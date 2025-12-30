नए साल में चाहिए सुख, समृद्धि और शांति? तो इन वास्तु नियमों का पालन कर चमकाएं अपनी किस्मत
क्या घर में सामान ऑर्गनाइज न होने से गरीबी आती है? क्या घर में रोजाना झगड़े होते हैं? तो इन वास्तु नियमों का करें पालन
Published : December 30, 2025 at 8:01 PM IST
घर में चीजों को ऑर्गनाइज करके रखना बहुत जरूरी होता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, अगर घर में चीजें सही जगहों पर रखी हों, तो इससे घर में खुशहाली और सौभाग्य आता है. नहीं तो, हमें परेशानियां हो सकती हैं. आइए ज्योतिषी राहुल डे और वास्तु के अनुसार, जानते हैं कि घर की चीजों को कहां और कैसे रखना चाहिए...
अगर पति-पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते हैं, तो घर में जरूर कोई वास्तु दोष है. क्योंकि, पति-पत्नी के बीच अक्सर लड़ाई-झगड़े होना घर के वास्तु दोष का संकेत होता है. खासकर अगर बेडरूम दक्षिण-पश्चिम दिशा में है, तो बिस्तर को उत्तर या पूर्व की दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए, बल्कि सिर दक्षिण या पूर्व दिशा में करके सोना चाहिए. शांति बनाए रखने और झगड़ों को कम करने के लिए दक्षिण-पश्चिम दिशा वाले बेडरूम में बिस्तर की सही जगह और पूरे माहौल पर ध्यान देना जरूरी है.
ज्योतिषी राहुल डे का कहना हैं कि जिस बेडरूम में पति-पत्नी सोते हैं, वहां बेकार या टूटी हुई चीजें नहीं रखनी चाहिए. इससे उनकी मानसिक शांति भंग होती है और अक्सर झगड़े होते हैं. अगर आपके बेडरूम में ऐसी फालतू चीजें हैं, तो उन्हें तुरंत हटा दें. साथ ही, शीशे, ड्रेसिंग टेबल वगैरह रखने से बचें. बेडरूम में शीशे को अशुभ माना जाता है. बिस्तर बिना शीशे के रखा जा सकता है. अगर दक्षिण-पश्चिम दिशा वाले बेडरूम में उत्तर या दक्षिण दिशा में मनी प्लांट रखा जाए, तो पैसे की कोई कमी नहीं होगी.
बुरी नजर से सावधान रहें
यह एक पुरानी और गहरी मान्यता है कि घर कितना भी शानदार क्यों न हो, उस पर बुरी नजर का असर हो सकता है, जिससे घर में अशांति, झगड़े या अचानक पैसों का नुकसान हो सकता है. वास्तु शास्त्र कहता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा या बुरी नजर का प्रभाव होने पर दीवारों में अचानक दरारें आना, चीजों का टूटना, और घर में अशांति जैसे संकेत दिखते हैं, जिसे रोकने के लिए नींबू-मिर्च, नमक, कपूर और वास्तु प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है.
इस बुरी नजर से खुद को बचाने के लिए, वास्तु शास्त्र के अनुसार इन सुझावों को फॉलो करें...
- तीन नींबू और एक लाल मिर्च को धागे से बांधकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लटकाने से बुरी आत्माओं को दूर रखने में मदद मिल सकती है. हर शुक्रवार को इन्हें बदलें और दोबारा बांधें.
- इसके अलावा, किसी शुभ दिन और शुभ समय पर, एक भूरा कद्दू टोकरी में रखकर घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर लटका देना चाहिए. ऐसा करने से घर के सभी सदस्य बुरी नजर के असर से बचे रहेंगे. हालांकि, इस कद्दू को तब तक वहीं रखना चाहिए जब तक वह पूरी तरह सड़ न जाए, और फिर उसकी जगह नया कद्दू रख देना चाहिए. अगर कद्दू सड़ जाता है, तो इसका मतलब है कि बुरी नजर का असर भी खत्म हो गया है.
- अगर फिटकरी को काले धागे से बांधकर घर की दहलीज पर रख दिया जाए, तो बुरी नजर जरूर दूर हो जाएगी.
इस बात का भी रखें ध्यान
- घर का काम संभालने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि घर में चीजों को ऑर्गनाइज करते समय परिवार के सदस्यों को कोई परेशानी न हो. हमारा घर हमेशा जीवंत रहना चाहिए. जब कोई घर आए तो माहौल खुशनुमा होना चाहिए. घर में पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखने के लिए, घर में हमेशा अच्छी खुशबू आनी चाहिए. जब घर में खुशहाल माहौल होता है, तो सब तरक्की करते हैं. घर में खुशनुमा माहौल के बिना कोई तरक्की मुमकिन नहीं है.
- अगर आपको अपने घर में दिक्कतें आ रही हैं, तो सबसे अच्छा उपाय है कि दूसरे घर में चले जाएं. अगर वह आपका अपना घर है, तो आपको वास्तु शास्त्र के हिसाब से बदलाव करने चाहिए. या फिर, नए घर में चले जाना चाहिए. वहीं, अगर घर में लोग बार-बार फिसलकर गिरते हैं, तो घर में लोगों के बार-बार फिसलकर गिरने की समस्या से बचने के लिए नमक का इस्तेमाल करना चाहिए. यह एक वास्तु उपाय है.
- अगर दीवारों, दरवाजों या बिस्तरों से टकराने से हाथ-पैर सूज जाते हैं, तो बाथरूम के दक्षिण-पश्चिम कोने में एक गिलास नमक रखने से इन दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है. नमक में घर से नेगेटिव एनर्जी को दूर करने की शक्ति होती है. घर में पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखने के लिए, हमें हर सुबह भगवान का नाम जपना चाहिए. हमें "गुड मॉर्निंग" कहना चाहिए. सुबह की धूप घर के सभी कोनों तक पहुंचनी चाहिए.
(डिस्क्लेमर: ऊपर दी गई जानकारी अलग-अलग साइंटिफिक फील्ड में बताए गए पॉइंट्स पर आधारित है और कुछ एक्सपर्ट्स ने दी है. इसके अलावा, पाठकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि इसे सपोर्ट करने के लिए कोई साइंटिफिक सबूत नहीं है. आप इस पर कितना विश्वास करते हैं, यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है.)