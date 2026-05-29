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धूप से बचाव के लिए आपको किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए? जानिए क्या होता है UPF फैब्रिक?

धूप से बचाव के लिए आपको किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए? जानिए क्या होता है UPF फैब्रिक? ( GETTY IMAGES )

लोग अपनी स्किन को सूरज की तेज किरणों से बचाने के लिए सनस्क्रीन लगाते हैं. असल में, सनस्क्रीन गर्मी और धूप से खुद को बचाने का सबसे असरदार तरीका है. यह आपकी स्किन को सूरज की नुकसानदायक UVA और UVB किरणों से बचाता है. सनस्क्रीन लगाने से सनबर्न, टैनिंग और समय से पहले झुर्रियों जैसी समस्याओं को रोकने में मदद मिलती है. हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिर्फ यह काफी नहीं है. सिर्फ सनस्क्रीन ही हमें सूरज की नुकसानदायक अल्ट्रावॉयलेट (UV) किरणों से बचाने में मदद नहीं करता है, बल्कि हमारे कपड़ों का चुनाव भी एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है.

एक्सपर्ट्स इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे कपड़े अल्ट्रावॉयलेट किरणों के असर को हमारी स्किन तक पहुंचने से रोकने में अहम भूमिका निभाते हैं. इसलिए, वे सलाह देते हैं कि हम जो कपड़े पहनते हैं, उनके स्टाइल और रंग के बारे में सोच-समझकर चुनाव करें. तो, आइए जानें कि हमें सूरज की नुकसानदायक UVA और UVB किरणों से खुद को बचाने के लिए किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए...

UPF फैब्रिक चुनें

विशेषज्ञों का कहना है कि सूरज की अल्ट्रावॉयलेट (UV) किरणें हमारी त्वचा पर हानिकारक असर डालती हैं. इसके परिणामस्वरूप, त्वचा का रंग बदलना, काले धब्बे और झुर्रियों जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए, इन हानिकारक प्रभावों से खुद को बचाने के लिए सही कपड़े पहनना बहुत जरूरी है. इन समस्याओं से बचने के लिए, विशेषज्ञ 'UPF फैब्रिक' चुनने की सलाह देते हैं, जो UV किरणों से सुरक्षा प्रदान करता है.

UPF फैब्रिक क्या है?

जिस तरह हम धूप से बचने के लिए SPF 30+ रेटिंग वाले सनस्क्रीन चुनते हैं, वैसे ही हमें UPF 50+ रेटिंग वाले कपड़े भी पहनने चाहिए. ये ऐसे कपड़े हैं जो बाजार में आसानी से मिल जाते हैं. कई स्टडीज से यह साबित हुआ है कि ये कपड़े 98 परसेंट तक अल्ट्रावॉयलेट किरणों को रोकते हैं.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये कपड़े सिंथेटिक माइक्रो-पॉलिएस्टर, नायलॉन, बांस, कॉटन और लिनन जैसे मटीरियल से बने होते हैं. वह आगे बताते हैं कि इन कपड़ों को खास तौर पर अल्ट्रावॉयलेट रेडिएशन को रोकने के लिए डिजाइन किए गए रंगों से रंगा जाता है. इसलिए, यह सलाह दी जाती है कि जो लोग अपना ज्यादातर समय बाहर बिताते हैं, वे ऐसे कपड़े पहनकर खुद को धूप और सूरज की नुकसानदायक UVA और UVB किरणों से बचा सकते हैं.

धूप और UV किरणों से खुद को बचाने के लिए ऐसे कपड़े पहनें

खुद को धूप और UV किरणों से बचाने के लिए, एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि हमें कपड़े पहनते समय कई सावधानियां बरतनी चाहिए. जैसे कि...