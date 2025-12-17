ETV Bharat / lifestyle

सिर्फ 2 दिनों में सिर की सारी जूं हो जाएंगी खत्म! अपनाएं ये 2 असरदार घरेलू नुस्खे, डैंड्रफ से भी मिलेगा छुटकारा

क्या आप भी जूं से परेशान हैं? तो इन घरेलू नुस्खों को आजमाने से आपकी सिर की जूंओं की समस्या खत्म हो जाएगी. जानें क्या?

What are some home remedies to get rid of head lice and dandruff permanently?
सिर्फ 2 दिनों में सिर की सारी जूं हो जाएंगी खत्म! अपनाएं ये 2 असरदार घरेलू नुस्खे, डैंड्रफ से भीृ मिल जाएगा छुटकारा (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 17, 2025 at 7:50 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

सिर की जूं पहली नजर में छोटी लग सकती हैं, लेकिन वे बहुत परेशान करने वाली होती हैं क्योंकि उनसे बहुत ज्यादा खुजली होती है, खासकर कानों के पीछे और गर्दन पर. उनके अंडे (लीखें) बालों से चिपक जाते हैं, और खुजलाने से त्वचा पर घाव और इन्फेक्शन हो सकता है, हालांकि वे बीमारियां नहीं फैलाते हैं. ये खासकर बच्चों में आम होती हैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैलती हैं, इसलिए इनका तुरंत इलाज करना जरूरी है. अगर आप और आपके बच्चे भी सिर की जूं से परेशान हैं, तो इन नैचुरल घरेलू नुस्खों को आजमाएं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि आपको तुरंत आराम मिलेगा. आइए इस आर्टिकल में जानें कैसे?

नारियल का तेल और नीम के बीज
एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह घरेलू नुस्खा सिर की जूं की समस्या को कम करने में बहुत असरदार होता है. इसे बनाने के लिए... सबसे पहले, एक कप नीम के बीज और एक चौथाई लीटर नारियल का तेल लें. फिर, नारियल के तेल को एक कटोरे में लें और धीमी आंच पर 15 से 20 मिनट तक गर्म करें. अब तेल को एक बर्तन में डाल लें... जब तेल हल्का गर्म हा रहे, तब उसमें नीम के बीज डालें और एक हफ्ते के लिए बिना छेड़े छोड़ दें. इससे तेल में नीम के बीजों का अर्क मिल जाएगा

इसके बाद, इस तेल को सिर पर लगाएं और एक घंटे के लिए छोड़ दें, फिर सामान्य शैम्पू से सिर धो लें. ऐसा सप्ताह में एक बार करना चाहिए. विशेषज्ञों का कहना है कि इससे चार से पांच सप्ताह के भीतर सिर की जूं पूरी तरह से गायब हो जाएंगी. हालांकि, यह ध्यान रखना चाहिए कि नीम के बीजों को छानना नहीं चाहिए, बल्कि तेल में उतने ही दिनों तक रखना चाहिए जितने दिनों तक इसका उपयोग किया जाता है. इस तरह, नीम के बीजों के कड़वे गुणों के कारण, न केवल जूं खत्म होंगी, बल्कि बालों के रोम में किसी भी प्रकार का संक्रमण भी कम हो जाएगा. एक बार यह तेल तैयार हो जाने पर, इसका उपयोग छह महीने तक किया जा सकता है

2012 में 'जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी' में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, नारियल तेल और नीम के बीजों के मिश्रण का उपयोग करने वालों के सिर पर जूंओं की संख्या में उल्लेखनीय कमी पाई गई. इस शोध में चेन्नई के एसआरएम मेडिकल कॉलेज के त्वचा विशेषज्ञ डॉ. के.आर. राजेंद्रन ने भाग लिया था. उन्होंने बताया कि नीम के बीजों और नारियल तेल का मिश्रण जूंओं की समस्या को कम करने में बहुत सहायक है.

वैसलीन और कपूर पाउडर
एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह तरीका जूं की समस्या को कम करने में काफी असरदार होता है. इसे इस्तेमाल करने के लिए, एक कटोरी में एक चम्मच पेट्रोलियम जेली को दो कपूर की गोलियों या पाउडर के साथ मिलाएं. इस मिश्रण को अपने सिर की त्वचा पर लगाएं और 30 मिनट के लिए छोड़ दें. फिर, अपने बालों को हल्के शैम्पू से धो लें. धोने के बाद, सभी मरी हुई जूं और अंडों को हटाने के लिए जूं वाली कंघी से बालों में कंघी करें; इससे जूं पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी. एक्सपर्ट्स का कहना है कि हफ्ते में एक बार ऐसा करने से कुछ ही दिनों में समस्या से राहत मिल जाएगी. वे यह भी सलाह देते हैं कि इस मिश्रण को सिर की त्वचा पर लगाने से डैंड्रफ और खुजली से भी राहत मिल सकती है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारी और सुझाव केवल आपकी समझ के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययन और विशेषज्ञ सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं.)

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

HOME REMEDIES TO REMOVE HEAD LICE
SYMPTOMS OF HEAD LICE INFESTATION
सिर की जूँओं को हटाने के घरेलू उपाय
HEAD LICE INFESTATION
HOME REMEDIES TO REMOVE HEAD LICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.