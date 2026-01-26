ETV Bharat / lifestyle

सेलेब्रिटीज जैसी फिट और टोन्ड बॉडी चाहिए? तो आज ही शुरू करें पिलेट्स! जानें यह क्या है

आजकल, पिलेट्स एक्सरसाइज ज्यादातर फिटनेस पसंद करने वालों के बीच लेटेस्ट क्रेज बन गया है. सेलेब्रिटीज भी इसके दिवाने है, जानिए क्या होता है पिलेट्स

Want a fit and toned body like celebrities? Then start Pilates today! Learn what it is.
सेलेब्रिटीज जैसी फिट और टोन्ड बॉडी चाहिए? तो आज ही शुरू करें पिलेट्स! जानें यह क्या है (INSTAGRAM (ALIA BHATT AND SARA ALI KHAN))
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 26, 2026 at 7:50 PM IST

आजकल, फिटनेस की दुनिया में पिलेट्स लेटेस्ट क्रेज है. यह सेलेब्रिटीज के बीच पसंदीदा एक्सरसाइज बन गई है. जान्हवी कपूर, सारा अली खान, करीना कपूर, अनन्या पांडे और आलिया भट्ट जैसी स्टार्स अक्सर बताती हैं कि पिलेट्स उनकी रोज की रूटीन का हिस्सा है. तो, आइए जानते हैं कि पिलेट्स क्या है और यह आपको फिट रहने में कैसे मदद कर सकता है?

आखिर पिलेट्स है क्या?
पिलेट्स एक तरह की एक्सरसाइज है जो शरीर की ताकत, फ्लेक्सिबिलिटी और पोस्चर को बेहतर बनाने पर फोकस करती है. यह कंट्रोल्ड मूवमेंट, सही सांस लेने और कोर स्टेबिलिटी पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है. यह जोड़ों पर ज्यादा जोर डाले बिना मसल्स को मजबूत बनाने में बहुत असरदार है.

20वीं सदी की शुरुआत में जोसेफ पिलेट्स द्वारा डेवलप किया गया पिलेट्स एक होलिस्टिक एक्सरसाइज सिस्टम है जो शरीर को बैलेंस्ड, मजबूत और फ्लेक्सिबल बनाता है. पिलेट्स एक कंट्रोल्ड, लो-इम्पैक्ट एक्सरसाइज है जो कोर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस के जरिए बॉडी अलाइनमेंट को बेहतर बनाती है. इसे मैट पर या खास इक्विपमेंट (जैसे रिफॉर्मर) के साथ किया जा सकता है, जिसमें हर एक्सरसाइज मुख्य रूप से कोर, पेट और पीठ के निचले हिस्से को टारगेट करती है. यह पूरे शरीर को टोन करने, पोस्चर सुधारने, जोड़ों की मोबिलिटी बढ़ाने और चोटों से बचाने में असरदार है.

पिलेट्स के कई फायदे हैं

  • NHS.UK की वेबसाइट के मुताबिक, पिलेट्स कोर को मजबूत करता है, जिससे कमर के निचले हिस्से के दर्द में आराम मिलता है, बैलेंस बेहतर होता है, और गिरने का खतरा कम होता है
  • पिलेट्स एक्सरसाइज डिप्रेशन और एंग्जायटी के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकती हैं.
  • पिलेट्स चोट से ठीक होने और चोट से बचाव में मदद कर सकता है, और यह एथलीटों के लिए एक बेहतरीन क्रॉस-ट्रेनिंग टूल है.
  • यह पोस्चर और बैलेंस को बेहतर बनाता है.
  • यह मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है और शरीर की अधिक चर्बी को कम करने में मदद करता है.

पिलेट्स कितने तरह के होते हैं?
अपनी बढ़ती पॉपुलैरिटी के कारण, आज आपको पिलेट्स के कई वेरिएशन मिलेंगे, लेकिन स्वर्गीय जोसेफ पिलेट्स ने अपनी क्लासिक किताब "रिटर्न टू लाइफ थ्रू कंट्रोलॉजी" में शरीर और दिमाग के बीच बैलेंस बनाने के लिए 34 मैट एक्सरसाइज का एक खास सीक्वेंस बताया था. इन एक्सरसाइज को 'कंट्रोलॉजी' कहा जाता था, और इनका मुख्य मकसद शरीर के 'पावरहाउस' (कोर) को मजबूत करना था. यह पारंपरिक सीक्वेंस 'द हंड्रेड' नाम के वार्म-अप से शुरू होता है और 'द पुश-अप' पर खत्म होता है. हालांकि आज जिम और स्टूडियो में कई मॉडर्न वेरिएशन उपलब्ध हैं, लेकिन जोसेफ पिलेट्स द्वारा बताए गए ओरिजिनल 34 स्टेप्स को अभी भी क्लासिकल पिलेट्स की नींव माना जाता है.

ध्यान देने वाली बात
अगर आप प्रेग्नेंट हैं या हाल ही में आपकी डिलीवरी हुई है, आपको पीठ में दर्द है, या आप किसी चोट से उबर रही हैं, तो इनमें से कुछ एक्सरसाइज आपके लिए सही नहीं हो सकती हैं. पिलेट्स की कई बारीकियों को देखते हुए, एक क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर के साथ काम करना सबसे अच्छा तरीका है. एक क्वालिफाइड पिलेट्स इंस्ट्रक्टर खास एक्सरसाइज का आकलन करेगा और आपकी जरूरतों और लक्ष्यों के आधार पर बदलाव सुझाएगा. ध्यान रहे कोई भी नया एक्सरसाइज प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें.

(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी सिर्फ पढ़ने के मकसद से दी गई है. ETV भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के बारे में कोई दावा नहीं करता है. ज्यादा जानकारी के लिए, कृपया डॉक्टर से सलाह लें)

