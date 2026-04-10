ETV Bharat / lifestyle

मिट्टी का घड़ा या मटका खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जानिए इसे रोजाना साफ करना क्यों है जरूरी?

मिट्टी का घड़ा या मटका खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जानिए इसे रोजाना साफ करना क्यों है जरूरी? ( ETV BHARAT )