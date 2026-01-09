क्या आप भी हेल्दी तरीके से वजन कम करना चाहते हैं? तो इन किचन टिप्स को जरूर करें फॉलो
जो लोग अधिक वजन से परेशान हैं और वजन कम करना चाहते हैं, वे कई तरह के घरेलू नुस्खें अपना सकते हैं, जैसे कि...
Published : January 9, 2026 at 2:18 PM IST
मोटापा आज की सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है. यह समस्या न सिर्फ भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में लोगों को प्रभावित करती है. नतीजतन, ज्यादातर लोग लगातार वजन कम करने और उसे कंट्रोल में रखने के लिए संघर्ष करते हैं. कुछ लोग मोटापा कम करने के लिए एक्सरसाइज, वॉकिंग और योगा करते हैं, जबकि कुछ लोग सख्त डाइट नियमों का पालन करते हैं. वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि क्या खाना है, कब खाना है और कितना खाना है, और अक्सर डाइट चार्ट फॉलो करते हैं. हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि कुछ घरेलू नुस्खों से भी वजन कम किया जा सकता है. वे इसके लिए कई तरीके बताते हैं. आइए इन तरीकों के बारे में जानते हैं...
बहुत से लोग वजन कम करने का फैसला करते हैं, कुछ सफल होते हैं, जबकि कुछ लोग रास्ते में ही हार मान लेते हैं. ऐसे में हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक्सरसाइज के साथ-साथ घरेलू नुस्खे भी वजन कम करने में अच्छे नतीजे दे सकते हैं. इसके लिए पांच सिद्धांत बताए गए हैं. आइए देखते हैं कि वे क्या हैं...
शहद के साथ नींबू का रस पीना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है
नींबू का रस शरीर से गंदगी निकालने में मदद करता है, मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है, और वजन कम करने में मदद करता है. हर सुबह नींबू पानी पीने से शरीर में गंदगी जमा नहीं होती है. यह पाचन को भी बेहतर बनाता है. शहद के साथ नींबू का रस पीने से और भी ज्यादा फायदे मिलते हैं.
दालचीनी और शहद की चाय
वजन कम करने के लिए शहद और दालचीनी: दालचीनी के बारे में सब जानते हैं. यह हर किचन में आसानी से मिल जाती है. इसमें वजन कम करने के गुण होते हैं. दालचीनी और शहद से बनी चाय में एंटीबैक्टीरियल और एंटीमाइक्रोबियल गुण भरपूर होते हैं. हेल्दी लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज के साथ दालचीनी और शहद का मिश्रण पीने से बेहतरीन नतीजे मिलते हैं. 2012 की एक स्टडी में दिखाया गया कि यह शरीर की गर्मी बढ़ाता है और कैलोरी बर्न करता है.
कच्चा लहसुन
वजन कम करने के लिए लहसुन: किचन में आसानी से मिलने वाला कच्चा लहसुन भी वजन कम करने में कमाल के असर दिखाता है. हम खाना पकाने में स्वाद और खुशबू के लिए लहसुन का इस्तेमाल करते हैं. यह एक अच्छी दवा है. इसमें कई विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, प्रोटीन, मैंगनीज और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं. कच्चा लहसुन खाने से पेट के आसपास जमा चर्बी पिघल जाती है.
दही
वजन कम करने में दही की अहम भूमिका: वजन कम करने के लिए एक और बहुत फायदेमंद चीज दही है. कई हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि नियमित रूप से दही खाने से पाचन बेहतर होता है और पेट के आसपास जमा चर्बी कम होती है. यह कई स्टडीज से साबित हो चुका है. दही में विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, प्रोटीन और प्रोबायोटिक्स होते हैं. ये आंतों को स्वस्थ रखते हैं.
चिया सीड्स
वजन कम करने के लिए चिया सीड्स: चिया सीड्स भी वजन कम करने में अहम भूमिका निभाते हैं. इनमें विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और पोटैशियम भरपूर मात्रा में होते हैं. ये शरीर के कामों को बेहतर बनाते हैं. एक औंस चिया सीड्स में 39 प्रतिशत तक फाइबर होता है. चिया सीड्स में मौजूद फाइबर पानी सोख लेता है. साथ ही, थोड़ी मात्रा में भी चिया सीड्स खाने से पेट भरा हुआ महसूस होता है. इसलिए, आप कम खाएंगे. नतीजतन, आप हेल्दी वजन बनाए रख सकते हैं.
(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.)