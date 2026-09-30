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Ways To Increase Appetite: अगर भूख नहीं लगती है तो करें ये आसान उपाय

Ways To Increase Appetite: अगर भूख नहीं लगती है तो करें ये आसान उपाय ( GETTY IMAGES )

भोजन हमारे जीवन का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें जिवित रहने, बढ़ने और हेल्दी रखने के लिए जरूरी एनर्जी और पोषक तत्व प्रदान करता है. कभी-कभी भूख कम लगना सामान्य है, खासकर बीमारी या तनाव के दौरान, लेकिन अगर भूख कम लगने की समस्या लगातार बनी रहती है या बार-बार होती है, तो यह किसी छिपी हुई स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है. आज इस खबर में पढ़ें की भूख कम कम लगने के क्या है कारण और भूख को बढ़ाने के क्या आसान उपाय है...