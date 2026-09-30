Ways To Increase Appetite: अगर भूख नहीं लगती है तो करें ये आसान उपाय
अपनी डाइट और रोजमर्रा की दिनचर्या में छोटे-छोटे बदलाव करके आप अपनी भूख बढ़ा सकते हैं और यह पक्का कर सकते हैं कि आपको जरूरी...
Published : September 30, 2026 at 5:16 PM IST
भोजन हमारे जीवन का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें जिवित रहने, बढ़ने और हेल्दी रखने के लिए जरूरी एनर्जी और पोषक तत्व प्रदान करता है. कभी-कभी भूख कम लगना सामान्य है, खासकर बीमारी या तनाव के दौरान, लेकिन अगर भूख कम लगने की समस्या लगातार बनी रहती है या बार-बार होती है, तो यह किसी छिपी हुई स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है. आज इस खबर में पढ़ें की भूख कम कम लगने के क्या है कारण और भूख को बढ़ाने के क्या आसान उपाय है...
भूख कम होने के क्या कारण हैं?
मेडलाइन प्लस के अनुसार, भूख न लगना (जिसे मेडिकल भाषा में 'एनोरेक्सिया' (anorexia) कहा जाता है) एक आम समस्या है. स्ट्रेस या किसी मामूली बीमारी की वजह से कुछ समय के लिए भूख कम होना तो स्वाभाविक है, लेकिन अगर यह समस्या दो हफ्ते से ज्यादा समय तक बनी रहती है, तो यह किसी अंदरूनी मेडिकल समस्या का संकेत हो सकता है. भूख न लगने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे गंभीर बीमारियां, लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य समस्याएं, मेंटल स्ट्रेस और दवाइयां. सही समाधान खोजने के लिए इसकी असली वजह का पता लगाना जरूरी है.
यहां भूख बढ़ाने के कुछ आसान तरीके दिए गए हैं, जैसे कि...
- खाने का एक रेगुलर रूटीन बनाएं, अगर आपका पेट जल्दी भर जाता है, तो थोड़ी-थोड़ी देर में कम मात्रा में खाएं.
- खाने के समय को मजेदार बनाने के लिए दोस्तों या परिवार के साथ खाएं और अपना पसंदीदा संगीत सुनें.
- खाने का स्वाद और खुशबू बढ़ाने के लिए खूब सारी जड़ी-बूटियों और मसालों का इस्तेमाल करें.
- मुंह की सेहत से जुड़ी किसी भी समस्या के इलाज के लिए रेगुलर डेंटिस्ट के पास जाएं.
- पेट साफ रखने के तरीकों के बारे में अपने डॉक्टर से सलाह लें.
- अगर हो सके, तो खाने से पहले थोड़ी हल्की एक्सरसाइज करें या थोड़ी देर टहलें.
- हर 2 से 3 घंटे में थोड़ा-थोड़ा खाना या स्नैक लें.
- छोटी प्लेटों में खाना परोसें
- खाने को आसानी से खाने के लिए उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में बांट लें
- ऐसे खाने की चीजें चुनें जिनका स्वाद और खुशबू आपको पसंद हो
- आसानी से और जल्दी पचने वाले खाने की चीजें आजमाएं, जैसे सूप, पास्ता या डिब्बाबंद फल.
- खाते समय टीवी देखने या पढ़ने की कोशिश करें ताकि आपका ध्यान खाने की क्रिया से हट सके
- सुबह अदरक और नींबू का रस पिएं, इससे पाचन बेहतर होता है और भूख भी नेचुरली बढ़ती है.
- आंवला खाएं, यह मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है और भूख बढ़ाता है,
- अजवायन का पानी पिएं, इससे पेट फूलने की समस्या कम होती है और पाचन में मदद मिलती है.
- प्रोसेस्ड और मीठे खाने की चीजों से बचें, क्योंकि ज्यादा चीनी से ब्लड शुगर लेवल ऊपर-नीचे हो सकता है, जिससे भूख कम लगने की समस्या और बढ़ सकती है.
- दिन भर में कम से कम 8 कप तरल पदार्थ लेने की कोशिश करें. इन तरल पदार्थों में पानी, दूध, गर्म पेय, सूप, कस्टर्ड और आइस ब्लॉक शामिल हो सकते हैं.
- ध्यान रखें कि खाना खाने से पहले बहुत ज्यादा पानी न पिएं, पहले से ज्यादा मात्रा में तरल पदार्थ लेने से आपका पेट जल्दी भर सकता है, जिससे आप पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं खा पाएंगे.