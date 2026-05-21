शरीर में विटामिन C की कमी के क्या हैं लक्षण? जानिए Vitamin C की कमी में क्या खाना चाहिए?
विशेषज्ञों का कहना है कि विटामिन 'सी हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और रोगों से बचाता है...
Published : May 21, 2026 at 7:50 PM IST
शरीर को पोषण देने और उसे मजबूत रखने के लिए बैलेंस्ड डाइट जरूरी है. विटामिन, फाइबर और मिनरल से भरपूर फ्रेश फूड खाने से एनर्जी मिलती है और बीमारियों से बचाने में मदद मिलती है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि विटामिन की कमी से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं और पूरी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है. इसलिए, विटामिन शरीर के लिए बहुत जरूरी हैं. विटामिन C खास तौर पर जरूरी है, यह बीमारियों और इंफेक्शन से बचाता है. इसलिए, यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि हमारे रोज के खाने में विटामिन C शामिल हो. आइए देखें कि कौन सी खाने की चीजें विटामिन C के अच्छे सोर्स हैं...
आंवला और कृष्ण फल (पैशन फ्रूट)
फलों में विटामिन C भरपूर मात्रा में पाया जाता है. इनका सेवन करने से शरीर को विटामिन C की पर्याप्त मात्रा मिलती है. यह विभिन्न बीमारियों से बचाव में मदद करता है, जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाना भी शामिल है. इसलिए, आंवला और पैशन फ्रूट को अपने आहार का हिस्सा बनाएं.
खट्टे फल
विटामिन C से भरपूर: पोषण विशेषज्ञों का कहना है कि खट्टे फलों में विटामिन C प्रचुर मात्रा में पाया जाता है. नींबू और संतरे जैसे खट्टे फलों को इस विटामिन का समृद्ध स्रोत माना जाता है. ऐसा कहा जाता है कि इनका सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्युनिटी) बढ़ती है और ओवरऑल हेल्थ में सुधार होता है.
स्ट्रॉबेरी
स्ट्रॉबेरी में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है. विशेषज्ञों का कहना है कि स्ट्रॉबेरी, लाल बेरी और ब्लूबेरी जैसे सभी बेरी फल विटामिन सी से भरपूर होते हैं. खट्टी सब्जियां और फल भी विटामिन सी से भरपूर होते हैं.
विटामिन C से भरपूर फल
अनानास, अनार और कच्चे आम विटामिन C के प्रचुर स्रोत हैं. इन फलों का सेवन विटामिन C की कमी को दूर करने में सहायक हो सकता है. विटामिन C मौसमी फलों में भी पाया जाता है.
शिमला मिर्च और हरी सब्जियां
सभी प्रकार की शिमला मिर्च विटामिन सी से भरपूर होती हैं. पत्ता गोभी और पालक जैसी सब्जियां भी विटामिन सी से भरपूर होती हैं. इन्हें अपने दैनिक आहार में शामिल करने से आपको विटामिन सी की कमी से छुटकारा पाने में मदद मिल सकती है.
इसके साथ ही, अमरूद, गाजर और टमाटर में भी विटामिन सी पाया जाता है. बता दें, एक अमरूद में विटामिन सी की दैनिक आवश्यकता का 68 प्रतिशत होता है. इन्हें रोजाना अपने आहार में शामिल करने से विटामिन सी की कमी दूर करने में मदद मिल सकती है.
आपको कैसे पता चलेगा कि आपके शरीर में विटामिन C की कमी है?
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, सबसे पहले, आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है. इस वजह से, सर्दी-ज़ुकाम और छींकें जल्दी ठीक नहीं होतीं और एक-दो हफ्ते बाद दोबारा हो जाती हैं. दूसरा, स्किन में बदलाव दिखने लगते हैं, हाथों और माथे पर काली झुर्रियां पड़ने लगती हैं. तीसरा, बालों का रंग बदल जाता है, भूरे से लाल हो जाता है. चौथा, नाखून भी पतले, कमजोर हो जाते हैं और उनके रंग में बदलाव आता है. इस विटामिन की कमी से थकान, दांतों में सड़न और जोड़ों में दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं. खट्टे फलों में विटामिन C भरपूर होता है. इन फलों में कैलोरी कम होती है और कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं होता. यह नींबू, संतरे, अनानास, स्ट्रॉबेरी, कीवी, ब्रोकली और पालक में भरपूर मात्रा में पाया जाता है.
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