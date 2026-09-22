कान छिदवाने के बाद दर्द और सूजन को आसानी से कम करने के उपाय
कान छिदवाने के बाद पियर्सिंग वाली जगह की त्वचा ठीक हो रही होती है. इसलिए, कान छिदवाने के बाद कुछ दिनों तक सावधानी बरतनी चाहिए...
Published : September 22, 2026 at 3:57 PM IST
भारतीय संस्कृति में कान छिदवाना सिर्फ सजने-संवरने का जरिया नहीं है. इसका गहरा धार्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक महत्व है. इसे 'कर्णवेध संस्कार' कहा जाता है और सनातन धर्म में इसे सोलह महत्वपूर्ण संस्कारों में से एक माना जाता है. बचपन में माता-पिता द्वारा कान छिदवाने की रस्म से लेकर बड़े होने पर अपनी पसंद और स्टाइल के झुमके पहनने तक का यह सफर हर भारतीय के जीवन का एक खूबसूरत हिस्सा होता है. हालांकि, कान छिदवाना (पियर्सिंग) सिर्फ फैशन स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि इससे एक छोटा सा घाव बन जाता है, जिसे पूरी तरह ठीक होने के लिए सही देखभाल और समय की जरूरत होती है. APS और मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, शुरुआत में सही देखभाल न करने से इन्फेक्शन या त्वचा से जुड़ी अन्य समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए, घाव को जल्दी और सुरक्षित रूप से ठीक करने के लिए सही देखभाल बहुत जरूरी है.
कान छिदवाना भले ही एक छोटी सी प्रक्रिया लगे, लेकिन असल में यह त्वचा पर बना एक छोटा सा घाव होता है, जिसे ठीक होने के लिए सही देखभाल और समय की जरूरत होती है. इसलिए, साफ-सफाई बनाए रखने के साथ-साथ कुछ आसान सावधानियां बरतना भी जरूरी है. तेजी से ठीक होने के लिए अगले कुछ दिनों तक उस जगह का खास ध्यान रखना बहुत जरूरी है. जरा सी भी लापरवाही से इन्फेक्शन और असहनीय दर्द हो सकता है, जिसकी वजह से आपको शायद इयररिंग निकालनी पड़ सकती है. इस खबर में, हम कुछ ऐसे आसान उपायों के बारे में जानेंगे जिनसे यह पक्का किया जा सके कि आपकी पियर्सिंग बिना किसी परेशानी के जल्दी ठीक हो जाए...
इन उपायों से घाव जल्दी और बिना किसी परेशानी के ठीक हो जाएगा...
- पियर्सिंग वाली जगह को साफ रखें- नई पियर्सिंग को साफ रखना बहुत जरूरी है. आप साधारण सलाइन सॉल्यूशन (नमक-पानी का घोल) से घाव को साफ कर सकते हैं. एक्सपर्ट्स ऐसा सॉल्यूशन इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं जिसमें सिर्फ सोडियम क्लोराइड हो. हालांकि, यह न सोचें कि बार-बार साफ करने से घाव जल्दी भरेगा. नई पियर्सिंग पर अल्कोहल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तेज एंटीसेप्टिक या खुशबू वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल न करें.
- इयररिंग को बार-बार न घुमाएं- बहुत से लोग मानते हैं कि पियर्सिंग के बाद इयररिंग को बार-बार घुमाने या हिलाने से घाव जल्दी ठीक होता है. लेकिन, ऐसा करने से ठीक हो रही त्वचा को बार-बार नुकसान पहुंच सकता है. हाथों से इयररिंग को छूने, खींचने या हिलाने से बचें. उस जगह को बिना वजह छूने से बचना सबसे अच्छा है.
- घरेलू नुस्खों से बचें- बहुत से लोग कान की पियर्सिंग को जल्दी ठीक करने के लिए घरेलू नुस्खे आजमाते हैं. पियर्सिंग वाली जगह पर सीधे हल्दी, नीम का पेस्ट, नारियल का तेल, एसेंशियल ऑयल, नींबू का रस, सिरका या दूसरे घरेलू नुस्खे लगाना सही नहीं है. नई पियर्सिंग बहुत संवेदनशील होती है, ऐसी चीजों से जलन हो सकती है और घाव में कीटाणु जा सकते हैं.
- मेकअप और स्किनकेयर प्रोडक्ट्स से बचें- पियर्सिंग के आस-पास फेस क्रीम, सीरम, फाउंडेशन, बालों का तेल या हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स लगाने से बचें. इन प्रोडक्ट्स में मौजूद कुछ चीजें संवेदनशील त्वचा में जलन पैदा कर सकती हैं. इसलिए, जब तक पियर्सिंग पूरी तरह ठीक न हो जाए, तब तक ऐसी चीजों का इस्तेमाल कम से कम करें जो पियर्सिंग के संपर्क में आती हैं.
- कान पर दबाव और रगड़ से बचें- कान छिदवाने के बाद, उस तरफ सोने या हेडफोन पहनने से बचें. कपड़े बदलते समय इयररिंग के फंसने या खिंचने से उस जगह पर दर्द या जलन हो सकती है. इसलिए, कान पर बिना वजह दबाव डालने या रगड़ने से बचें.
- सोर्स-
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/21503-infected-ear-piercing
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)