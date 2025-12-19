ETV Bharat / lifestyle

सुबह उठते ही आपको कौन सी 5 गलतियां नहीं करनी चाहिए? एक्सपर्ट्स से जानें

काम की चिंता करना : कुछ लोग सुबह जल्दी उठते हैं और ऑफिस जाने तक लगातार काम करते रहते हैं. इसका नतीजा यह होता है कि उन्हें अक्सर मानसिक तनाव होता है. इससे बचने के लिए, सलाह दी जाती है कि अगले दिन की तैयारी एक रात पहले ही कर लें, जैसे कि सब्जियां काटना और काम के लिए कपड़े चुनना. इससे आप अगली सुबह बिना किसी तनाव के शांति से उठ पाएंगे और अपने काम कुशलता से पूरे कर पाएंगे.

पीठ के बल लेटना: कुछ लोग पीठ के बल लेटे हुए जागते हैं और उसी पोज़िशन में उठ जाते हैं. हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह से उठने से मांसपेशियों में दर्द हो सकता है. इसलिए, जागने के तुरंत बाद अपनी दाईं करवट लेना बेहतर है. थोड़ा हिलने-डुलने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, और आप पूरे दिन ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे.

आजकल हर कोई अपने काम में बिजी है. कुछ लोग सुबह उठते ही सिर्फ चाय या कॉफी पीते हैं और नाश्ता किए बिना ही ऑफिस चले जाते हैं. इसके अलावा, कुछ लोग सुबह कई और गलतियां करते हैं जो उनकी सेहत पर बुरा असर डाल सकती हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा करने से फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों पर बुरा असर पड़ सकता है. इस खबर में एक्सपर्ट से जानिए कि सुबह उठते समय आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए?

नाश्ता छोड़ना: ऑफिस की भागदौड़ में सुबह का नाश्ता नहीं छोड़ना चाहिए. एक्सपर्ट का कहना है कि नाश्ता न करने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर बुरा असर पड़ सकता है और मोटापा व डायबिटीज जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं. अगर आप सुबह उठते ही समय का सदुपयोग करेंगे, तो आपके पास नाश्ते के लिए पर्याप्त समय होगा. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के एक अध्ययन के अनुसार, नाश्ता न करने से कमर का घेरा और बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) दोनों प्रभावित होते हैं.

सुबह उठते ही मोबाइल फोन चलाना: बहुत से लोग सुबह उठते ही अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्मार्टफोन में बहुत सारी नेगेटिव जानकारी होती है जो आपका मूड खराब कर सकती है. यह आपकी सेहत के लिए भी हानिकारक है. इसलिए, जब तक कोई जरूरी कॉल या मैसेज न हो, सुबह उठने के तुरंत बाद मोबाइल फोन इस्तेमाल न करना ही बेहतर है. इसके बजाय, सुबह कुछ देर किताब पढ़ने की आदत डालें. इससे आपको कई नई चीजें सीखने को मिलेंगी जिनके बारे में आप पहले नहीं जानते थे. फील्डिंग ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में कहा गया है कि दिन की शुरुआत नकारात्मक चीजों से करने से मूड, रचनात्मकता, उत्पादकता और आत्मविश्वास कम होता है.

वार्म-अप से शुरुआत करें: सुबह का व्यायाम पूरे दिन के लिए आवश्यक ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करता है. कुछ लोग सुबह उठते ही वजन उठाना और अन्य जोरदार व्यायाम करना शुरू कर देते हैं, जो मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि नींद के दौरान गतिहीनता के कारण सुबह उठने पर मांसपेशियां और हड्डियां अकड़ जाती हैं. इसलिए, एक साथ बहुत अधिक वजन उठाने या जोरदार व्यायाम करने के बजाय, धीरे-धीरे गति करने का प्रयास करना चाहिए. इसलिए, व्यायाम, योग या ध्यान करने से पहले कुछ देर वार्म-अप करना अच्छा होता है. इससे मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारी और सुझाव केवल आपकी समझ के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययन और विशेषज्ञ सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं.)