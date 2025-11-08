'नेचुरल ब्यूटी' रश्मिका मंदाना जैसा चेहरा चाहती हैं? तो जानिए उनकी खूबसूरती का राज
विजय देवरकोंडा से सगाई की खबरों के बाद, अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का नाम खूब चर्चा में है. अभिनेत्री अपनी त्वचा का बहुत ख्याल रखती हैं...
Published : November 8, 2025 at 3:29 PM IST
अपनी एक्टिंग के साथ-साथ अपनी खूबसूरती के लिए लोगों के दिलों में जगह बनाने वाली रश्मिका मंदाना के ब्यूटी सीक्रेट्स भी उतने ही खास हैं. एक्ट्रेस ऐसी चीजों को प्राथमिकता देती हैं जो उनकी त्वचा को प्राकृतिक रूप से चमकदार बनाए रखने में मदद करें. तेलुगू में फिल्म किरिक पार्टी से डेब्यू करने वाली इस प्यारी एक्ट्रेस ने अपना एक अलग फैन बेस हासिल कर लिया है. लगातार हिट फिल्मों के साथ उन्होंने नेशनल क्रश का खिताब भी हासिल कर लिया है. सोशल मीडिया पर उनके काफी फॉलोअर्स हैं. इसके अलावा, उनके एक्टर विजय देवरकोंडा को डेट करने की खबर काफी समय से चर्चा में है. एक्टर विजय देवरकोंडा के साथ सीक्रेट सगाई के बाद रश्मिका का नाम एक बार फिर देशभर में चर्चा का विषय बन रहा है. लगातार फिल्मों में व्यस्त रश्मिका समय-समय पर अपनी खूबसूरती को निखार रही हैं. वह अक्सर सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ पोस्ट करती रहती हैं और अपने फिटनेस रूटीन के बारे में बताती हैं. आइए जानते हैं क्या हैं उनके ब्यूटी सीक्रेट्स...
- हाइड्रेशन: जब भी तरह-तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात आती है तो हर कोई सबसे पहले खूबसूरती के बारे में सोचता है. लेकिन कई लोग प्राकृतिक रूप से सुंदरता बढ़ाने के तरीकों पर ध्यान नहीं देते. रश्मिका दोनों के बीच संतुलन बनाए रखती हैं. चाहे वह कितने भी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, वह प्राकृतिक रूप से सुंदर दिखने के लिए जरूरी सावधानियां बरतती हैं. सबसे जरूरी चीज है हाइड्रेशन. त्वचा को खूबसूरत दिखने के लिए त्वचा की कोशिकाओं का स्वस्थ होना जरूरी है. इसके लिए उन्हें सही मात्रा में ऑक्सीजन मिलना जरूरी है. इतना ही नहीं, शरीर में जमा विषाक्त पदार्थों को समय-समय पर बाहर निकालना जरूरी है. पसीने और पेशाब के जरिए काफी मात्रा में गंदगी बाहर निकल जाती है. इसलिए खूब पानी पीना चाहिए. रश्मिका मंदाना रोजाना पर्याप्त पानी पीकर विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालती हैं. इससे त्वचा में चमक आती है. यही पहला टिप है जिसका रश्मिका पालन करती हैं.
- क्लींजिंग: अपनी त्वचा को चमकदार बनाए रखने के लिए आपको इसे नियमित रूप से साफ करना चाहिए. इसे क्लींजिंग कहते हैं. रश्मिका इस बात का बहुत ध्यान रखती हैं. उन्होंने क्लींजिंग को अपनी स्किन केयर रूटीन का हिस्सा बना लिया है. बार-बार मेकअप करने से ज्यादातर कॉस्मेटिक्स और उससे जुड़ा कचरा चेहरे पर ही रह जाता है. नतीजतन, त्वचा रूखी हो जाती है. रश्मिका चेहरे की सफाई के लिए तरह-तरह के केमिकल वाली क्रीम का इस्तेमाल नहीं करती हैं. इसकी बजाय, वह ठंडे पानी से चेहरा साफ करना या बर्फ से चेहरा साफ करना पसंद करती हैं. ऐसा करने से त्वचा के खुले रोमछिद्र खुल जाते हैं. इससे चेहरे पर मौजूद धूल-मिट्टी के सारे कण बाहर निकल जाते हैं. रश्मिका मंदाना दिन में दो बार इसी तरह अपना चेहरा साफ करती हैं. इसलिए उनका चेहरा हमेशा खूबसूरत दिखता है.
- मॉइस्चराइजिंग: त्वचा को सही चमक देने के लिए उसे समय-समय पर मॉइस्चराइज करना जरूरी होता है. यानी उस पर मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल जरूरी है. वरना त्वचा रूखी हो जाती है और झुर्रियां बहुत जल्दी दिखाई देने लगती हैं. इस समस्या से बचने के लिए रश्मिका मंदाना नियमित रूप से मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करती हैं. इससे त्वचा की कोशिकाएं हाइड्रेट होती हैं. नतीजतन, त्वचा मुलायम बनती है. ज्यादा केमिकल वाले मॉइस्चराइजर की बजाय, वह हल्के मॉइस्चराइजर का ही इस्तेमाल करती हैं. वह ऐसी क्रीम पसंद करती हैं जो त्वचा को मुलायम बनाए रखें. अपनी त्वचा को मुलायम बनाए रखने के लिए वह दिन भर इन मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करती हैं.
- सनस्क्रीन: रश्मिका अपनी त्वचा की देखभाल के लिए एक और सावधानी बरतती हैं. वह सुनिश्चित करती हैं कि सूरज की यूवी किरणों से उनकी त्वचा को नुकसान न पहुंचे. इसीलिए वह सनस्क्रीन का इस्तेमाल करती हैं. वह सिर्फ एसपीएफ 30 वाले सनस्क्रीन लोशन का ही इस्तेमाल करना पसंद करती हैं. वह सुबह के समय यह सनस्क्रीन लोशन लगाती हैं. वह बाहर जाने के बाद भी हर दो-तीन घंटे में सनस्क्रीन लोशन लगाती हैं.
- नाइट केयर: सिर्फ दिन में ही नहीं, रश्मिका रात में भी अपनी त्वचा का ख्याल रखती हैं. आमतौर पर त्वचा की कोशिकाएं रात में खुद ही ठीक हो जाती हैं. यानी उस समय उनकी मरम्मत हो जाती है. अगर आप उस समय त्वचा की सही देखभाल करेंगी, तो आपकी त्वचा बिना किसी समस्या के स्वस्थ रहेगी. सोने से पहले, वह अपना चेहरा जरूर साफ करती हैं. यानी मेकअप हटाने के लिए जरूरी प्रक्रिया अपनाती हैं. इसके बाद, वह नियमित रूप से मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करती हैं. वह नाइट क्रीम या सीरम का इस्तेमाल करती हैं. वह अपने स्किन केयर सीरम का चुनाव भी बहुत सोच-समझकर करती हैं. वह इस बात का ध्यान रखती हैं कि वे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हों. एंटीऑक्सीडेंट की वजह से त्वचा पर मौजूद मृत कोशिकाएं हट जाती हैं. नतीजतन, त्वचा बेहद चमकदार हो जाती है.
- नेचुरल तरीका: रश्मिका मंदाना हमेशा ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर निर्भर नहीं रहतीं. कभी-कभी वह अपनी खूबसूरती को प्राकृतिक रूप से निखारने के लिए कुछ टिप्स भी अपनाती हैं. एक बात सबसे पहले बतानी जरूरी है. वह यह कि वह घर पर ही शहद, एलोवेरा और हल्दी से बना फेस मास्क इस्तेमाल करती हैं. ये तीनों प्राकृतिक रूप से त्वचा की कोशिकाओं को सक्रिय करते हैं. इतना ही नहीं, इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं. नतीजतन, त्वचा की रंगत निखरती है.
(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पढ़ने के उद्देश्य से प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के बारे में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए कृपया विशेषज्ञों से सलाह लें.)