'नेचुरल ब्यूटी' रश्मिका मंदाना जैसा चेहरा चाहती हैं? तो जानिए उनकी खूबसूरती का राज

अपनी एक्टिंग के साथ-साथ अपनी खूबसूरती के लिए लोगों के दिलों में जगह बनाने वाली रश्मिका मंदाना के ब्यूटी सीक्रेट्स भी उतने ही खास हैं. एक्ट्रेस ऐसी चीजों को प्राथमिकता देती हैं जो उनकी त्वचा को प्राकृतिक रूप से चमकदार बनाए रखने में मदद करें. तेलुगू में फिल्म किरिक पार्टी से डेब्यू करने वाली इस प्यारी एक्ट्रेस ने अपना एक अलग फैन बेस हासिल कर लिया है. लगातार हिट फिल्मों के साथ उन्होंने नेशनल क्रश का खिताब भी हासिल कर लिया है. सोशल मीडिया पर उनके काफी फॉलोअर्स हैं. इसके अलावा, उनके एक्टर विजय देवरकोंडा को डेट करने की खबर काफी समय से चर्चा में है. एक्टर विजय देवरकोंडा के साथ सीक्रेट सगाई के बाद रश्मिका का नाम एक बार फिर देशभर में चर्चा का विषय बन रहा है. लगातार फिल्मों में व्यस्त रश्मिका समय-समय पर अपनी खूबसूरती को निखार रही हैं. वह अक्सर सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ पोस्ट करती रहती हैं और अपने फिटनेस रूटीन के बारे में बताती हैं. आइए जानते हैं क्या हैं उनके ब्यूटी सीक्रेट्स...