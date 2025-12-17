ETV Bharat / lifestyle

सिर्फ 2 दिनों में सिर की सारी जूं हो जाएंगी खत्म! अपनाएं ये 2 असरदार घरेलू नुस्खे, डैंड्रफ से भी मिलेगा छुटकारा

सिर की जूं पहली नजर में छोटी लग सकती हैं, लेकिन वे बहुत परेशान करने वाली होती हैं क्योंकि उनसे बहुत ज्यादा खुजली होती है, खासकर कानों के पीछे और गर्दन पर. उनके अंडे (लीखें) बालों से चिपक जाते हैं, और खुजलाने से त्वचा पर घाव और इन्फेक्शन हो सकता है, हालांकि वे बीमारियां नहीं फैलाते हैं. ये खासकर बच्चों में आम होती हैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैलती हैं, इसलिए इनका तुरंत इलाज करना जरूरी है. अगर आप और आपके बच्चे भी सिर की जूं से परेशान हैं, तो इन नैचुरल घरेलू नुस्खों को आजमाएं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि आपको तुरंत आराम मिलेगा. आइए इस आर्टिकल में जानें कैसे?

नारियल का तेल और नीम के बीज

एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह घरेलू नुस्खा सिर की जूं की समस्या को कम करने में बहुत असरदार होता है. इसे बनाने के लिए... सबसे पहले, एक कप नीम के बीज और एक चौथाई लीटर नारियल का तेल लें. फिर, नारियल के तेल को एक कटोरे में लें और धीमी आंच पर 15 से 20 मिनट तक गर्म करें. अब तेल को एक बर्तन में डाल लें... जब तेल हल्का गर्म हा रहे, तब उसमें नीम के बीज डालें और एक हफ्ते के लिए बिना छेड़े छोड़ दें. इससे तेल में नीम के बीजों का अर्क मिल जाएगा

इसके बाद, इस तेल को सिर पर लगाएं और एक घंटे के लिए छोड़ दें, फिर सामान्य शैम्पू से सिर धो लें. ऐसा सप्ताह में एक बार करना चाहिए. विशेषज्ञों का कहना है कि इससे चार से पांच सप्ताह के भीतर सिर की जूं पूरी तरह से गायब हो जाएंगी. हालांकि, यह ध्यान रखना चाहिए कि नीम के बीजों को छानना नहीं चाहिए, बल्कि तेल में उतने ही दिनों तक रखना चाहिए जितने दिनों तक इसका उपयोग किया जाता है. इस तरह, नीम के बीजों के कड़वे गुणों के कारण, न केवल जूं खत्म होंगी, बल्कि बालों के रोम में किसी भी प्रकार का संक्रमण भी कम हो जाएगा. एक बार यह तेल तैयार हो जाने पर, इसका उपयोग छह महीने तक किया जा सकता है