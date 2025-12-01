सर्दियों में बच्चों को बीमारियों और सर्दी-जुकाम से बचाने के लिए जरूर करें ये काम
बच्चों का इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए, उनकी डाइट में पौष्टिक चीजें शामिल करें और जंक फूड देने से बचें. विस्तार से पढ़ें खबर...
Published : December 1, 2025 at 2:30 PM IST
ठंड का मौसम अपने साथ कई तरह की शारीरिक परेशानियां और बीमारियां लाता है, जैसे सर्दी-जुकाम, फ्लू, बुखार और सांस की बीमारियां. यह मौसम 2 से 10 साल के बच्चों के लिए खास तौर पर सेंसिटिव होता है. इसलिए, इस मौसम में माता-पिता के लिए अपने बच्चों का ठीक से ध्यान रखना बहुत जरूरी है. सर्दियों की ठंडी हवा बच्चों को आसानी से सर्दी-जुकाम, खांसी, कफ और बुखार की चपेट में ले सकती है. इसलिए, अपने बच्चों को इन परेशानियों से बचाने के लिए, आपको सबसे पहले उनका इम्यून सिस्टम मजबूत करना होगा. इस मौसम में अपने बच्चे के खाने-पीने और साफ-सफाई पर खास ध्यान दें. इससे उनका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा और उन्हें इन परेशानियों से बचने में मदद मिलेगी. आइए इस खबर में जानें कि इस मौसम में आपको अपने बच्चे का ख्याल कैसे रखना चाहिए...
ठंड के मौसम में इस तरह रखें अपने बच्चों का ख्याल
साफ-सफाई का ध्यान रखें
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, सर्दियों में बच्चों की साफ-सफाई बनाए रखना बहुत जरूरी है. हाथ धोने की आदत डालने से कई बीमारियों से बचा जा सकता है. खाने से पहले और बाद में हाथ धोने की आदत डालें. इस समय बच्चों के कपड़े साफ रखें. सर्दियों में बच्चों को हमेशा गर्म पानी से नहाना सिखाएं.
उन्हें फल और सब्जियां दें
सर्दियों में इम्यून सिस्टम काफी कमजोर होता है, जिससे बच्चों के बीमार होने का चांस ज्यादा होता है. इन समयों में अपने बच्चे का इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए, उन्हें नींबू, फल और सब्जियां दें. अपने बच्चे की डाइट में सूखे मेवे शामिल करें. नट्स और अखरोट इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं.
ज्यादा पानी पीने की आदत डालें
सर्दियों के मौसम में डिहाइड्रेशन ज्यादा होता है, क्योंकि अधिकांश लोग पानी कम पीते हैं. यह समस्या बच्चों में भी देखी जाती है. इसलिए, पानी पीने पर ध्यान दें और बच्चों को सूप, जूस और गर्म पानी दें. अच्छी सेहत के लिए, अपने बच्चे को हर सुबह गर्म पानी दें.
ठंड के मौसम में बच्चों के पैर, कान, छाती और पेट को ढककर रखें
आजकल बहुत ठंड पड़ रही है, इसलिए अपने बच्चे को गर्म कपड़े पहनाकर रखें. साथ ही, अपने बच्चे के पैर, सिर और पेट को अच्छी तरह ढककर रखें. ठंड के मौसम में बच्चों की छाती, सिर और पैर बहुत जल्दी ठंडे हो सकते हैं, इसलिए उन्हें ढककर रखना जरूरी है.
इम्यून सिस्टम मजबूत करें
बच्चों का इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए, उनकी डाइट में दालें, हरी सब्जियां, फल, दूध, दही, अंडे और नट्स जैसी पौष्टिक चीजें शामिल करें और जंक फूड देने से बचें. इसके अलावा, इस बात का ध्यान रखें कि वे पूरी नींद लें और कुछ फिजिकल
आयुर्वेदिक इलाज
आप अपने बच्चे को सर्दी-खांसी से बचाने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे आजमा सकते हैं. सर्दियों में अपने बच्चे को दिन में एक बार हल्दी वाला दूध पिलाएं. दूध में चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें. सर्दियों में अपने बच्चे की डाइट में हल्दी और अदरक शामिल करें. ये खाने की चीजें शरीर को गर्म रखती हैं और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती हैं. सर्दियों में तेजी से बदलता मौसम बच्चों के नाज़ुक शरीर पर जल्दी असर डालता है, और सर्दी, खांसी और बुखार जैसी दिक्कतें आम हो जाती हैं. लेकिन अपने बच्चे को इनसे बचाना आप पर निर्भर करता है. ऐसे में इन उपायों को अपनाकर आप अपने बच्चे को मौसम में बदलाव के कारण होने वाली बीमारियों से बचा सकते हैं.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी सिर्फ आम जानकारी के लिए है. यह किसी भी तरह से किसी दवा या इलाज का विकल्प नहीं है. इन गाइडलाइंस को मानने से पहले ज्यादा जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें. ETV भारत इन चीजों का समर्थन नहीं करता है.)