प्रभाव को (थोड़ा-बहुत) कम करने में मदद मिल सकती है- कुछ ऐसे सबूत मौजूद हैं जो यह बताते हैं कि नींबू जैसी खट्टी चीजें मिलाने से कार्बोहाइड्रेट के पचने की गति धीमी हो सकती है. इसका नतीजा यह हो सकता है कि खून में ग्लूकोज थोड़ा धीरे-धीरे रिलीज होता है, खाना खाने के बाद एनर्जी का स्तर ज्यादा स्थिर रहता है. हालांकि, इसका असर बहुत ज्यादा तो नहीं होता, लेकिन यह एक छोटा-सा हैक अतिरिक्त फायदा जरूर दे सकता है.
साफ स्वाद वाला चावल- नींबू का रस चावल में मौजूद कुछ प्राकृतिक गंधों को बेअसर कर सकता है, खासकर तब जब चावल को लंबे समय तक स्टोर करके रखा गया हो. यह तब और भी ज्यादा फायदेमंद होता है, जब आप चावल की ऐसी खास किस्मों का इस्तेमाल कर रहे हों जिनकी महक बहुत तेज होती है. इससे आपके भोजन के लिए एक ताजा और ज्यादा संतुलित आधार तैयार होता है.
इस ट्रिक का सही इस्तेमाल कैसे करें
- जब आप चावल को पानी में उबालने के लिए डालें, तो उसमें 1/2 से 1 चम्मच नींबू का रस डालें.
- 1 कप चावल के लिए कुछ बूंदें या 1 चम्मच नींबू का रस काफी है.
- नींबू का रस निचोड़ें या पानी में नींबू के कुछ टुकड़े डालें.
(डिस्क्लेमर: इस खबर में दी गई जानकारी सिर्फ आपकी समझ के लिए है. ज्यादा जानकारी और सुझावों के लिए किसी एक्सपर्ट से सलाह लें.)