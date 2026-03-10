ETV Bharat / lifestyle

जब आप रोजाना मछली खाते हैं तो आपके शरीर पर क्या असर होता है? एक्सपर्ट से जानिए ( ETV BHARAT )

मछली विश्व स्तर पर एक प्रमुख और पौष्टिक भोजन है, जिसे 3.1 बिलियन से ज्यादा लोग अपने मुख्य प्रोटीन सोर्स के तौर पर खाते हैं. इसमें जरूरी न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में पाई जाती है और यह कई तरह के हेल्थ बेनिफिट्स देती है. ओमेगा-3 फैटी एसिड, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होने के कारण, इसे दिल और दिमाग की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है. चीन और कोस्टल एरिया में इसका इस्तेमाल खास तौर पर अधिक होता है. लेकिन क्या हो अगर आप मछली को अपने खाने का मुख्य हिस्सा बना लें और उसे हर दिन खाएं? आइए इस खबर में आपके शरीर पर इसके असर के बारे में जानते हैं, और इसके अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को जानते हैं...

ध्यान रखें कि ज्यादा खाने से भी दिक्कतें हो सकती हैं

डॉ. रेनुका माइनदे के अनुसार, मछली के फायदों को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ तरह की मछलियों, खासकर किंग मैकेरल, स्वोर्डफिश और टाइलफिश जैसी बड़ी शिकारी मछलियों में मरकरी का लेवल ज्यादा हो सकता है. मरकरी के संपर्क में आने से नर्वस सिस्टम की दिक्कतें, बच्चों के विकास में दिक्कतें और सोचने-समझने में दिक्कत हो सकती है. छोटी मछली चुनने और अपने खाने की पसंद बदलने से मरकरी का सेवन कम करने में मदद मिल सकती है.

बैलेंस बनाए रखना जरूरी है: मछली में आम तौर पर कैलोरी और फैट कम होता है, लेकिन कुछ तरह की मछली, जैसे सैल्मन, में फैट ज्यादा होता है. अगर आप अपनी कैलोरी इनटेक पर ध्यान दे रहे हैं, तो पोर्शन साइज का ध्यान रखें और कम फैट वाले ऑप्शन चुनें.

मछली में आम तौर पर कैलोरी और फैट कम होता है, लेकिन कुछ तरह की मछली, जैसे सैल्मन, में फैट ज्यादा होता है. अगर आप अपनी कैलोरी इनटेक पर ध्यान दे रहे हैं, तो पोर्शन साइज का ध्यान रखें और कम फैट वाले ऑप्शन चुनें. एलर्जी रिएक्शन: मछली से एलर्जी, हालांकि शेलफिश या मूंगफली की एलर्जी से कम आम है, हो सकती है. इसके लक्षण हल्की स्किन इरिटेशन से लेकर जानलेवा एनाफिलेक्सिस तक हो सकते हैं. अगर आपको मछली से एलर्जी का शक है, तो किसी हेल्थकेयर प्रोफेशनल से सलाह लें.

रिकमेंडेड सर्विंग साइज क्या होना चाहिए?

डॉ. रेनुका माइनदे के अनुसार, आम लोगों के लिए हर हफ्ते 8 से 12 औंस (226.8 ग्राम से 340.2 ग्राम) मछली खाने की सलाह दी जाती है. उन्होंने आगे कहा कि 1 औंस का वजन लगभग 28.35 ग्राम होता है. हालांकि, प्रेग्नेंट और ब्रेस्टफीडिंग कराने वाली महिलाओं को मरकरी की वजह से मछली खाने में सावधानी बरतनी चाहिए. डॉ. रेनुका माइनदे प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए हर हफ्ते एवरेज 4.2 औंस और ब्रेस्टफीडिंग कराने वाली महिलाओं के लिए हर हफ्ते 7 औंस मछली खाने की सलाह देती हैं, जो आम तौर पर बताई गई मात्रा से कम है.

डॉ. रेनुका माइनदे ने कहा कि ज्यादातर हेल्दी लोगों के लिए, हफ्ते के ज्यादातर दिन अपनी डाइट में मछली शामिल करना कई हेल्थ बेनिफिट्स पाने का एक शानदार तरीका हो सकता है, हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों को हेल्थ पर बुरे असर का ज्यादा खतरा होता है.

आप मरकरी के संपर्क में आने के खतरे को कम करने और अपने न्यूट्रिएंट्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए कई तरह की मछलियों में से चुन सकते हैं. साथ ही, ऐसी मछली देखें जो सस्टेनेबल तरीके से पकड़ी गई हो या पाली गई हो ताकि जिम्मेदार तरीके से काम हो सकें और एनवायरनमेंट पर असर कम से कम हो. अगर आपको मछली खाने के बाद कोई परेशानी महसूस हो, तो एलर्जी या इनटॉलेरेंस का पता लगाने के लिए डॉक्टर से सलाह लें.

(डिस्क्लेमर- यहां दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल जानकारी के लिए है. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन निर्देशों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)