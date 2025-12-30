ETV Bharat / lifestyle

नए साल में चाहिए सुख, समृद्धि और शांति? तो इन वास्तु नियमों का पालन कर चमकाएं अपनी किस्मत ( GETTY IMAGES )

घर में चीजों को ऑर्गनाइज करके रखना बहुत जरूरी होता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, अगर घर में चीजें सही जगहों पर रखी हों, तो इससे घर में खुशहाली और सौभाग्य आता है. नहीं तो, हमें परेशानियां हो सकती हैं. आइए ज्योतिषी राहुल डे और वास्तु के अनुसार, जानते हैं कि घर की चीजों को कहां और कैसे रखना चाहिए...

अगर पति-पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते हैं, तो घर में जरूर कोई वास्तु दोष है. क्योंकि, पति-पत्नी के बीच अक्सर लड़ाई-झगड़े होना घर के वास्तु दोष का संकेत होता है. खासकर अगर बेडरूम दक्षिण-पश्चिम दिशा में है, तो बिस्तर को उत्तर या पूर्व की दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए, बल्कि सिर दक्षिण या पूर्व दिशा में करके सोना चाहिए. शांति बनाए रखने और झगड़ों को कम करने के लिए दक्षिण-पश्चिम दिशा वाले बेडरूम में बिस्तर की सही जगह और पूरे माहौल पर ध्यान देना जरूरी है.

ज्योतिषी राहुल डे का कहना हैं कि जिस बेडरूम में पति-पत्नी सोते हैं, वहां बेकार या टूटी हुई चीजें नहीं रखनी चाहिए. इससे उनकी मानसिक शांति भंग होती है और अक्सर झगड़े होते हैं. अगर आपके बेडरूम में ऐसी फालतू चीजें हैं, तो उन्हें तुरंत हटा दें. साथ ही, शीशे, ड्रेसिंग टेबल वगैरह रखने से बचें. बेडरूम में शीशे को अशुभ माना जाता है. बिस्तर बिना शीशे के रखा जा सकता है. अगर दक्षिण-पश्चिम दिशा वाले बेडरूम में उत्तर या दक्षिण दिशा में मनी प्लांट रखा जाए, तो पैसे की कोई कमी नहीं होगी.