फिटनेस के लिए 10,000 कदम चलना नहीं है जरूरी! इन 5 एक्सरसाइज से भी तेजी से कम हो सकता है वजन
एक घंटे पैदल चलने में जितनी कैलोरी बर्न होती हैं, उतनी ही कैलोरी इन एक्सरसाइज से 5 से 10 मिनट में बर्न की जा सकती...
Published : February 2, 2026 at 2:40 PM IST
जब हम वजन कम करने और फिट होने के बारे में सोचते हैं, तो हममें से ज्यादातर लोगों के मन में सबसे पहले 10,000 कदम चलने का ख्याल आता है. लेकिन सच कहूं तो, सुबह जल्दी उठकर ऑफिस जाने की भागदौड़ में, हममें से कई लोगों के लिए यह मुमकिन नहीं हो पाता. और शाम को जब हम घर लौटते हैं, तो हम इतने थक चुके होते हैं कि इसे कल पर टाल देते हैं. अगर हम चलना शुरू भी कर दें, तो रोज ऐसा करना थोड़ा बोरिंग हो सकता है.
यह एक गलतफहमी है कि एक्सरसाइज के लिए आपको घंटों का समय चाहिए. एक्सपर्ट्स का कहना है कि लोग सिर्फ 15-20 मिनट में 10,000 कदम चलने जितने फायदे पा सकते हैं. कैसे? इस न्यूज रिपोर्ट में जानें...
दरअसल, एक्सपर्ट्स का कहना है कि घर पर ये 5 असरदार एक्सरसाइज करने से आपको 10,000 कदम चलने जितने ही फायदे मिल सकते हैं, और ये एक्सरसाइज चलने से ज्यादा तेजी से वजन कम करने में आपकी मदद कर सकती हैं, और इन सभी को घर पर ही किया जा सकता है.
यहां ये 5 आसान एक्सरसाइज हैं जिन्हें आप घर पर कर सकते हैं.
स्किपिंग: स्किपिंग, जो बचपन का एक पसंदीदा खेल है, अब एक बेहतरीन एक्सरसाइज मानी जाती है. सिर्फ 10 मिनट स्किपिंग करने से वही फायदे मिलते हैं जो 30 मिनट पैदल चलने से मिलते हैं. यह दिल की धड़कन बढ़ाती है और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है. यह हाथ-आंखों के तालमेल और बैलेंस को भी बेहतर बनाती है. इसके लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती, बस एक जंप रोप चाहिए. आप धीरे-धीरे शुरू कर सकते हैं और फिर धीरे-धीरे अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं. यह एक बेहतरीन वर्कआउट है जो हड्डियों को भी मजबूत बनाता है.
बर्पीज: बर्पीज एक फुल-बॉडी एक्सरसाइज है. इसमें नीचे स्क्वैट करना, पैरों को पीछे की ओर जंप कराना, पुश-अप करना और फिर वापस ऊपर कूदना शामिल है. ये एक साथ आपके हाथ, छाती, पैर और पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं. आप सिर्फ 5 से 10 मिनट की बर्पीज में उतनी ही कैलोरी बर्न कर सकते हैं, जितनी आप एक घंटे पैदल चलकर करते हैं. इससे शारीरिक ताकत और सहनशक्ति में जबरदस्त बढ़ोतरी होती है, जिससे यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है जो जल्दी नतीजे चाहते हैं.
केटलबेल स्विंग्स: केटलबेल स्विंग्स वेटलिफ्टिंग और कार्डियो का कॉम्बिनेशन हैं. इसमें एक वजन को अपने पैरों के बीच आगे-पीछे घुमाना होता है. ये हैमस्ट्रिंग, हिप्स और पीठ की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में बहुत असरदार होते हैं. यह कंप्यूटर के सामने लंबे समय तक बैठने से होने वाले पीठ दर्द से राहत दिलाने में बहुत मददगार हो सकता है. इस एक्सरसाइज को 10 मिनट तक करने से लंबी दूरी तक चलने से ज्यादा कैलोरी बर्न होती हैं. जब आप शुरू कर रहे हों तो हल्के वजन से शुरू कर सकते हैं.
HIIT: हाई-इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग (HIIT) आजकल एक्सरसाइज के सबसे पॉपुलर तरीकों में से एक है. इसमें कुछ सेकंड के छोटे-छोटे ब्रेक के साथ तेज एक्सरसाइज के छोटे-छोटे सेशन होते हैं. उदाहरण के लिए, 30 सेकंड तक स्प्रिंटिंग करना, फिर 10 सेकंड तक धीरे-धीरे चलना. इस वर्कआउट के बाद भी आपका शरीर कैलोरी बर्न करता रहता है (आफ्टरबर्न इफेक्ट). यह दिल की सेहत और मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा है. इसके लिए किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती, इसलिए आप इसे घर पर जंपिंग जैक या नॉर्मल रनिंग जैसी एक्सरसाइज के साथ कर सकते हैं.
स्क्वाट जंप: स्क्वाट का मतलब सिर्फ स्क्वाट करना है. स्क्वाट जंप में स्क्वाट की पोजिशन से ऊपर की ओर कूदना होता है. इससे पैरों को जबरदस्त ताकत मिलती है. यह शरीर के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, बैलेंस बेहतर करता है, और चोटों से बचाने में मदद करता है. इसे 10 से 15 मिनट तक करने से आपको 10,000 कदम चलने से ज्यादा फायदे मिलेंगे. यह न सिर्फ एथलीटों को जरूरी स्पीड और फुर्ती देता है, बल्कि बॉडी कंट्रोल को भी बेहतर बनाता है और मांसपेशियों की ग्रोथ को बढ़ाता है.
तो सलाह क्या है?
इन एक्सरसाइज को हर दिन करना न भूलें
(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी सिर्फ पढ़ने के मकसद से दी गई है. ETV भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के बारे में कोई दावा नहीं करता है. ज्यादा जानकारी के लिए, कृपया डॉक्टर से सलाह लें)