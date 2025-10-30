100 साल तक जीने के लिए क्या खाते हैं इन पांच देशों के लोग? जानिए इस खास सब्जी का क्या है राज
दुनियाभर में कई जगहें हैं जहां लोग लंबी उम्र जीते हैं. इन लोगों की लंबी उम्र का राज उनकी लाइफस्टाइल और खान-पान में छिपा है.
Published : October 30, 2025 at 6:13 PM IST
हर कोई एक अच्छा और हेल्दी जीवन जीना चाहता है. हेल्दी जीवन जीने के लिए हेल्दी आहार की आवश्यकता होती है. हालांकि, आज की भागदौड़ भरी जीवनशैली और बाजारों में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री के कारण, लोगों को हेल्दी डाइट नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण युवा और वृद्ध, हर कोई हर दिन किसी न किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो रहा है. आजकल, बहुत कम लोग 100 साल तक जीवित रहते हैं. अधिकांश लोग 60 या 70 वर्ष की आयु में मर जाते हैं. लेकिन, पृथ्वी पर कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां के ज्यादातर लोग 100 वर्ष या उससे अधिक आयु तक जीवित रहते हैं. जिन स्थानों पर लोग सौ वर्ष से अधिक जीवित रहते हैं, उन्हें ब्लू जोन कहा जाता है.
पृथ्ली का कौन-कौन सा क्षेत्र ब्लू जोन कहलाता है?
दूसरे शब्दों में, ब्लू जोन दुनिया के वे ज्योग्राफिकल एरिया हैं जहां लोग औसतन लंबा, हेल्दी जीवन जीते हैं और 100 साल की आयु पार कर जाते हैं. इन क्षेत्रों में ओकिनावा (जापान), सार्डिनिया (इटली), निकोया (कोस्टा रिका), इकारिया (ग्रीस) और लोमा लिंडा, कैलिफोर्निया (अमेरिका) शामिल हैं. लोग अक्सर सोचते हैं कि ये लोग जीन के आधार पर इतनी लंबी उम्र जीते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है. ब्लू जोन में रहने वाले लोग अपने सिंपल डेली डाइट और बेहतरीन लाइफस्टाइल के कारण हेल्दी और लम्बी उम्र होती है.
ब्लू जोन में रहने वाले लोगों के लंबे और हेल्दी जीवन का श्रेय हेल्दी लाइफस्टाइल, पौधों पर आधारित आहार, नियमित शारीरिक गतिविधि, मजबूत सामाजिक संबंध और जीवन में उद्देश्य की भावना जैसे फैक्टर्स को दिया जाता है.
ब्लू जोन लोग खाते हैं बीन्स
ब्लू जोन में रहने वाले लोगों के आहार में बीन्स एक मुख्य हिस्सा हैं. डैन ब्यूटनर के शोध के अनुसार, काली बीन्स, फवा बीन्स और दालें हर जगह हर भोजन में शामिल होती हैं. रोजाना सिर्फ एक कप पकी हुई बीन्स खाने से जीवन प्रत्याशा चार साल बढ़ सकती है. बीन्स में कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और प्रोटीन होते हैं, जो धीमी गति से एनर्जी देते हैं और ब्लड शुगर के लेवल को स्थिर रखते हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, ये पोषक तत्व शरीर में सूजन को कम करते हैं और पाचन में सुधार करते हैं, जो लंबी उम्र तक जीने के लिए महत्वपूर्ण हैं.
जानिए रोजाना बीन्स खाने के और क्या फायदे हैं...
बीन्स प्रोटीन, फाइबर, आयरन और विटामिन का एक मजबूत, प्लांट-बेस्ड सोर्स हैं जो अनगिनत हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं. इन्हें हार्ट, आंत और लिवर के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है. बीन्स, फैबेसी परिवार के पौधों के लिए एक सामान्य शब्द है. बीन्स के सामान्य प्रकारों में मटर, सोयाबीन और मूंगफली शामिल हैं. यह भोजन हजारों वर्षों से दुनिया भर में पोषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है. अपने आहार में फलियों को शामिल करना न केवल आपके स्वास्थ्य के लिए, बल्कि पर्यावरण के लिए भी अच्छा है.
बीन्स प्लांट-बेस्ड फाइबर, प्रोटीन और आवश्यक विटामिन और मिनरल्स का एक अच्छा स्रोत हैं. फलियों में कई आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जो कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं, जिनमें कैंसर, हार्ट डिजीज और अन्य क्रोनिक बीमारियों का कम खतरा शामिल है. यह भी ध्यान देने योग्य है कि बीन्स कई प्रकार की होती हैं, जिनमें से प्रत्येक में पोषक तत्वों का लेवल अलग-अलग होता है. हालांकि, सभी फलियां प्लांट-बेस्ड प्रोटीन, फाइबर और विभिन्न प्रकार के आवश्यक विटामिन और खनिज प्रदान करती हैं.
हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद
जो लोग रेगुलर बीन्स का सेवन करते हैं, उनमें दिल का दौरा पड़ने या अन्य हृदय संबंधी समस्याओं से मरने की संभावना कम हो सकती है. 2017 के एक मेटा-विश्लेषण के लेखकों ने सुझाव दिया कि हृदय संबंधी रिस्क में कमी का एक कारण यह था कि लोगों ने हाई फैट वाले पशु मांस प्रोटीन की जगह बीन्स का सेवन शुरू कर दिया. 2013 की एक समीक्षा और मेटा-विश्लेषण में बीन्स खाने और कोरोनरी हार्ट डिजीज के कम रिस्क के बीच एक स्पष्ट संबंध पाया गया.
अन्य शोध बताते हैं कि बीन्स में मौजूद पोषक तत्व कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद कर सकते हैं. हाई कोलेस्ट्रॉल हार्ट डिजीज और दिल के दौरे का एक रिस्क फैक्टर्स है. इस बात के प्रमाण हैं कि हाई फाइबर वाला आहार हार्ट डिजीज के रिस्क को कम करने में मदद कर सकता है.
(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)