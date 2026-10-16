जॉइंट-फ्रेंडली इंडियन प्लेट कैसी दिखती है? जानें क्या कहते हैं डाइटीशियन
गठिया एक बेहद दर्दनाक बीमारी है. इसे खान-पान में खास बदलाव और मेडिकल ट्रिटमेंट से कट्रोल किया जा सकता है. इस खबर में जानिए कैसे...
Published : October 16, 2026 at 5:03 PM IST
घुटनों में अकड़न, कूल्हों में दर्द और उंगलियों में परेशानी को अक्सर बढ़ती उम्र का एक सामान्य हिस्सा मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है. हालांकि, विशेषज्ञ इन लक्षणों को अनदेखा न करने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस के शुरुआती संकेत हो सकते हैं. कई लोग, जब उन्हें पता चलता है कि उन्हें आर्थराइटिस है, तो वे अपने खान-पान में बदलाव करके इसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं. लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि केवल खान-पान में बदलाव से आर्थराइटिस ठीक नहीं हो सकता, और न ही यह मेडिकल इलाज की जगह ले सकता है.
सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स विभाग की प्रमुख, डॉ. आइलीन कैंडी बताती हैं कि एक संतुलित भारतीय आहार फिर भी फायदेमंद हो सकता है, संतुलित भारतीय डाइट शरीर का वजन सही बनाए रखने, मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत रखने, और शरीर में सूजन या इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है, क्योंकि सूजन जोड़ों के दर्द को और बढ़ा सकती है. अच्छी बात यह है कि जोड़ों की सेहत के लिए मददगार आहार में किसी बहुत ही खास या दुर्लभ चीज की जरूरत नहीं होती है. इसमें आसानी से मिलने वाले रोजमर्रा के भारतीय खाद्य पदार्थ शामिल हो सकते हैं. जैसे कि...
रंग-बिरंगी सब्जियां शामिल करें- अपनी थाली का आधा हिस्सा रंग-बिरंगी सब्जियों से भरें, जैसे कि पालक, मेथी, गाजर, चुकंदर, कद्दू, शिमला मिर्च और टमाटर. इनमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन C और कैरोटीनॉयड होते हैं, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ने में मदद करते हैं. कार्टिलेज का मुख्य हिस्सा कोलेजन होता है, जिसे बनने के लिए विटामिन C की जरूरत होती है. जोड़ों की सेहत के लिए अपने आहार में आंवला, अमरूद, खट्टे फल और बेरीज जैसे मौसमी फलों को शामिल करें.
रिफाइंड अनाज की जगह साबुत अनाज चुनें- पॉलिश किए हुए चावल और मैदे की जगह ज्वार, बाजरा, रागी, साबुत गेहूं या ब्राउन राइस जैसे अनाज खाएं. इनमें मौजूद फाइबर ब्लड शुगर लेवल को स्थिर रखने और आंतों की सेहत को बेहतर बनाने में मदद करता है. इसके विपरीत, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से भरपूर आहार वजन बढ़ाने और शरीर में सूजन (इन्फ्लेमेशन) बढ़ाने का कारण बन सकता है.
पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन लें- आपकी मांसपेशियां जोड़ों के लिए 'शॉक एब्जॉर्बर' का काम करती हैं, इसलिए उन्हें मजबूत रखना बहुत जरूरी है. अपने हर मुख्य भोजन में दालें, राजमा, छोले, अंकुरित अनाज, पनीर, दही, अंडे, मछली या लीन चिकन शामिल करें. शाकाहारी लोग दालों को अनाज और डेयरी उत्पादों के साथ मिलाकर प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं.
पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स का सेवन- पर्याप्त मात्रा में विटामिन D, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन C और विटामिन K लें, क्योंकि ये सभी मांसपेशियों और हड्डियों की सेहत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं. दूध, दही, छाछ, पनीर, रागी, तिल और हरी पत्तेदार सब्जियों में कैल्शियम, विटामिन D और मैग्नीशियम जैसे जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं. भारत में भरपूर धूप होने के बावजूद, बहुत से लोग विटामिन D की कमी से जूझ रहे हैं. इसलिए, अपने विटामिन D के स्तर की जांच जरूर करवाएं. नट्स, बीज और फलियां मैग्नीशियम के अच्छे स्रोत हैं. कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले हमेशा डॉक्टर से सलाह लें.
अपने आहार में हेल्दी फैट्स शामिल करें- ओमेगा-3 फैटी एसिड जैसे हेल्दी फैट्स शरीर में सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं. इसके अच्छे स्रोतों में फैटी फिश (जैसे सार्डिन, मैकेरल और सैल्मन) के साथ-साथ अखरोट, अलसी के बीज और चिया सीड्स शामिल हैं. खाना पकाने के तेल का इस्तेमाल सीमित मात्रा में करें और केवल एक ही तरह के तेल पर निर्भर रहने के बजाय, अलग-अलग तरह के तेलों का इस्तेमाल करें.
सही मसालों का चुनाव करें- हल्दी, अदरक और लहसुन में एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं और ये ज्यादातर भारतीय रसोई में पहले से ही मौजूद होते हैं. इन्हें अपने भोजन में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन ये मेडिकल इलाज का ऑप्शन नहीं हैं.
फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड को सीमित करें- ऐसी चीजों का सेवन कम करें जो समस्याओं को बढ़ा सकती हैं, जैसे मीठे पेय पदार्थ, मिठाइयां, बेक की गई चीजें, पैकेट वाले स्नैक्स और डीप-फ्राइड खाद्य पदार्थ. इनसे वजन बढ़ सकता है और शरीर में सूजन हो सकती है. लंबे समय तक बहुत ज्यादा नमक खाने से हड्डियों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है. ऐसी चीजों का सेवन कभी-कभार ही करें.
अन्य जरूरी बातें- अपने आहार के अलावा, यह सुनिश्चित करें कि शरीर में पानी की कमी न हो (हाइड्रेटेड रहें), पैदल चलना, तैरना या योग जैसी हल्की शारीरिक गतिविधियां करें, और हेल्दी वजन बनाए रखने की कोशिश करें. वजन में थोड़ी सी कमी भी जोड़ों पर पड़ने वाले दबाव को कम कर सकती है. जोड़ों की सेहत के लिए एक आदर्श भारतीय भोजन रंग-बिरंगा, संतुलित और मुख्य रूप से घर का बना होना चाहिए. छोटे-छोटे, लगातार और स्वस्थ बदलाव करके आप लंबे समय तक सक्रिय और आरामदायक जीवन जी सकते हैं.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई हेल्थ से जुड़ी जानकारी और सुझाव सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए हैं. इन सुझावों को मानने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)