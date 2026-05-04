60 दिनों तक जंक फूड न खाने से क्या होता है? जानिए एक्सपर्ट की राय
स्टडीज से पता चलता है कि जंक फूड सिर्फ पांच दिनों में दिमाग के काम करने के तरीके पर असर डालना शुरू कर सकता है.
Published : May 4, 2026 at 7:26 PM IST
हमारी खाने की आदतें अब पूरी तरह से स्वाद पर आधारित हो गई हैं. जब हम ऑफिस में बिजी होते हैं या शाम को दोस्तों से बातें कर रहे होते हैं, तो हमारा हाथ अपने आप चिप्स के पैकेट या पिज्जा या बर्गर जैसी खाने की चीजों की तरफ चला जाता है.
हालांकि ये प्रोसेस्ड फूड, जिन्हें 'जंक फूड' भी कहा जाता है, शुरू में भले ही टेस्टी लगें, लेकिन ये धीरे-धीरे हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं. फास्ट फूड के कारण सुबह उठते ही थकान, बार-बार भूख लगना और बिना वजह चिड़चिड़ापन (गुस्सा) आता है. मुख्य रूप से रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट (मैदा, चीनी), प्रोसेस्ड फूड और ट्रांस फैट खाने से यह समस्या होती है. इनसे ब्लड शुगर में अचानक बढ़ोतरी होती है और फिर गिरावट आती है, जिससे शरीर थका हुआ, सुस्त और भूखा महसूस करता है. अगर हम सिर्फ 60 दिनों के लिए इन खाने की चीजों से पूरी तरह परहेज कर लें, तो हमारे शरीर पर इसका क्या असर होगा?
60 दिनों तक फास्ट फूड न खाने के फायदे
स्टडीज से पता चलता है कि 60 दिनों तक इन खाने की चीजों से पूरी तरह परहेज करने से आपकी बॉडी काफी हद तक 'रीसेट' हो सकती है. यह सेल्स से लेकर दिमाग के काम करने के तरीके तक सब कुछ ठीक कर देता है. असल में, जब हम जंक फूड कहते हैं, तो हमारा मतलब सिर्फ पैकेज्ड फूड से नहीं होता, बल्कि दुकानों में मिलने वाले सभी फ्राइड फूड से होता है, जैसे फ्राइड राइस, नूडल्स, पराठा, वड़ा, समोसा आदि. इस खबर में डिटेल में जानें कि अगर आप 60 दिनों तक फास्ट फूड नहीं खाते हैं, तो इसका आपकी बॉडी पर क्या असर पड़ता है?
शरीर पर इसका क्या असर पड़ता है, जानिए...
भूख और हार्मोनल नियमन- नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ (NIH) की एक स्टडी के मुताबिक, बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड शरीर में भूख बढ़ाने वाले हॉर्मोन को बिगाड़ देते हैं, जिससे पेट भरने के बाद भी हम खाते रहते हैं. लेकिन, जब आप 60 दिनों तक जंक फूड नहीं खाते हैं, तो 'लेप्टिन' और 'घ्रेलिन' जैसे हॉर्मोन बैलेंस हो जाते हैं. नतीजतन, जब आपको भूख और पेट भरा हुआ महसूस होता है, तो आपका शरीर आपके दिमाग को सही सिग्नल भेजना शुरू कर देता है.
कैलोरी जो नैचुरली कम होती हैं- ओबेसिटी साइंस एंड प्रैक्टिस में छपी 2024 की एक स्टडी के मुताबिक, जब लोगों ने प्रोसेस्ड फूड का अपना इनटेक आधा कर दिया, तो उन्होंने उन लोगों के मुकाबले हर दिन एवरेज 612 कम कैलोरी लीं जो स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो नहीं करते थे. इससे उन्हें वजन कम करने और ब्लड शुगर लेवल को 60 दिनों तक स्टेबल रखने में मदद मिली.
पेट की सेहत सुधारें- जंक फूड हमारे पेट में अच्छे बैक्टीरिया को खत्म कर देता है और सूजन पैदा करता है. इन चीजों को 60 दिनों तक खाना बंद करने से आंतों की दीवारें खुद ही ठीक हो जाती हैं. अच्छे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ने से पाचन बेहतर होता है. एक हेल्दी पेट आपके इम्यून सिस्टम और मूड को तय करने में अहम भूमिका निभाता है.
2026 में फास्ट मेटाबॉलिज्म- क्लिनिकल न्यूट्रिशन जर्नल में छपी एक स्टडी के मुताबिक, अपनी रोज की डाइट में प्रोसेस्ड फूड की मात्रा 15 परसेंट से कम करने से मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है, जिससे आप बिना थके पूरे दिन एक्टिव रह सकते हैं और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है.
दिमाग का काम करना और साफ रहना
स्टडीज से पता चलता है कि जंक फ़ूड का असर सिर्फ पांच दिनों में दिमाग के काम करने के तरीके पर पड़ना शुरू हो सकता है. नेचर मेटाबॉलिज्म में छपी 2025 की एक स्टडी में, डॉ. मेगन गार्सिया-वेब ने कहा कि इस तरह के खाने दिमाग के इंसुलिन प्रोसेस करने के तरीके पर बुरा असर डालते हैं. 60 दिनों तक जंक फूड न खाने के बाद, दिमाग फिर से तरोताजा हो जाता है, ध्यान भटकने की समस्या कम हो जाती है और कुछ खाने की चीजों की बिना जरूरत की क्रेविंग कंट्रोल हो जाती है.
शरीर में सूजन और स्किन में बदलाव
हार्वर्ड हेल्थ और कई दूसरी स्टडीज से पता चला है कि प्रोसेस्ड फूड दिल की बीमारी और सूजन का एक बड़ा कारण हैं. दो महीने तक हेल्दी खाने के बाद, शरीर से टॉक्सिन बाहर निकल जाते हैं और सूजन कम हो जाती है. इसका असर आपके चेहरे पर भी दिखता है, जैसे स्किन का रंग निखरना, जोड़ों का दर्द कम होना और बॉडी फैट कम होना.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सुझाव सिर्फ आपकी समझ के लिए हैं. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. हालांकि, इन टिप्स को फॉलो करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)