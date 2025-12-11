ETV Bharat / lifestyle

इन कारणों से बहुत ज्यादा झड़ते हैं बाल, समय रहते चाहते हैं रोकना, तो जरूर करवाएं यह 5 ब्लड टेस्ट

आजकल लोग बालों के झड़ने से परेशान हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये 5 ब्लड टेस्ट इसके असली कारण का पता लगाने में मदद...

What causes excessive hair loss, and which 5 blood tests can help identify the cause?
इन कारणों से बहुत ज्यादा झड़ते हैं बाल, समय रहते चाहते हैं रोकना, तो जरूर करवाएं यह 5 ब्लड टेस्ट (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 11, 2025 at 5:41 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

बालों के झड़ने की समस्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है. बड़ों से लेकर बच्चों तक हर कोई इस समस्या से जूझ रहा है. आपको बता दें कि बालों के झड़ने के लिए कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं. इन कारणों में हार्मोनल असंतुलन, तनाव, प्रदूषण, अनहेल्दी डाइट और बालों पर केमिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल शामिल हैं. बालों को झड़ने से रोकने के लिए लोग कई तरह के इलाज कराते हैं, लेकिन अगर कोई भी इलाज या उपाय बालों को झड़ने से नहीं रोक पा रहा है, तो समझ लें कि इंटरनल प्रॉब्लम है और इसके लिए कुछ विशेष परीक्षणों की आवश्यकता हो सकती है. आज इस खबर में डॉ. श्रद्धेय कटियार जानिए बाल झड़ने के कारणों के बारे में जानने के लिए कौन से टेस्ट कराने चाहिए...

डॉ. श्रद्धेय कटियार (एमबीबीएस, एमडी) ने अपने ट्विटर हैंडल (एक्स) पर बताया कि बालों के झड़ने का इलाज करने के लिए पहला कदम इसकी जांच करना है, जिसमें ये परीक्षण शामिल हैं...

टॉप 5 टेस्ट

  1. विटामिन बी12
  2. विटामिन डी3
  3. एक्सटेंडेड थायराइड प्रोफाइल
  4. सीरम आयरन और फेरिटिन
  5. DHEA -S

विटामिन बी12 टेस्ट- विटामिन बी12 रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में मदद करके स्वस्थ बालों के विकास को बढ़ावा देता है. आपके बालों का विजिबल पार्ट - शाफ्ट मुख्य रूप से केराटिन, प्रोटीन का एक रेशेदार रूप से बना होता है. प्रत्येक बाल follicle के आधार पर, छोटी रक्त वाहिकाएं प्रत्येक बाल की जड़ से जुड़ी होती हैं. रेड ब्लड सेल्स हेयर फॉलिकल के जीवित हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए जfम्मेदार होती हैं. पर्याप्त ऑक्सीजन के बिना, आपके बाल आमतौर पर हेल्दी तरीके से नहीं बढ़ पाते हैं.

विटामिन D3 – मानो या न मानो, विटामिन D केवल विटामिन A, B12, या C जैसा न्यूट्रिएंट नहीं है. असल में, यह एक हार्मोन है. आपके शरीर में, विटामिन D स्किन सेल्स में मेटाबोलाइज होता है जिन्हें केराटिनोसाइट्स कहते हैं. केराटिनोसाइट्स स्किन की मरम्मत, मांसपेशियों की ग्रोथ और बालों के फॉलिकल्स की सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं. आपके बाल केराटिन नाम के प्रोटीन से बने होते हैं, जो केराटिनोसाइट्स द्वारा बनाया जाता है. केराटिनोसाइट सेल्स आपकी डर्मल लेयर के ठीक ऊपर भी पाए जाते हैं, जहां आपके बालों के फॉलिकल्स होते हैं। इसलिए, अगर आपकी डाइट और लाइफस्टाइल में पर्याप्त विटामिन D शामिल है, तो आपके बाल हमेशा खुश और हेल्दी रहेंगे.

What causes excessive hair loss, and which 5 blood tests can help identify the cause?
इन कारणों से बहुत ज्यादा झड़ते हैं बाल, समय रहते चाहते हैं रोकना, तो जरूर करवाएं यह 5 ब्लड टेस्ट (GETTY IMAGES)

एक्सटेंडेड थायराइड प्रोफाइल- एक्सटेंडेड थायराइड प्रोफाइल और बालों का झड़ना आपस में जुड़े हुए हैं क्योंकि थायरॉइड हार्मोन (T3, T4) में असंतुलन, चाहे वह अंडरएक्टिव (हाइपोथायरायडिज्म) या ओवरएक्टिव (हाइपरथायरायडिज्म) थायरॉइड के कारण हो, बालों के फॉलिकल्स को प्रभावित करता है, जिससे बाल झड़ते हैं, पतले होते हैं, रूखे और कमजोर हो जाते हैं. इस समस्या का समाधान थायरॉइड की स्थिति का इलाज करने और सही पोषण सुनिश्चित करने में है, जिससे बाल दोबारा उग सकते हैं.

सीरम आयरन और फेरिटिन- बालों की सेहत पोषण पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है, और आयरन पोषक तत्व बालों को मजबूत और घना रखने में अहम भूमिका निभाता है. यह रेड ब्लड सेल्स को उन सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है जो बालों की ग्रोथ को पावर देते हैं, और इस तरह हेल्दी फॉलिकल फंक्शन को सपोर्ट करता है. हालांकि कई कारण बालों के झड़ने का कारण बन सकते हैं, लेकिन आयरन की कमी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, खासकर महिलाओं और उन लोगों में जो स्ट्रिक्ट डाइट पर होते हैं.

आयरन की कमी से होने वाला बालों का झड़ना आमतौर पर धीरे-धीरे होता है. आपको अपने ब्रश में, तकिए पर या नहाते समय ज्यादा बाल दिख सकते हैं. कभी-कभी पहला संकेत यह होता है कि आपके बाल बस अलग दिखते हैं. कम घने, ज्यादा बेजान. खासकर, आयरन की कमी से बालों का झड़ना आमतौर पर पैटर्न वाले गंजेपन या बीच की मांग चौड़ी होने के बजाय पूरे सिर पर होता है (टेलोजेन एफ्लुवियम). कंघी करते या धोते समय बाल ज्यादा आसानी से निकल सकते हैं. आप देख सकते हैं कि बाल सामान्य से ज्यादा तेजी से झड़ रहे हैं. इसके अलावा, जिन जगहों से ज्यादा बाल झड़ते हैं, वहां नए बाल बहुत कम या बिल्कुल नहीं उगते. जब आपको छोटे, मुलायम नए बाल दोबारा उगते हुए नहीं दिखते, तो यह अक्सर एक खतरे का संकेत होता है.

What causes excessive hair loss, and which 5 blood tests can help identify the cause?
इन कारणों से बहुत ज्यादा झड़ते हैं बाल, समय रहते चाहते हैं रोकना, तो जरूर करवाएं यह 5 ब्लड टेस्ट (GETTY IMAGES)

डीएचईए-एस (DHEA -S)- डीहाइड्रोएपीएंड्रोस्टेरोन (DHEA) एक नैचुरली पाया जाने वाला हार्मोन है जो मुख्य रूप से एड्रेनल ग्लैंड्स द्वारा बनाया जाता है. यह एक बायोकेमिकल बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में काम करता है, जिसे शरीर एंड्रोजन और एस्ट्रोजन में बदल देता है, जो क्रमशः मुख्य पुरुष और महिला सेक्स हार्मोन हैं. DHEA का लेवल जवानी की शुरुआत में सबसे ज्यादा होता है और उम्र के साथ धीरे-धीरे कम होता जाता है. DHT के प्रति संवेदनशील लोगों में, हार्मोन में थोड़ा सा भी उतार-चढ़ाव बालों के फॉलिकल्स को सिकोड़ सकता है और बालों के झड़ने का कारण बन सकता है. यह उन लोगों के लिए खास तौर पर जरूरी है जो जेनेटिक रूप से एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया, जिसे पैटर्न हेयर लॉस भी कहा जाता है, के शिकार होते हैं.

(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.)

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

BLOOD TESTS FOR HAIR LOSS
DIAGNOSING HAIR LOSS
TESTS FOR DIAGNOSING HAIR LOSS
HAIR FALL BLOOD TEST NAME
CAUSES OF EXCESSIVE HAIR LOSS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.