इस वैलेंटाइन डे पर दिखना चाहती हैं खूबसूरत और आकर्षक? तो इन आसान टिप्स को जरूर आजमाएं

अगर आप भी वैलेंटाइन डे पर खूबसूरत और ग्लोइंग दिखना चाहती हैं, तो बस इन 5 स्टेप्स को फॉलो करें. जानिए क्या है आसान नुस्खे...

Want to look beautiful and attractive this Valentine's Day? Then be sure to try these easy tips.
इस वैलेंटाइन डे पर दिखना चाहती हैं खूबसूरत और आकर्षक? तो इन आसान टिप्स को जरूर आजमाएं (FREEPIK)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : February 8, 2026 at 12:35 PM IST

वैलेंटाइन डे सिर्फ प्यार जताने का दिन नहीं है, यह खुद को स्पेशल महसूस कराने का भी एक मौका है. हर कोई अपने पार्टनर के सामने कॉन्फिडेंट, फ्रेश और खूबसूरत दिखना चाहता है. चाहे आप वैलेंटाइन डे घर पर मना रहे हों या किसी फैंसी डिनर डेट पर जा रहे हों, हर महिला उस दिन अपना सबसे अच्छा दिखना चाहती है, इतनी खूबसूरत कि उसका पार्टनर उससे नजरें न हटा पाए

वैलेंटाइन डे से पहले, महिलाएं अक्सर महंगे फेशियल, सैलून ट्रीटमेंट और नए ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर बहुत सारा पैसा खर्च करती हैं. लेकिन इस साल, ब्यूटी पार्लर में पैसे बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है. अच्छी खबर यह है कि आप घर पर मौजूद आसान, नैचुरल चीजों का इस्तेमाल करके हेल्दी, मुलायम और चमकदार स्किन पा सकती हैं. सही स्किनकेयर रूटीन, हेल्दी लाइफस्टाइल और थोड़ी सी सेल्फ-केयर से, आप बिना किसी एक्स्ट्रा मेकअप के वैलेंटाइन डे 2026 पर बहुत खूबसूरत दिख सकती हैं.

अगर आप इस खास दिन पर सबसे अच्छी दिखना चाहती हैं, तो अभी से ये पांच आसान और असरदार घरेलू नुस्खे आजमाना शुरू करें...

अपनी स्किन को अच्छी तरह साफ करें: ग्लोइंग स्किन के लिए, पहला कदम है अपने चेहरे को साफ रखना. दिन में दो बार अपना चेहरा धोएं और हफ्ते में दो बार ओटमील या कॉफी स्क्रब से हल्के हाथों से स्क्रब करें ताकि डेड स्किन सेल्स हट जाएं. जब डेड स्किन हट जाएगी, तो आपका चेहरा अपने आप ग्लो करने लगेगा.

खूब पानी पिएं: पानी और बैलेंस्ड डाइट खूबसूरत त्वचा के सबसे बड़े राज हैं. आपका चेहरा तभी ग्लो करता है जब आप अंदर से हेल्दी होते हैं. इसलिए, नियमित रूप से पानी पिएं. बैलेंस्ड डाइट के साथ दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीना सबसे अच्छा है. जंक फूड खाने से मुंहासे हो सकते हैं, इसलिए अपनी डाइट में जितना हो सके नारियल पानी, नट्स, फल और हरी सब्जियां शामिल करें. विटामिन C से भरपूर फल, जैसे संतरे और अमरूद, त्वचा को चमकदार बनाते हैं, इनका नियमित सेवन आपकी त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है.

नेचुरल फेस पैक से तुरंत चमक पाएं: घर पर बने फेस पैक आपकी स्किन के लिए सबसे सुरक्षित और फायदेमंद होते हैं. आप इन्हें अपनी किचन में आसानी से मिलने वाली चीजों से बना सकते हैं. पैक बनाने के लिए, 1 चम्मच दही, 1 चम्मच शहद और एक चुटकी हल्दी मिलाएं. इस पैक को 15 से 20 मिनट के लिए अपने चेहरे पर लगाएं. उसके बाद, अपना चेहरा हल्के हाथों से धो लें. यह फेस पैक स्किन को मॉइस्चराइज करता है, दाग-धब्बे कम करता है, और नेचुरल ग्लो वापस लाता है.

एलोवेरा जेल से पाएं नेचुरल कोमलता: सोने से पहले अपने चेहरे पर एलोवेरा जेल लगाएं. यह स्किन को आराम देता है, मुंहासे कम करता है, और नेचुरल नमी बनाए रखता है. सुबह चेहरा धोने के बाद, आपकी स्किन मुलायम और तरोताजा महसूस होगी.

पर्याप्त नींद और तनाव-मुक्त जीवन जरूरी है: नींद की कमी और ज्यादा तनाव सीधे आपकी त्वचा पर असर डालते हैं, और दोनों ही आपके चेहरे की चमक कम कर सकते हैं. हर दिन 7-8 घंटे की नींद लें और आराम करने की कोशिश करें. मेडिटेशन या हल्की एक्सरसाइज भी त्वचा का रंग सुधारने में मदद करती है.

रोज डे के अगले दिन, यानी आज 8 फरवरी को प्रपोज डे मनाया जाता है. इस दिन को अपने प्यार करने वाले से जिंदगी भर साथ रहने के लिए पूछने या उन्हें हमेशा के लिए अपना बनाने का सबसे अच्छा दिन माना जाता है. नए कपल्स इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं.

