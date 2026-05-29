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धूप से बचाव के लिए आपको किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए? जानिए क्या होता है UPF फैब्रिक?

गहरे या चमकीले रंग के कपड़े, हल्के रंग के कपड़ों की तुलना में सूरज की हानिकारक किरणों को ज्यादा अच्छे से सोखते हैं, जानिए कैसे?

What color clothes should you wear to protect yourself from the sun? Find out what UPF fabric is.
धूप से बचाव के लिए आपको किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए? जानिए क्या होता है UPF फैब्रिक? (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : May 29, 2026 at 7:50 PM IST

6 Min Read
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लोग अपनी स्किन को सूरज की तेज किरणों से बचाने के लिए सनस्क्रीन लगाते हैं. असल में, सनस्क्रीन गर्मी और धूप से खुद को बचाने का सबसे असरदार तरीका है. यह आपकी स्किन को सूरज की नुकसानदायक UVA और UVB किरणों से बचाता है. सनस्क्रीन लगाने से सनबर्न, टैनिंग और समय से पहले झुर्रियों जैसी समस्याओं को रोकने में मदद मिलती है. हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिर्फ यह काफी नहीं है. सिर्फ सनस्क्रीन ही हमें सूरज की नुकसानदायक अल्ट्रावॉयलेट (UV) किरणों से बचाने में मदद नहीं करता है, बल्कि हमारे कपड़ों का चुनाव भी एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है.

एक्सपर्ट्स इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे कपड़े अल्ट्रावॉयलेट किरणों के असर को हमारी स्किन तक पहुंचने से रोकने में अहम भूमिका निभाते हैं. इसलिए, वे सलाह देते हैं कि हम जो कपड़े पहनते हैं, उनके स्टाइल और रंग के बारे में सोच-समझकर चुनाव करें. तो, आइए जानें कि हमें सूरज की नुकसानदायक UVA और UVB किरणों से खुद को बचाने के लिए किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए...

UPF फैब्रिक चुनें
विशेषज्ञों का कहना है कि सूरज की अल्ट्रावॉयलेट (UV) किरणें हमारी त्वचा पर हानिकारक असर डालती हैं. इसके परिणामस्वरूप, त्वचा का रंग बदलना, काले धब्बे और झुर्रियों जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए, इन हानिकारक प्रभावों से खुद को बचाने के लिए सही कपड़े पहनना बहुत जरूरी है. इन समस्याओं से बचने के लिए, विशेषज्ञ 'UPF फैब्रिक' चुनने की सलाह देते हैं, जो UV किरणों से सुरक्षा प्रदान करता है.

UPF फैब्रिक क्या है?
जिस तरह हम धूप से बचने के लिए SPF 30+ रेटिंग वाले सनस्क्रीन चुनते हैं, वैसे ही हमें UPF 50+ रेटिंग वाले कपड़े भी पहनने चाहिए. ये ऐसे कपड़े हैं जो बाजार में आसानी से मिल जाते हैं. कई स्टडीज से यह साबित हुआ है कि ये कपड़े 98 परसेंट तक अल्ट्रावॉयलेट किरणों को रोकते हैं.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये कपड़े सिंथेटिक माइक्रो-पॉलिएस्टर, नायलॉन, बांस, कॉटन और लिनन जैसे मटीरियल से बने होते हैं. वह आगे बताते हैं कि इन कपड़ों को खास तौर पर अल्ट्रावॉयलेट रेडिएशन को रोकने के लिए डिजाइन किए गए रंगों से रंगा जाता है. इसलिए, यह सलाह दी जाती है कि जो लोग अपना ज्यादातर समय बाहर बिताते हैं, वे ऐसे कपड़े पहनकर खुद को धूप और सूरज की नुकसानदायक UVA और UVB किरणों से बचा सकते हैं.

धूप और UV किरणों से खुद को बचाने के लिए ऐसे कपड़े पहनें
खुद को धूप और UV किरणों से बचाने के लिए, एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि हमें कपड़े पहनते समय कई सावधानियां बरतनी चाहिए. जैसे कि...

लंबी ड्रेस: ​​गर्मी की वजह से बहुत से लोग पतले कपड़े पहनते हैं. हालांकि, UV किरणों से बचने के लिए एक्सपर्ट थोड़े मोटे कपड़े पहनने की सलाह देते हैं, खासकर लंबी ड्रेस जो पूरे शरीर को ढकें. अगर जरूरी हो, तो लंबी आस्तीन वाली जैकेट पहनें जो बाहों को पूरी तरह से ढक ले और हाई-कॉलर वाली ड्रेस चुनें.

ओवरसाइज्ड: आजकल ओवरसाइज्ड कपड़ों का चलन जोरों पर है. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आप स्लीवलेस कपड़े भी पहन रहे हैं, तो उसके ऊपर ओवरसाइज्ड शर्ट और श्रग पहनने से धूप से बचाव होगा. साथ ही, इससे शरीर को ताजी हवा भी मिलेगी.

पुराने कपड़े: कुछ लोग बार-बार पुराने, फीके कपड़े पहनते हैं. एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि इन कपड़ों को फेंक देना चाहिए, क्योंकि बार-बार इस्तेमाल करने से उनकी क्वालिटी खराब हो जाती है और अल्ट्रावॉयलेट किरणों को रोकने की उनकी क्षमता कम हो जाती है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, नए और अच्छी क्वालिटी के कपड़े सूरज की नुकसानदायक अल्ट्रावॉयलेट (UV) किरणों से बचाने में ज्यादा असरदार होते हैं. जब कपड़ा पुराना या फीका हो जाता है, तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, जिससे UV किरणें आसानी से अंदर जाकर स्किन तक पहुंच जाती हैं.

गहरे रंग: कपड़ों के रंग भी त्वचा तक यूवी किरणों को पहुंचने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. हालांकि, कई लोग कहते हैं कि गहरे रंग के कपड़े सूरज की किरणों को सोख लेते हैं और त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं. लेकिन, कहा जाता है कि गहरे रंग धूप से सुरक्षा प्रदान करते हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि गहरे रंग यूवी किरणों को सोख लेते हैं और उन्हें त्वचा तक पहुंचने से रोकते हैं. यही कारण है कि काले, गहरे नीले और गहरे लाल जैसे रंग इस मौसम के लिए अच्छे माने जाते हैं. साथ ही, थोड़े मोटे सूती और सिंथेटिक कपड़े चुनना बेहतर होता है. अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी एसोसिएशन का कहना है कि हल्के रंगों की तुलना में गहरे रंग धूप से अधिक सुरक्षा प्रदान करते हैं.

इसके अलावा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि इस दौरान लंबी, मोटी टोपी और सनग्लास पहनने से UV किरणों से बचा जा सकता है. इसलिए, कपड़ों और एक्सेसरीज के मामले में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. धूप से स्किन पर होने वाले बुरे असर से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

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