मिट्टी का घड़ा या मटका खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जानिए इसे रोजाना साफ करना क्यों है जरूरी?
पानी पीने के अपने आप में कई फायदे हैं. लेकिन मिट्टी के घड़े का पानी पीना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन इसे...
Published : April 10, 2026 at 1:27 PM IST
गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडा रखने के लिए ठंडा पानी पीना स्वाभाविक है, क्योंकि यह शरीर का तापमान कम करने में मदद करता है. हालांकि, बहुत ज्यादा ठंडा या बर्फ का पानी पीने से गले में खराश और पाचन धीमा हो सकता है. ऐसे में, शरीर में पानी की कमी से बचने के लिए मिट्टी के बर्तन या कमरे के तापमान का पानी पीना सबसे अच्छा ऑप्शन है.
पहले के समय में, ज्यादातर घरों में पानी ठंडा करने के लिए मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल आम था. हालांकि, आज के जमाने में, फ्रिज ने इन बर्तनों की जगह ले ली है. फिर भी, फ्रिज का पानी पीने से सेहत से जुड़ी कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए, आपको इसके बजाय मिट्टी के बर्तन का पानी पीने की कोशिश करनी चाहिए. मिट्टी के बर्तन पानी को नेचुरली ठंडा करने में फायदेमंद होते हैं.
लेकिन, मिट्टी का बर्तन खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कुछ बर्तन पानी को ठीक से ठंडा नहीं करते और आसानी से टूट जाते हैं. तो आइए जानते हैं कि मिट्टी का बर्तन खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए...
पानी का मटका खरीदते समय इन बातें को ध्यान में रखें...
- मिट्टी का बर्तन खरीदते समय, यह देखना बहुत जरूरी है कि मिट्टी अच्छी तरह से पकी हुई हो (जिसकी पहचान लाल या गहरे रंग से होती है), उसमें बारीक छेद हों, सतह पर कोई दरार न हो, थपथपाने पर गूंजने वाली आवाज आए, और उस पर कोई पेंट या पॉलिश न हो, ये ऐसी खूबियां हैं जो नेचुरल तरीके से पानी को ठंडा और शुद्ध रखती हैं.
- अच्छी तरह से पकी हुई मिट्टी से बने घड़े में रखा पानी जल्द और बहुत तेजी से ठंडा होता है. अगर आप बिना पकी या खराब क्वालिटी की मिट्टी से बना मटका खरीदते हैं, तो उसके अंदर बैक्टीरिया पनपने का खतरा रहता है. इसलिए, बर्तन की क्वालिटी की अच्छी तरह से जांच करना बेहद जरूरी है.
- अपनी जरूरत के हिसाब से सही साइज का मटका खरीदें. इसके साथ ही पक्का कर लें कि मटके का निचला हिस्सा ऐसा हो कि वह सीधा खड़ा रह सके, या फिर उसके लिए किसी स्टैंड का इस्तेमाल करें.
- ऐसी घड़ा चुनें जो मोटी हो क्योंकि यह पानी को ज्यादा देर तक ठंडा रखती है. इसे खरीदते समय मैट की मोटाई पर पूरा ध्यान दें.
- मटका खरीदते समय उसकी खुशबू पर ध्यान दें. सबसे पहले मटके में पानी डालकर चेक करें कि मिट्टी की खुशबू आ रही है या नहीं, अगर आपको मिट्टी की खुशबू आती है तो इसका मतलब है कि मटका अच्छी क्वालिटी की मिट्टी से बना है.
मिट्टी के बर्तन या मटके का पानी कुदरती तौर पर ठंडा होता है, इसका स्वाद मिट्टी जैसा होता है और इसके लिए बिजली की जरूरत नहीं होती है. यह पानी सेहत के लिए फायदेमंद है, लेकिन इसे समय-समय पर साफ और सुरक्षित रखना भी बहुत जरूरी है, ताकि पानी पीने के लिए सुरक्षित रहे. मिट्टी के बर्तन या घड़े की सतह छिद्रपूर्ण होती है और लगातार अपने आस-पास के वातावरण के संपर्क में रहती है, परिणामस्वरूप, यदि इसकी ठीक से देखभाल न की जाए, तो इसमें धूल, बैक्टीरिया और अन्य अशुद्धियां आसानी से जमा हो सकती हैं. इसलिए...
इसे रोजाना, बिना भूले साफ करें
- मिट्टी के बर्तन को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे रोज खाली करें और जर्म्स मारने के लिए गर्म पानी से धोएं. रेगुलर सफाई और पानी का नेचुरल स्वाद, दोनों बने रहते हैं.
- साबुन का इस्तेमाल न करें, इसकी जगह नेचुरल क्लीनर का इस्तेमाल करें.
- मिट्टी के बर्तन में पोरस होते हैं, जिसका मतलब है कि वे साबुन या डिटर्जेंट में मौजूद केमिकल सोख सकते हैं. ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से पानी खराब हो सकता है और उसका स्वाद बदल सकता है.
- इसके बजाय, नेचुरल सफाई वाले प्रोडक्ट्स चुनें. बर्तन को नमक या बेकिंग सोडा से रगड़ने से गंदगी और बचे हुए अवशेष असरदार तरीके से निकल जाते हैं. गहरी सफाई के लिए, महीने में एक बार सिरका इस्तेमाल करने से बैक्टीरिया और किसी भी बची हुई बदबू को हटाने में मदद मिल सकती है.
- थोड़ी सी देखभाल और रोजाना ध्यान देने से, एक सिंपल मिट्टी का बर्तन गर्मियों में हाइड्रेटेड रहने का सबसे सुरक्षित और सबसे रिफ्रेशिंग तरीका हो सकता है.
मिट्टी के घड़े के फायदे
मिट्टी के घड़े का पानी नैचुरली ठंडा, एल्कलाइन और मिनरल्स से भरपूर होता है, जो पेट की एसिडिटी को कम करने, डाइजेशन को बेहतर बनाने और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है. यह गले के लिए सेफ है और फ्रिज के पानी के उलट वात को कंट्रोल करता है. यह पूरी तरह से केमिकल-फ्री और इको-फ्रेंडली ऑप्शन है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ आपकी समझ के लिए है. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी गई है. इन निर्देशों को मानने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है)