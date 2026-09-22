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कान छिदवाने के बाद दर्द और सूजन को आसानी से कम करने के उपाय

भारतीय संस्कृति में कान छिदवाना सिर्फ सजने-संवरने का जरिया नहीं है. इसका गहरा धार्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक महत्व है. इसे 'कर्णवेध संस्कार' कहा जाता है और सनातन धर्म में इसे सोलह महत्वपूर्ण संस्कारों में से एक माना जाता है. बचपन में माता-पिता द्वारा कान छिदवाने की रस्म से लेकर बड़े होने पर अपनी पसंद और स्टाइल के झुमके पहनने तक का यह सफर हर भारतीय के जीवन का एक खूबसूरत हिस्सा होता है. हालांकि, कान छिदवाना (पियर्सिंग) सिर्फ फैशन स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि इससे एक छोटा सा घाव बन जाता है, जिसे पूरी तरह ठीक होने के लिए सही देखभाल और समय की जरूरत होती है. APS और मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, शुरुआत में सही देखभाल न करने से इन्फेक्शन या त्वचा से जुड़ी अन्य समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए, घाव को जल्दी और सुरक्षित रूप से ठीक करने के लिए सही देखभाल बहुत जरूरी है.

कान छिदवाना भले ही एक छोटी सी प्रक्रिया लगे, लेकिन असल में यह त्वचा पर बना एक छोटा सा घाव होता है, जिसे ठीक होने के लिए सही देखभाल और समय की जरूरत होती है. इसलिए, साफ-सफाई बनाए रखने के साथ-साथ कुछ आसान सावधानियां बरतना भी जरूरी है. तेजी से ठीक होने के लिए अगले कुछ दिनों तक उस जगह का खास ध्यान रखना बहुत जरूरी है. जरा सी भी लापरवाही से इन्फेक्शन और असहनीय दर्द हो सकता है, जिसकी वजह से आपको शायद इयररिंग निकालनी पड़ सकती है. इस खबर में, हम कुछ ऐसे आसान उपायों के बारे में जानेंगे जिनसे यह पक्का किया जा सके कि आपकी पियर्सिंग बिना किसी परेशानी के जल्दी ठीक हो जाए...