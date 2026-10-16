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जॉइंट-फ्रेंडली इंडियन प्लेट कैसी दिखती है? जानें क्या कहते हैं डाइटीशियन

जॉइंट-फ्रेंडली इंडियन प्लेट कैसी दिखती है? जानें क्या कहते हैं डाइटीशियन ( GETTY IMAGES )

घुटनों में अकड़न, कूल्हों में दर्द और उंगलियों में परेशानी को अक्सर बढ़ती उम्र का एक सामान्य हिस्सा मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है. हालांकि, विशेषज्ञ इन लक्षणों को अनदेखा न करने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस के शुरुआती संकेत हो सकते हैं. कई लोग, जब उन्हें पता चलता है कि उन्हें आर्थराइटिस है, तो वे अपने खान-पान में बदलाव करके इसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं. लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि केवल खान-पान में बदलाव से आर्थराइटिस ठीक नहीं हो सकता, और न ही यह मेडिकल इलाज की जगह ले सकता है.

सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स विभाग की प्रमुख, डॉ. आइलीन कैंडी बताती हैं कि एक संतुलित भारतीय आहार फिर भी फायदेमंद हो सकता है, संतुलित भारतीय डाइट शरीर का वजन सही बनाए रखने, मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत रखने, और शरीर में सूजन या इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है, क्योंकि सूजन जोड़ों के दर्द को और बढ़ा सकती है. अच्छी बात यह है कि जोड़ों की सेहत के लिए मददगार आहार में किसी बहुत ही खास या दुर्लभ चीज की जरूरत नहीं होती है. इसमें आसानी से मिलने वाले रोजमर्रा के भारतीय खाद्य पदार्थ शामिल हो सकते हैं. जैसे कि...