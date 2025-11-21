ETV Bharat / lifestyle

मशहूर सिंगर मैथिली ठाकुर को खाने में क्या है पसंद? जानें उन्हें सबसे ज्यादा क्या करना अच्छा लगता है?

Published : November 21, 2025 at 8:01 AM IST

बिहार की मशहूर सिंगर मैथिली ठाकुर ने अपने पहले असेंबली इलेक्शन में जबरदस्त जीत हासिल की है. इस जीत के साथ, 25 साल की ठाकुर बिहार की सबसे कम उम्र की MLA बन गई हैं. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर अलीनगर असेंबली सीट से चुनाव लड़ा था. बता दें, मैथिली बिहार के मधुबनी जिले के बेनीपट्टी ब्लॉक के उरेन गांव की रहने वाली हैं. उनका जन्म 25 जुलाई, 2000 को हुआ था. उनके पिता रमेश ठाकुर भी एक म्यूजिशियन हैं और उनके पहले गुरु हैं. मैथिली की मां होममेकर हैं. मैथिली के दो भाई हैं, ऋषभ और आयछी, जो अक्सर उनके साथ देखे जाते हैं.

मैथिली ठाकुर ने बिहार चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से जीत हासिल की, और 21वीं सदी में पैदा हुई पहली MLA बनीं. मैथिली ठाकुर सोशल मीडिया पर भी बहुत पॉपुलर हैं, जहां वह अक्सर अपने गानों के वीडियो शेयर करती हैं. पॉपुलर सिंगर मैथिली ठाकुर अभी 25 साल की उम्र में भारत की सबसे युवा MLA की लिस्ट में शामिल हो गई हैं. आज इस आर्टिकल में हम मैथिली की लाइफस्टाइल, वह क्या खाती हैं और उन्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है, इस बारे में बात करेंगे...

जानें मैथिली को क्या खाना और क्या करना है पसंद
कई मीडिया रिपोर्ट्स और मैथिली ने अलग-अलग चैनलों को दिए इंटरव्यू में जो कहा है, उसके मुताबिक, मैथिली को सब कुछ खाना पसंद है. वह ज्यादातर सादा, घर पर बना बिहारी खाना पसंद करती है. इसके अलावा, मैथिली शाकाहारी खाना पसंद करती है. वह मांस और मछली नहीं खाती. वहीं, अपनी मखमली आवाज से लोगों के दिलों को छूने वाली मैथिली ठाकुर को शॉपिंग बहुत पसंद है. इस बात का खुलासा उनके छोटे भाई ने एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान कही थी. मैथिली ठाकुर को कई तरह के ड्रेस में देखा गया है, उन्हें ट्रेडिशनल के साथ-साथ वेस्टर्न ड्रेस पहनना भी पसंद है.

25वें जन्मदिन पर प्योर इंडियन लुक में आई नजर
मैथिली इस साल 25 साल की हो गईं. अपने 25वें जन्मदिन पर उन्होंने प्योर इंडियन लुक पहना था. उन्होंने गोल्डन बॉर्डर वाली ऑरेंज और पिंक सिल्क साड़ी और पिंक फ्लोरल ब्लाउज पहना था. मैथिली ने एक सुंदर गोल्डन नेकलेस और मैचिंग इयररिंग्स पहना था. मैथिली इस आउटफिट में बहुत खूबसूरत लग रही थीं.

मैथिली ने कहां तक की है पढ़ाई?
मैथिली ठाकुर ने कई इंटरव्यू में बताया है कि उनकी शुरुआती पढ़ाई घर पर ही हुई. अपने पिता के साथ दिल्ली आने के बाद, उन्हें बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन मिला, जहां उन्होंने 12वीं क्लास तक पढ़ाई की. वह एक होशियार स्टूडेंट थीं और उन्हें स्कॉलरशिप मिली थी. फिर उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के आत्माराम कॉलेज से BA किया, और म्यूजिक के लिए अपना प्यार बनाए रखा.

सोशल मीडिया पर हैं काफी मशहूर
मैथिली ठाकुर 25 साल की हैं. उन्हें "द राइजिंग स्टार" शो से देश भर में पहचान मिली. उन्होंने अपने YouTube चैनल पर भजनों और लोकगीतों से बहुत लोकप्रियता हासिल की है. उन्होंने हिंदी, मैथिली, भोजपुरी और बंगाली सहित कई भारतीय भाषाओं में गाने गाकर देश और विदेश में लोगों का दिल जीता है. मैथिली ठाकुर अपने YouTube चैनल, मैथिली ठाकुर ऑफिशियल पर बहुत पॉपुलर हैं और उनके 10 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं.

(नोट: इस खबर में दी गई जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स और मैथिली ठाकुर द्वारा अलग-अलग चैनलों को दिए गए इंटरव्यू पर आधारित है.)

