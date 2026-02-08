ETV Bharat / lifestyle

इस वैलेंटाइन डे पर दिखना चाहती हैं खूबसूरत और आकर्षक? तो इन आसान टिप्स को जरूर आजमाएं

वैलेंटाइन डे सिर्फ प्यार जताने का दिन नहीं है, यह खुद को स्पेशल महसूस कराने का भी एक मौका है. हर कोई अपने पार्टनर के सामने कॉन्फिडेंट, फ्रेश और खूबसूरत दिखना चाहता है. चाहे आप वैलेंटाइन डे घर पर मना रहे हों या किसी फैंसी डिनर डेट पर जा रहे हों, हर महिला उस दिन अपना सबसे अच्छा दिखना चाहती है, इतनी खूबसूरत कि उसका पार्टनर उससे नजरें न हटा पाए

वैलेंटाइन डे से पहले, महिलाएं अक्सर महंगे फेशियल, सैलून ट्रीटमेंट और नए ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर बहुत सारा पैसा खर्च करती हैं. लेकिन इस साल, ब्यूटी पार्लर में पैसे बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है. अच्छी खबर यह है कि आप घर पर मौजूद आसान, नैचुरल चीजों का इस्तेमाल करके हेल्दी, मुलायम और चमकदार स्किन पा सकती हैं. सही स्किनकेयर रूटीन, हेल्दी लाइफस्टाइल और थोड़ी सी सेल्फ-केयर से, आप बिना किसी एक्स्ट्रा मेकअप के वैलेंटाइन डे 2026 पर बहुत खूबसूरत दिख सकती हैं.

अगर आप इस खास दिन पर सबसे अच्छी दिखना चाहती हैं, तो अभी से ये पांच आसान और असरदार घरेलू नुस्खे आजमाना शुरू करें...

अपनी स्किन को अच्छी तरह साफ करें: ग्लोइंग स्किन के लिए, पहला कदम है अपने चेहरे को साफ रखना. दिन में दो बार अपना चेहरा धोएं और हफ्ते में दो बार ओटमील या कॉफी स्क्रब से हल्के हाथों से स्क्रब करें ताकि डेड स्किन सेल्स हट जाएं. जब डेड स्किन हट जाएगी, तो आपका चेहरा अपने आप ग्लो करने लगेगा.

खूब पानी पिएं: पानी और बैलेंस्ड डाइट खूबसूरत त्वचा के सबसे बड़े राज हैं. आपका चेहरा तभी ग्लो करता है जब आप अंदर से हेल्दी होते हैं. इसलिए, नियमित रूप से पानी पिएं. बैलेंस्ड डाइट के साथ दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीना सबसे अच्छा है. जंक फूड खाने से मुंहासे हो सकते हैं, इसलिए अपनी डाइट में जितना हो सके नारियल पानी, नट्स, फल और हरी सब्जियां शामिल करें. विटामिन C से भरपूर फल, जैसे संतरे और अमरूद, त्वचा को चमकदार बनाते हैं, इनका नियमित सेवन आपकी त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है.